El valor de la creatividad enfocada a un trabajo exclusivo y el apoyo a los productos canarios. Son los atractivos principales de la oferta en la XXXVII Feria Regional de Artesanía que concluye el próximo miércoles. Ambos factores han sido fundamentales para interesar a la mayoría de los visitantes. El reclamo de la cercana campaña de Navidad y el impulso del sector tras una grave crisis por la pandemia son claves en el balance tanto para los artesanos como en opinión de sus potenciales clientes.

El certamen agrupa en los 12.000 metros cuadrados de la Sala central del Recinto Ferial a 132 puestos que exponen un amplio abanico de oficios tradicionales. De ellos, 72 corresponden a artesanos de Tenerife y 60 a los que llegan del resto de las islas. Un dato: el 58% pertenecen a mujeres.

La mañana comienza un tanto desangelada con poco público en un espacio tan grande. Un grupo musical ocupa el escenario habilitado con el saxo poniendo el acento. A medida que avanza la mañana del domingo la gente se anima poco a poco a entrar entre unas estrictas medidas de seguridad sanitaria lo marcan todo.

Telas.

María José de Armas es artesana textil y trabaja las almazuelas, una técnica para obtener la pieza con fragmentos de otras telas. Subraya: «Afronto este tipo de eventos con optimismo pero entiendo que la gente esté reticente por los datos de la Covid-19. Sin embargo, aquí hay garantías con medidas higiénicas, amplitud de espacio y ventilación. Espero que se animen a ver nuestro trabajo y el de los compañeros de otras islas». Le preocupa «la posibilidad de no se celebre, como ya ocurrió este año, la Feria de Reyes en Santa Cruz (plaza del Príncipe) y La Laguna (plaza del Adelantado) del 2 al 5 de enero. Es clave para nosotros». De Armas recuerda 2020 como «un año de cero artesano, sin ferias por la pandemia Nos hemos recuperado algo este y la esperanza la pongo en el que viene». Considera que las protestas del colectivo hace unos meses «han servido». Las vincula a nuevas ayudas como la subvención insular de 3.000 euros por artesano. A los autónomos, que solo somos un centenar entre los 607 censados».

Ganchillo.

De La Laguna viene Dulce María Castellano. Ganchillera «desde que tenía tres años y empecé con mi abuela». Pero es reciente la comercialización. A partir de 2012 con el nombre de Dulcemanía Ganchillo. Considera que atraer a la gente le corresponde a otros porque «yo lo que tengo que hacer es poner la mejor cara». Valora el stand «que ha quedado muy bien». Le preocupa la evolución de la pandemia. En lo personal porque «ya tengo mis años» y en lo laboral por esa amenaza sobre las ferias de Reyes. Reconoce que 2020 fue un año malo pero «a nivel particular me sirvió de mucho». Para 2022 espera «apoyo institucional y que el pueblo valore nuestro trabajo como resultado de una cultura emprendedora».

Moda.

Sary Santana viene de Gran Canaria junto a otros 21 compañeros de oficio. Modista especializada en Muñequería considera que el sector «ha pasado una etapa muy complicada», aunque «allí ha habido más ferias que en Tenerife». Son más de 1.000 artesanos censados pero en activo apenas un centenar. Como en esta Isla le preocupa la hipotética suspensión de la Feria de Reyes, con el Parque San Telmo de Las Palmas como escenario. Se considera «positiva» y espera que 2022 venga bien para la artesanía.

Cerería.

Pedro Martín también es presidente. No del Cabildo como su homónimo sino de la Asociación Profesional de Artesanos Creativos de Tenerife (Crearte). Es muy crítico con las administraciones por su «nula» ayuda al sector. Denuncia que «consideran al artesano de segunda y es un autónomo igual que otro». Del chicharrero barrio de El Cabo rechaza «la coincidencia de eventos como el Plenilunio con esta feria. Nos ha perjudicado mucho». Subraya: «Debemos tener voz y voto en todo lo nos concierne y ahora no pasa. Hemos presentado treinta propuestas y no han hecho caso».

Frivolité’ palmera.

Silvia Abrante es palmera, de Santa Cruz aunque reside en Mazo. Como a todo lo demás, el volcán también ha afectado a la artesanía. En su caso «quedaron talleres sin acabar en El Paso y no me pueden pagar hasta que los termine pero no puedo reiniciarlos con el volcán». Silvia se dedica a la frivolité, técnica parecida al macramé realizada a mano y variedad muy fina del encaje. No es exclusiva de La Palma pero ha tenido un gran desarrollo allí. Comenta Silvia que «el Cabildo ha dado el dinero de la feria insular, suspendida, a los pueblos donde ha habido actividad». Concluye: «Tengo suerte por mantener el trabajo porque tengo que comer y para eso hay que vender».

Visitantes curiosos.

La creatividad única y el hecho de ser producto canario. Quienes atienden a El Día coinciden en estos dos atractivos para justificar su interés. Sobre todo vienen «a mirar y si hay algo interesante, pues ya veremos». Los decían Alberto y su mujer, Montse, de la capital, quienes valoran la tarea de los artesanos de la tierra. Otra pareja de mediana edad, la formada por Rita y Juan, llegan desde el norte y se han acercado «de casualidad» porque él venía a vacunarse. Les gusta lo que ven. Desde Fuerteventura llegan Mari Carmen y Elena, madre e hija. Esperan visitar algún puesto de artesanía de Antigua, la más importante de Maxorata. Valoran la calidad de un producto exclusivo y esperan comprar algo.

La Feria se mantendrá abierta en la gran sala del Recinto Ferial hasta el miércoles y podrá visitarse en horario continuado de 11:00 a 21:00. La tarde queda reservada para los talleres ante el público. De 16:00 a 19:00 se llevarán a cabo para quienes quiera tener una primera experiencia con la artesanía. Podrán llevarse un objeto completamente terminado y de su propia autoría. Los talleres a impartir, uno en cada jornada, son Fabricación de Calzado, Tintes naturales, Joyería, Vidrio emplomado y Modelado de papel y cartón. Todos los días, mañana y tarde, habrá una actuación musical.