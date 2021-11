Fernández (PP): «Se contradicen sobre el paso del tranvía por La Laguna»

Por lo tanto, desde el Partido Popular «denunciamos que Arriaga se desenvuelve en el tacticismo político y la búsqueda de rentabilidad electoral, en lugar de decir la verdad a los ciudadanos». Fernández insiste en que «esa verdad no es otra que el Cabildo se va a gastar 60.000 euros en una consulta que es papel mojado, que no sirve para nada y cuyos resultados no afectarán en nada a los planes que ya tiene Arriaga para el tranvía hacia Los Rodeos».

«No tienen voluntad»

Fernández resume: «Ni Arriaga ni el presidente del Cabildo (Pedro Martín) han tenido nunca la voluntad real de contar con la opinión de los ciudadanos para la ejecución de este proyecto, y lo demuestran con declaraciones contradictorias». Considera que «esta actitud incongruente nos preocupa mucho en el caso del presidente, que debería mostrarse como un mandatario que lidera un proyecto para Tenerife, en lugar de pivotar en torno a los caprichos de los partidos que lo sustentan en el sillón de la presidencia».

Finalmente, Fernández le recuerda a Arriaga que «la propuesta de consulta nunca ha sido aprobada por unanimidad en el Cabildo, ya que el Partido Popular no ha apoyado en ningún momento del proceso esta iniciativa. Tenemos muy claro que es un paripé, y a la hora de la verdad, el Cabildo despreciará y no tendrá en cuenta la opinión de los ciudadanos de Tenerife y de los vecinos de La Laguna».