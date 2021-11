«No dudaremos en llevar la obra de Las Bajas a la vía judicial»

Transcurridos más de dos años de gestión del pacto PSOE-CC, la exalcaldesa lo califica de pésimo, no duda en acusarlo de engaño a los vecinos y lo define como un «desgobierno de dos cabezas». Reconoce que Airam Puerta (PSOE) trató de evitar ceder la Alcaldía a Gustavo Pérez (CC) implicando al PP.

¿Qué valoración hace de la gestión de este gobierno local?

Voy a decirte lo que la gente me cuenta: tirando a pésimo. Los vecinos han pasado de la indignación al desánimo. No hay políticas reales en lo social, ambiental, cultural... Practican la huida hacia delante y un continuo escurrir el bulto. El pueblo de Güímar no se merece esto. Entiendo que la pandemia ha trastocado todo, pero usarla como excusa para todo tampoco sirve y la gente no es tonta. Ha habido un tremendo caos y desorganización en todos los órdenes. Siento que el trabajo que hay que hacer de recuperación requerirá mucho esfuerzo, de forma principal para rescatar al ciudadano del desencanto por la política local.

Fue acusada de dejar una deuda millonaria y de difícil regularización.

No fue una sorpresa. Eso se llama falta de experiencia. Se pasaron más de un año diciendo que todo estaba mal, que no había dinero, que había que reorganizar el Ayuntamiento tal y como lo dejamos mi equipo yo (risas). Un espectáculo de artificios para tener el pretexto y anunciar una y otra vez a los ciudadanos que no se podía hacer nada. Encontraron un Ayuntamiento saneado, con cero deuda en los bancos y un superávit de casi 8 millones, que ya casi se han gastado. Recuerde que conmigo, entonces, gobernaba el alcalde actual en el pacto PP-CC. Es curioso que estuviera ciego a la deuda millonaria entonces y, de repente, recobrara la visión y se da cuenta de la realidad.

Pese a la sentencia, ¿en el caso de los áridos todo sigue igual?

Claro. El PSOE, cuando está en la oposición, tiende a ser propositivo, combativo y he de reconocer que, a veces, emprendedor. Pero cuando gobierna, que es donde no tienen experiencia, se acomodan y pasan a la inacción. El Cabildo sigue sin quitar el ámbito minero y el tiempo nos sigue dando la razón a quienes decíamos que era muy difícil ejecutar la sentencia. Siempre he apostado por regenerar aportando progreso para el pueblo. El grupo de gobierno ni ha denunciado, como anunció.

¿Cómo cree que terminará este asunto?

Creo en la justicia y en la reparación, aunque llegue tarde. Espero que pronto se resuelva todo y no pase lo que me temo, que el Cabildo quiera restaurar a través de seguir extrayendo. Por eso, el suelo sigue siendo minero.

El martes hay un pleno extraordinario. Un punto es el atestado por el presunto incumplimiento de las medidas covid tras el acto de rotulación de la calle Carla Antonelli. Sospechan que la tramitación no está clara. ¿Qué ha pasado?

Ocultan información. Y esto es muy grave. Existe un atestado por una denuncia de un vecino porque los allí reunidos excedían la cifra autorizada. Pero no se identificó a todos los que estaban allí y hay unos que han pagado la multa, pero otros no. ¿Quién es el instructor de este expediente? ¿Por qué no se han tramitado todas las multas? Hace dos días supimos que el concejal de Seguridad, que también incumplió, miente a Sanidad y denuncia al vecino que denunció. ¡Es de locos!

¿Acudirán a la vía judicial?

No le quepa ninguna duda. Por eso, hemos solicitado todos los expedientes y la información necesaria para aclarar lo ocurrido. Por cierto, en la convocatoria del pleno la propia secretaria advierte que falta un informe de la Policía aclarando qué cargos públicos incumplieron la normativa covid ese día. Si en el pleno no se nos aclara lo ocurrido, por supuesto que denunciaremos.

Otro punto es el sobrecoste de la obra del talud de Las Bajas, que cuadruplica su presupuesto. ¿Qué ha pasado ahí?

Engañaron a los vecinos, comprometiéndose a que retornarían a sus casas cuando terminaran las obras. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento solicitó a Costas que incoe expedientes y que haga cuantos requerimientos estime oportunos para recuperar el dominio publico en esta zona costera.

Llama la atención que el Ayuntamiento pague una obra en un espacio que no le compete.

Para que vea lo arruinado que dejé el Ayuntamiento en el mandato anterior. Eso mismo se lo referí al exalcalde el año pasado, cuando planteaban una modificación de crédito de casi 400.000 euros por vía de urgencia sin disponer de un estudio geotécnico ni un proyecto para saber qué se tendría que hacer ahí, como sí hice en Santa Lucía. Decretaron un peligro inminente y una emergencia sin caer ninguna roca y, ahora, paran la obra y ya no hay urgencia ni emergencia para terminarlo. Curioso, como mínimo.

