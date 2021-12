Los empresarios exigen los controles aduaneros en los dos aeropuertos de Tenerife

Los empresarios isleños solicitan que se pongan en marcha los controles aduaneros a las mercancías en los dos aeropuertos de Tenerife y se refuercen en los principales puertos de la provincia tinerfeña. Es la exigencia de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias (Asuican) y la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca) para acabar con «el lastre económico» que supone que Tenerife Norte y Sur tengan inoperativos los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF), con lo que las mercancías de importación y exportación tienen que pasar necesariamente por el aeropuerto grancanario de Gando, el único donde funcionan del Archipiélago, y cierren los fines de semana y festivos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.

«No tiene sentido que a estas alturas solo haya un aeropuerto, el de Gando, con controles aduaneros en un archipiélago de siete islas», asegura Alonso Fernández, secretario general de Asuican. Según el representante del sector de los supermercados, la consecuencia en el transporte aéreo es que «hay que afrontar un doble pago» para poder recibir o enviar la mercancía, lo que encarece los costes en un momento muy delicado para el sector comercial y de la alimentación, «los más afectados» por esta carencia, según Alonso Fernández. «Las mercancías deberían llegar o enviarse de forma directa, en especial en Tenerife, para lo que estos puestos deberían funcionar o reforzarse», detalló el representante de Asuican.

La inoperatividad de los controles fronterizos de mercancías, tanto fitosanitarios como fiscales, en los aeropuertos Tenerife Sur y Norte provoca «la pérdida y el encarecimiento de productos, tanto perecederos como perdurables, así como de contratos», además de «condicionar la posibilidad y capacidad de diversificar la economía», denunció el miércoles la diputada autonómica de Coalición Canaria Rosa Dávila. Si bien el 90% de la mercancía que recibe la Isla llega a través de los puertos, el 10% que entra por la vía aérea tiene que pasar por Gran Canaria. Esto ocurre a pesar de que en Tenerife Sur y Norte existen instalaciones adaptadas como Puesto de Inspección Fronteriza. En el caso del Reina Sofía, las dependencias «fueron habilitadas hace años pero nunca entraron en funcionamiento». En cuanto al Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, dejó de prestarse el servicio cuando el personal que lo atendía –adscrito al Puerto de Santa Cruz– dejó de hacerlo al no ver atendidas sus reivindicaciones, denunció Dávila.

De las mejores de España

Alonso Fernández recuerda que incluso las instalaciones de los controles de Tenerife Sur están «entre las mejores de España, pero no funcionan», según el secretario general de Asuican porque el Gobierno estatal asegura que no hay suficiente demanda, una justificación que no comparte. Abbas Moujir, secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, aclara que es «un problema más que se suma a la crisis por la pandemia, los costes cada vez más elevados de la luz o los problemas del transporte como consecuencia del brexit en Reino Unido». Moujir se queja en especial de los perjuicios que causa la inoperatividad de estos controles aduaneros en el sector comercial en fechas como las actuales, previas a la Navidad, en las que se multiplica la actividad. «El hecho de depender de un aeropuerto de otra Isla ralentiza la reposición de mercancías, que tardan más en llegar y abocan a los empresarios a pérdidas en un momento muy inapropiado».

Fernández y Moujir precisan que el problema es «diferente» en los principales puertos de la provincia. Por ejemplo, en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife sí funciona el Puesto de Inspección, pero se cierra los fines de semana y los festivos por falta de personal, tal y como exponen. «El personal existente hace lo que puede, y realmente realiza un gran esfuerzo, pero no es suficiente para operar fines de semana y festivos. Esos días, la mercancía se queda varada, lo que supone un grave quebranto para la actividad económica». El representante de la asociación de supermercados asegura que las competencias para poner en marcha o reforzar estos controles recaen principalmente en los ministerios de Sanidad y Agricultura y Ganadería, así como en el Gobierno de Canarias.

«Es una vieja reivindicación del sector de la alimentación en Tenerife, el que más utiliza los aeropuertos para determinadas mercancías», subraya por su parte Abbas Moujir, que coincide con Alonso Fernández en exigir que estos controles aduaneros se activen en puertos y aeropuertos de Tenerife «todos los días del año y todas las horas que estas instalaciones permanezcan operativas para el buen funcionamiento de la actividad comercial en un contexto muy exigente». «Solo un día de retraso tiene repercusiones económicas en las empresas», recalcó el secretario general de Fauca.

Las competencias

La demanda de la puesta en funcionamiento del Puesto de Inspección Fronteriza en los aeropuertos Tenerife Sur y Norte implica al Gobierno central –a través de la Agencia Tributaria, Sanidad Animal, Sanidad Vegetal, Sanidad Exterior y el Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación Aduanera (Soivre)– y al Ejecutivo canario, corrobora Rosa Dávila. Fuentes de la sociedad mercantil estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) aseguran que su competencia se limita a habilitar las instalaciones, confirmando que las mismas están «en perfectas condiciones» en Tenerife Sur, aunque no en uso.