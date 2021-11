CC reclama la apertura permanente de los puertos y aeropuertos de la Isla

La diputada autonómica y secretaria insular de Organización de CC, Rosa Dávila, critica que «no es posible que las mercancías se queden paradas los fines de semana, puentes y festivos. Canarias y Tenerife no pueden cerrar por vacaciones». Por su parte, el secretario de Política Insular de los nacionalistas tinerfeños, José Manuel Bermúdez, lamenta «otro ejemplo de la falta de liderazgo que existe en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias».

Dávila y Bermúdez mantuvieron una reunión con el grupo de trabajo de Transporte y Logística de la patronal tinerfeña, en la que recogieron la enorme preocupación del sector por la pérdida de competitividad de la Isla.

«Las mercancías no pueden quedarse paralizadas el fin de semana y los festivos» Rosa Dávila - Secretaria de Organización CC

Dávila asegura que esta situación «no se vive en ningún otro lugar de España y Canarias necesita de esta medida para ser competitiva, especialmente Tenerife. El Gobierno de España debe atender esta demanda para que no se sigan perdiendo puestos de trabajo y para que la Isla no se quede atrás».

En este sentido, la diputada nacionalista critica duramente al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por «no atender las demandas del sector», ya que, según confirmaron los propios representantes del grupo de trabajo de Transportes de la CEOE-Tenerife, «desde abril se dirigieron por escrito al presidente canario para trasladarle este gravísimo problema y, a fecha de hoy, todavía no les ha contestado».

«Canarias no puede estar cerrada por vacaciones ni las Islas quedarse aisladas los días festivos o los fines de semana», insiste Dávila. Añade la diputada en el Parlamento de Canarias: «Esto ocurre mientras que el presidente del Gobierno autonómico no hace nada par evitarlo». Por ello, anuncia que el Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias presentará una Proposición No de Ley (PNL) «para que el Ejecutivo autonómico amplíe a sábados, domingos y festivos los horarios de control e inspección en los puertos canarios de las mercancías en todas las áreas de su competencia».

Rosa Dávila sentencia: «Canarias como Región Ultra Periférica (RUP) tiene unas especificidades que no deben suponer un obstáculo para nuestra economía, menos aún para la internacionalización de la misma».

«Es una muestra más de la falta de liderazgo en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo» José Manuel Bermúdez - Secretario Política Insular CC

Y concluye: «Desde nuestra incorporación a la Comunidad Europea hemos tratado de convertir las singularidades en oportunidades y para ello nos hemos dotado de medidas que no deben ser, precisamente, las que nos causen mayor pobreza y desempleo».

Por su parte, el secretario de Política Insular de CC de Tenerife, José Manuel Bermúdez, lamenta esta situación como «otra muestra más de la falta de liderazgo que existe actualmente en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canarias». Considera que «llevar a cabo esta medida de ampliación de los horarios en el sistema aduanero es la última oportunidad que tiene el de Santa Cruz de Tenerife para situarse como un puerto importante en transporte».

En este sentido, Bermúdez reitera que «nadie se está ocupando de la situación, lo que dice mucho de la falta de liderazgo de Pedro Martín al frente del Cabildo». Recuerda: «Antes, la Institución insular lideraba las acciones necesarias para solventar problemas así, como pasó con la instalación del escáner en el puerto capitalino. Sin embargo, ahora la falta de liderazgo es absoluta».

«Ni está ni se le espera»

Apunta José Manuel Bermúdez que «en un asunto tan importante como este, que afecta a la economía y a la generación del empleo, el Cabildo debería estar al frente, pero ni está ni se le espera, al igual que al presidente del Gobierno de Canarias con el resto de los puertos de las Islas».

Por ello, el también alcalde capitalino anuncia que desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se promoverán «todas las iniciativas que sean necesarias para que nuestro puerto, y el resto de puertos y aeropuertos de la Isla y de Canarias, abran las 24 horas del día los 365 días al año».

Bermúdez concluye aludiendo a que «la incapacidad y la falta de dirección del Gobierno de Canarias, unido a la pérdida de liderazgo en el Cabildo, con un presidente más preocupado por reconducir los problemas internos de su partido que en gobernar, no pueden ser excusas para diseñar o tener una propuesta de modelo de desarrollo para Canarias y Tenerife».