¿También terminará en los juzgados?

No lo dude, por parte de los vecinos, la empresa adjudicataria y nosotros. No dudaremos en llevar la obra de Las Bajas a la vía judicial.

¿Tiene Las Bajas las horas contadas por la intervención de Costas?

Costas no tiene la culpa. Fue el Ayuntamiento el que requirió a Costas que intervenga en esta zona incoando expedientes y recuperando el dominio público. Quieren cerrar el camino. Y eso no puede permitirse. Es de tránsito y de servicio.

Y mientras, los vecinos llevan desde mayo fuera de sus casas y con amenaza de desalojo por impago del alquiler de los pisos en los que están. ¿Quién incumple? ¿Sabe si hay alguna solución?

La solución pasa por remover el equipo que dirige el gobierno del actual Ayuntamiento. Es un desgobierno absoluto. Espero que los juzgados paren el desahucio de sus casas, como ocurrió en Santa Lucía. Incumple quien le dijo a los vecinos que salieran de sus casas e incumple el que ordenó seguir a la empresa contratada con el sobrecoste de dicha obra. Para eso hemos solicitado toda la información en el pleno. La solución es dejar a los vecinos que vuelvan a sus casas y terminar esa supuesta obra de emergencia.

¿Por qué quieren conocer si hay incremento de bienes por parte del exalcalde y hoy primer teniente de alcalde, Airam Puerta, durante este mandato?

Es una obligación legal que tenemos todos los cargos públicos. Yo tengo declaradas mis campañas electorales y mis bienes. Por ponerle un ejemplo, durante el mandato anterior compañeros míos declaraban incluso un crédito o la compra de un coche o de cualquier bien. Hay que ser transparente.

El Puertito está patas arriba con obras para hacer accesibles once calles. ¿Un disparate?

Otro más. Éste sí que es duro de atajar y comprender. Una nueva falta de gestión y una ausencia de coordinación hacen que lleguen propuestas precipitadas y sin reflexionar. Me explico: el dinero de esa obra era para separar las pluviales del saneamiento de la calle Beltrán de Liz y Poeta Arístides Hernández Mora (Plan de Cooperación 2017), porque cada vez que llueve se mezclan y es un caos. El grupo de gobierno decide que es más necesario emplearlo en ampliar las aceras en una parte de El Puertito quitando palmeras canarias, incluso. Así llevan meses, con un caos para vecinos y comercios por falta de organización.

El servicio de basura sigue empantanado y con poca perspectiva de mejorar. ¿Cuál es el problema?

Ese fue el gran caballo de batalla del PSOE, cuando estaba en la oposición, y CC con la boca chica, aunque tuvo la concejalía hasta el último año y medio de mi mandato. Ellos, que tenían tantas soluciones, ¿dónde están? ¿Por qué sin fiestas hay menos limpieza y es más caro el servicio? ¿Por qué nos cuesta más mantener Güímar limpio empleando más dinero en la empresa que ya cobra por ello? El problema es la elaboración de los pliegos, si se empiezan a modificar cosas y a poner más

Víctor González, coordinador municipal del su partido, se ha convertido en el azote del gobierno local desde las redes sociales. ¿Secunda el PP ese trabajo?

Le corrijo, si me permite, coordinador de campaña del partido y como militante de esta formación en el PP de Güímar tiene libertad de opinión y cuenta con su lógica repercusión. El PP cuando tiene que criticar la gestión y fiscalizar lo hacemos.

¿El PSOE y/o Puerta recabaron el apoyo del PP para no ceder la Alcaldía a Gustavo Pérez?

¡Sííí! Eso lo sabía CC, así que este es el resultado, un desgobierno de dos cabezas. A veces pienso si es que la mascarilla no les deja pensar.

¿Ha intentado el PP garantizar a CC el apoyo externo si se desprende del PSOE?

Ante lo que está sucediendo, si nos lo pidiera estaríamos dispuestos a llegar a un acuerdo, siempre y cuando sea beneficioso para Güímar. Los güimareros ven en el líder de CC a un señor con ansias de poder, que no obteniendo la Alcaldía por los votos, que faltando a sus pactos anteriores con nosotros y que consiguiendo una solución in extremis y precipitada con el PSOE, agarró la Alcaldía.

Acaba de ser reelegida presidenta del comité local del Partido Popular. ¿Repetirá como candidata?

Mi partido ha vuelto a proponerme para seguir liderando el PP en Güímar, los afiliados y simpatizantes también quieren . Todo a punta a que sí. Si me lo permiten, me presento con más ganas que nunca y más preparada que antes.