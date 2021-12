La Navidad arranca hoy en Candelaria con el encendido de luces y el belén

La Navidad arranca hoy en Candelaria con el encendido de luces y la inauguración del belén en el exterior del Centro Cultural de La Villa. A partir de las 18.00 horas, la zona de Candelaria casco se prepara para propulsar el espíritu navideño a todos los pueblos a través de la dinamización y actuaciones musicales donde todos los miembros de la familia podrán disfrutar del ambiente de sus calles y comercios.

La Nueva Banda de Igueste, los grupos Antón Guanche, Santa Ana- San Blas, Igonce, Venxamar, Alma Trío, Shay, Stephy, Dixieland Guachipandixie, figurantes sobre ruedas y otras actuaciones amenizarán la tarde y contagiarán la magia de estas fechas, junto con la apertura del Belén Municipal a las 18.30 horas en la Plaza del Centro Cultural de la Villa, que estará abierto las 24 horas y podrá visitarse hasta el 2 de febrero. Al oscurecer, Candelaria enciende la Navidad, iluminando todos los rincones de la localidad, este 2021 con una decoración colorida, que se suma a la decoración de los jardines y elementos urbanos con flores de pascua.

El programa navideño contempla más de 100 actividades dirigidas a toda la familia, con especial énfasis en la dinamización comercial y las actividades culturales. Este año estará muy presente La Palma. El 2 de enero, la Plaza de la Patrona de Canarias acogerá el concierto solidario Unidos por La Palma con las actuaciones de Los Sabandeños, Lucrecia, Efecto Pasillo, Braulio, Ciro Corujo, Luis Morera, Chago Melián, Pieles, Morocho, Víctor Estárico, Claudia Álamo, María Mérida, Andrea Rodríguez, Israel Martín, África Alonso y otros artistas, cuya recaudación será para los afectados por el volcán.

Previamente, la Plaza de la Patrona de Canarias acogerá el concierto de Besay Pérez, el 18, y la velada musical Kinds and Swing in Christmas Mood, el 19. Entre los actos destacados esta la Gira de la Fantasía que recorrerá del 27 al 4 de enero los 8 principales núcleos del municipio, llevando la ilusión navideña a los más pequeños. Y no faltará Papa Noel que el martes 21 y miércoles 22 se trasladará hasta el Espacio Cultural Cine Viejo donde recibirá a los niños y las niñas del municipio.

Uno de los actos más esperados para grandes y pequeños será la llegada de Los Reyes Magos de Oriente. Como el año pasado, atendiendo a las circunstancias sanitarias, recorrerá el 5 de enero cada rincón del municipio desde las 17.00 horas. «Todo lo que deseo está en el comercio de Candelaria» es el lema de la campaña de dinamización comercial con la que los clientes de los comercios adheridos podrán participar en el sorteo de cheques de 100 euros por compras mínimas de 5 euros. Además, del día 15 de este mes al 9 de enero se ha organizado Candelaria Tapea en Navidad, una iniciativa en la que se invita a consumir tapas y bebidas en el sector de la restauración que se sume a la campaña por importe de 4 euros con el incentivo de que pueden entrar en el sorteo de 3 menús para dos personas en uno de los establecimientos participantes.