Acuerdo unánime para retirar a Franco el título de Hijo Adoptivo de la Isla

Tenerife ha retirado al general Franco el título de Hijo Adoptivo de la Isla, concedido el 20 de agosto de 1936, muy poco después del inicio de la Guerra Civil. Lo ha materializado a través de una moción de carácter institucional. Presentada de manera conjunta por PSOE y Sí Podemos Canarias, fue apoyada por el resto de grupos: CC-PNC, PP y Mixto (Cs). La propuesta tiene como base cumplir con la Ley de Memoria Histórica e implica, además, la retirada de todos sus honores y distinciones.

La Ley obliga a las administraciones a tomar las medidas para la retirada de los símbolos la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Este mensaje ha sido el eje central de la propuesta avalada por todas las fuerzas política. El texto señala que el Cabildo «debe adoptar los acuerdos oportunos para cumplir el articulado recogido en la Ley de Memoria Histórica así como la Proposición No de Ley aprobada por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002.

El pleno del consenso y los acuerdos institucionales. Podría ser el resumen de la sesión ordinaria de noviembre. Ya empezó con este tenor la jornada al ser apoyadas las propuestas referentes a dos efemérides que se han cumplido este mes: el Día Contra la Violencia de Género (el 25) y el Día Mundial de la Diabetes (el 14).

No se quedó ahí el consenso, ya que tres de las cinco mociones de los grupos de la oposición tuvieron ese carácter con diversas aportaciones. Coalición Canaria recibió el respaldo en dos de sus tres iniciativas, la de establecer un servicio aduanero las 24 horas y un plan de impulso a la Mujer Rural.

De las aduanas al patrimonio.

El acuerdo sobre las aduanas establece que «desde la Autoridad Portuaria y los Centros de Inspección Portuario se trabaje conjuntamente en la mejora de la carta digital de servicios con la que se informará, de manera detallada, a todos los usuarios». En cuanto a la mujer rural, la redacción final contempla «actualizar el estudio de su situación en Tenerife para conocer la realidad y establecer acciones efectivas y adaptadas a las necesidades». Además, «se pretende impulsar el acceso a la propiedad y a la representación equilibrada de las mujeres que viven y trabajan en el ámbito rural en los espacios de decisión en lo económico, lo institucional y lo social». También hubo apoyo unánime a la iniciativa del Grupo Popular para «dotar con recursos e impulsar acciones coordinadas en su desarrollo de un Plan Insular de Patrimonio Histórico y Cultural».

Cuestión de territorio.

Esa unanimidad estuvo a punto de mantenerse hasta el final, pero no fue así. La moción de CC sobre las prospecciones petrolíferas de Marruecos en el Sáhara Occidental mantuvo su parte expositiva, pero la dispositiva fue cambiada por la de la enmienda sustitutoria presentada por PSOE, PP y Cs. El secretario del pleno se esforzó en explicar que el Reglamento Ordinario obliga a votar la moción original si la enmienda no es a la totalidad. Todo después de un debate insulso lleno de alusiones a competencias territoriales, las de las aguas canarias, el papel de Marruecos, el rol del Gobierno de España y el sufrimiento del pueblo saharaui. Sin olvidar el mayor o menor grado de nacionalismo de cada uno. Un asunto que parece exceder la discusión en el Cabildo.

Retirada.

«Todos estamos de acuerdo, pero no llegamos al acuerdo». La frase de Coromoto Yanes (CC) resume el debate sobre la moción de Sí Podemos Canarias para empadronar a todos los residentes en la Isla, incluidas las personas migrantes. Hubo intentos de lograr ese consenso desde Yanes a Nauzet Gugliotta (PSOE). Pero, como ya ocurriera el pleno anterior con la del cambio climático, María José Belda –entre valoraciones sobre el racismo institucional o hasta donde llegan las competencias del Cabildo– retiró la moción. Para que no se desvirtuara con las enmiendas del PSOE, del PP y hasta la del propio Sí Podemos Canarias con la idea de llegar a un acuerdo que no fue. La excepción en el pleno del consenso.