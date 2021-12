Óscar Izquierdo responsabiliza de las colas de la TF-5 a gobernantes y ecologistas

El presidente de la patronal de la industria de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), Oscar Izquierdo, aseguró ayer que «el problema del colapso viario actual en la isla», en especial en la TF-5, «es consecuencia de la desidia que durante las últimas tres décadas provocaron los responsables públicos y los ecologistas noistas. Los primeros por su incapacidad gestora y los segundos por su frenético interés en parar cualquier obra pública o privada».

«Las colas en las carreteras de Tenerife son insufribles desde todo punto de vista, tanto personal como económico y social, pero no se trata de un problema que haya caído del cielo repentinamente, sino que es el fruto de lo que no se ha plantado durante los últimos 30 años en nuestra isla», insiste Izquierdo, quien no duda en señalar «la indolencia obstruccionista de políticos tinerfeños que no han sabido, no han gestionado o no han permitido la ejecución de las obras de infraestructuras viarias que demanda el sistema productivo y la sociedad». Además, insiste en señalar a parte del movimiento ecologista: «Noistas que han intentado por todos los medios parar cualquier obra pública o privada en Tenerife. Ambos nos han llevado a que estemos padeciendo un inmovilismo, colapso y atasco permanente a cualquier hora y en todos los sitios».

Izquierdo insiste en que «todos sabemos quiénes son los que han tenido responsabilidades de gobierno y han obstaculizado el desarrollo en la isla, esas obras que se tenían que haber comenzado y terminado hace décadas. El hartazgo de los ciudadanos es comprensible, respetable y tiene que ser atendido sin dilación». El presidente de Fepeco opina que «en Gran Canaria, en los últimos treinta años, se han ejecutado todas las obras de infraestructuras viarias y aeroportuarias con celeridad y calidad. En Tenerife, durante el mismo periodo de tiempo, sólo asistíamos a espectáculos exhibicionistas de promesas, como el fantasmagórico carril bus-vao, que se anunciaba un día sí y al siguiente también».