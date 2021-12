A’Gara y el PP exigen a Roque Expósito que dimita y entregue el acta de concejal en Garachico

Roque Expósito, uno de los tres concejales que la alianza entre la Agrupación Garachiquense (A’Gara) y el Partido Popular logró en las últimas elecciones municipales en Garachico, pasó este miércoles 1 de diciembre de 2021 a convertirse en un edil no adscrito que, de paso, rompe el Grupo Municipal Popular y condena a sus dos excompañeros, Alicia Dorta y Evelio Luis, a integrarse en el Grupo Mixto. Tanto A’Gara como el PP exigen a Expósito que dimita y entregue el acta de concejal.

A'Gara y el PP de Tenerife le reclaman que entregue su acta en el Ayuntamiento de Garachico «por coherencia personal y respeto al resto de compañeros, teniendo en cuenta que desde hace ya un tiempo no ejerce sus funciones de edil, aquellas para las que el pueblo le votó como un miembro de esta coalición de partidos, además de no cumplir con sus obligaciones como secretario y portavoz de A’Gara».

Ambas formaciones manifiestan que «siempre hemos respetado la libertad de expresión de cada uno de los miembros de nuestros partidos, pero cualquier concejal que en un momento determinado no se vea identificado con las siglas de A'Gara o las siglas del PP, bien sea por ideología o por sinergias, tiene la potestad y la autonomía para abandonar el grupo y el partido». En un comunicado conjunto, los dos partidos señalan que «Roque Expósito es concejal del Ayuntamiento de Garachico porque perteneció a una candidatura de A’Gara al que el Partido Popular cedió sus siglas» para que pudieran presentar la candidatura en mayo de 2019. En esas elecciones, el PP-A’Gara logró tres ediles gracias a sus 848 votos, el 28,38% del total.

«La coherencia debería ahora regir en la forma de actuar de Roque Expósito y debería entregar su acta de concejal, puesto que la ciudadanía de Garachico no votó por él, sino que votaron a A'Gara», recalcan. Está previsto que en una próxima reunión de la ejecutiva de esta formación garachiquense se tenga en cuenta el escrito de renuncia que ha presentado Roque Expósito como secretario general, pero también «se le invitará a entregar su acta de concejal para que pueda correr la lista y pueda entrar un compañero que pueda defender los intereses de los más de 800 vecinos y vecinas de Garachico que depositaron su confianza en el equipo de A'Gara y en el acuerdo político alcanzado con el PP en las últimas elecciones».

EL DÍA conversó este miércoles 1 de diciembre de 2021 con Roque Expósito, tras el pleno que certificó su condición de edil no adscrito, y el concejal recalcó que no tiene previsto abandonar la Corporación municipal. Achaca su salida a «problemas de comunicación internos» con sus compañeros de partido y al incumplimiento de decisiones, supuestamente consensuadas, como el desmarque de los tres miembros del Grupo Municipal Popular de las siglas del PP.

Expósito reconoce que no ha podido cumplir al cien por cien las funciones como concejal en los últimos meses «por incompatibilidad laboral», pero defiende su labor en la Corporación y asegura que piensa seguir ejerciendo como representante de sus vecinos hasta el final del mandato, «con representación en todas las comisiones informativas».

«Seguiré para no dar la espalda a todas las personas que creyeron en mí que siguen creyendo en mí. Voy a continuar con mi labor de fiscalización del grupo de gobierno desde la oposición», anuncia.

Respecto al origen de esta crisis interna, Expósito dice que «el presidente de A’Gara, Ramón Miranda, digamos que me enseñó la puerta para que me fuera a mediados de julio y yo abandoné el grupo de WhatsApp del partido, pero no la formación. A’Gara retomó su actividad y desde entonces nadie del partido ha contado conmigo. No se me comunicó nada de forma oficial ni se me preguntó por mis posicionamientos en plenos y comisiones. En octubre, visto que las cosas estaban como estaban, decidí presentar mi dimisión como secretario general de A’Gara en octubre y le envié un burofax al domicilio de Miranda. No me respondió y por ello decido presentar mi renuncia a seguir en el Grupo Municipal del PP, porque era una farsa. Ellos también presentaron escritos al pleno para sustituirme en la portavocía, sin comunicarme nada, y retirarme de todas las comisiones informativas».

A Expósito le sorprende que el PP le pida que devuelva el acta porque «su papel en este proceso ha sido testimonial, digamos que ni pinchan ni cortan. Fuimos con sus siglas a las elecciones por necesidad y no por convicción, ni por compartir ideales».