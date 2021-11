CC denuncia «el abandono» de Tenerife en los presupuestos canarios para 2022

«Abandonados», «olvidados» y «a la cola de Canarias». Así califican los diputados de Coalición Canaria en el Parlamento regional las consecuencias para los habitantes de la Isla del proyecto de presupuestos del Ejecutivo autonómico para 2022. Rosa Dávila, Cristina Valido, Socorro Beato y José Alberto Díaz-Estébanez desglosan esos «agravios» con especial incidencia en el ámbito social y en las «escasas o nulas inversiones» en Infraestructuras sociosanitarias, Vivienda, Educación o Sanidad. En resumen, «las cuentas para el año próximo no dan respuesta a las necesidades de inversiones específicas para el impulso y la reactivación económica que la Isla que necesita en estos momentos».

La diputada y secretaria de Organización de CC, Rosa Dávila, abre el turno de intervenciones y lamenta que «el Gobierno de Ángel Víctor Torres, que no iba a dejar a nadie atrás, abandona a Tenerife en sus presupuestos». Denuncia que «no existen partidas económicas específicas para la promoción turística, la construcción de vivienda pública, el ahorro energético, el impulso a las energías renovables, los proyectos culturales o la protección del patrimonio histórico y cultural de la Isla». Dávila destaca que «Tenerife vuelve a quedar a la cola en la inversión por habitante con tan sólo 185 euros». Anuncia «las enmiendas necesarias para colocar a Tenerife donde se merece».

Valora Dávila: «Tenerife ha perdido peso político, económico y social por una clara falta de liderazgo». Y subraya: «Canarias no funciona si todas las islas no avanzan a la misma velocidad, sin palos en las ruedas, y Tenerife se queda atrás».

Políticas Sociales.

Cristina Valido desvela «el brutal recorte» de las inversiones en infraestructuras sociosanitarias para abordar «el grave problema» de las dependencia. Argumenta que el presupuesto «disminuye un 93% al pasar de 12,5 millones a 883.101 euros, pese al convenio con el Cabildo. Tenían 50 millones que se han perdido por la incapacidad para ejecutarlos». Incide en que «no aparece la inversión necesaria en Tenerife, donde hay personas que ocupan plazas de hospital». Da un dato: «El pasado junio, en Santa Cruz había 50.000 solicitudes del Ingreso Mínimo Vital y a fecha de hoy, en la Isla no llegan a 5.000 las familias que reciben una PCI». Ejemplifica «la absoluta falta de interés por los problemas sociales de Tenerife en el albergue de Santa Cruz, el único en la provincia». Recuerda que «en 2020 había una partida de 350.000 euros, tras la pandemia la rebajaron en 200.000 y para 2022 ni siquiera aparece en los presupuestos».

Carreteras y transporte.

Rosa Dávila critica «la ausencia de proyectos estratégicos estructurantes y cohesionadores del territorio que permitan un desarrollo económico en armonía con la protección ambiental y la creación de empleo». Plantea «la falta de inversión en carreteras», así como «la carencia de gestión y diligencia que ha llevado a graves problemas de movilidad en Tenerife, donde los atascos constituyen el día a día de las personas que viven o van a trabajar». El proyecto de presupuestos, a pesar de incorporar las partidas del convenio de carreteras para obras ya proyectadas hace años «no ofrece soluciones a los cuellos de botella y puntos negros, así como tampoco contempla propuestas realistas para las comunicaciones de las islas verdes con Tenerife», apunta Dávila. Puntualiza: «Eso sí, recoge macroestudios sobre infraestructuras que son rechazadas por una parte del Gobierno». Ve «ridícula la partida para resolver el grave problema de acceso al puerto de Los Cristianos que pasa de 200.000 a 50.000 euros». Y el proyectado en el Puerto de la Cruz «ni siquiera se menciona». Concluye este apartado: «No hay una apuesta por reforzar los servicios públicos de transporte ni ir hacia uno más sostenible como el ferroviario; nada se menciona en el proyecto de presupuestos».

Vivienda.

Socorro Beato asegura que «no hay partida específica para paliar la falta de vivienda pública». La diputada nacionalista denuncia que «por islas se dedican a la construcción de vivienda pública 11,6 millones de euros, de los que a Tenerife van 0». Denuncia: «Más de 7.000 familias demandantes de vivienda no van a tener una respuesta».

Educación y Sanidad.

Díaz-Estébanez apela al «equilibrio» entre Islas antes de desgranar cómo trata el presupuesto regional sus áreas. También reflexiona: «La Covid es la excusa para todo pero algo habrá que hacer». En materia educativa «no se aborda una adecuada financiación de la Universidad de La Laguna ni hay progreso hacia al 5% del PIB en inversión o en la educación de 0 a 3 años». Sentencia: «No se ha avanzado nada». En cuando a Sanidad, resume: «En la inversión regionalizada la destinada a infraestructuras sanitarias se limita a la reposición en los grandes hospitales, que sufren un grave deterioro, y no se aborda la puesta en funcionamiento al completo del Hospital del Sur».

Turismo y vertidos.

Respecto a inversiones en materia turística «no se ve una política específica», asegura Dávila. Asevera que Promotur pasa de 20,9 millones en 2021 a 3,2 en 2022; una reducción del 84,7%. En cuanto a residuos y vertidos al mar apostilla: «El Gobierno de Canarias no planifica en Tenerife, la Isla con mayores problemas por el crecimiento de la población, ninguna propuesta que resuelva estos problemas».

Dávila reflexiona para concluir: «La incapacidad y la falta de dirección del Gobierno de Canarias unidas a la pérdida de liderazgo en el Cabildo, que ni está ni se le espera, no puede ser excusa para no diseñar o tener una propuesta de modelo de desarrollo para Canarias y nuestra Isla». Advierte: «Este Gobierno se ha olvidado de Tenerife y ha dejado atrás a su gente. Pero no lo vamos a permitir porque Tenerife existe».