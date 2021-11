CC y AIS exigen un acceso más seguro al barrio de La Rambla

La diputada regional y secretaria de organización de Coalición Canaria en Tenerife, Rosa Dávila, y los ediles de AIS-CC en San Juan de la Rambla, Juan Ramos y Jonay Méndez, exigieron este viernes 19 de noviembre de 2021 un acceso seguro al barrio de La Rambla, también conocido como El Rosario, mediante la ejecución de un proyecto del año 2016, presupuestado en unos tres millones de euros. Los nacionalistas reclaman al Gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que tengan en cuenta la mejora de la seguridad de este punto negro de la TF-5 y la vinculen a la próxima ejecución del nuevo tramo del Anillo Insular entre Las Aguas e Icod de los Vinos, que comenzará a un kilómetro de este peligroso cruce.

Junto a la propia vía, Juan Ramos recalcó que «este problema es muy grave, por lo que exigimos tanto al Gobierno de Canarias como al Cabildo que actúen para acabar con la peligrosidad de este cruce, donde todos los días los habitantes del barrio de La Rambla se juegan la vida para salir a la autovía». Para el primer teniente de alcalde ramblero, «la solución existe y está en un proyecto técnico de 2016, que debería ejecutarse a la misma vez que el nuevo tramo del Anillo Insular. No estamos en contra de esa nueva carretera, de lo que estamos en contra es de que este problema continúe sin solución después de tantos años y de tantos accidentes. El último esta misma semana».

«No vamos a aceptar que nos digan que van a dejar esta solución para el último tramo del anillo insular. No podemos esperar aún más años padeciendo el problema de este cruce en precario. Si van a invertir 175 millones en el nuevo tramo del Anillo, no creo que sea inviable invertir 3 o 4 millones aquí. Esperamos que atiendan nuestra demanda, que es perfectamente compatible con el desarrollo del Anillo Insular. No pueden mejorar el tramo entre Las Aguas e Icod, incrementar el tráfico en unos 28.000 vehículos diarios y pretender dejar esto como está. Este cruce sería un peligro inminente», recalca Ramos.

Los nacionalistas reclaman que se ejecute un proyecto de 2016, valorado en 3 millones de euros

Rosa Dávila critica que «el Gobierno de Canarias y el Cabildo se estén tirando la pelota mientras dejan sin solución a este cruce tan peligroso, un auténtico punto negro, en San Juan de la Rambla y en nuestra isla». Lamenta que el tramo del Anillo Insular sacado recientemente a exposición pública no resuelva el problema que tienen los vecinos de esta zona y los usuarios de la vía.

«Hablamos de apenas un kilómetro, pero de un tramo donde la gente se juega la vida y donde la peligrosidad aumentará cuandos e ponga en servicio la nueva carretera y aumente la afluencia de vehículos», advierte Dávila.

La diputada regional anuncia que el próximo lunes 22 de noviembre de 2021 hará responder al consejero regional de Obras Públicas, Sebastián Franquis (PSOE), sobre este cruce: «Le vamos a exigir respuestas en el Parlamento y va a tener que aclarar por qué no se aborda este tramo, que tiene un proyecto que CC dejó preparado y que aporta una solución relativamente sencilla. No entendemos que se abandone esta zona de esta manera». La idea planteada hace cinco años incorpora un tercer carril a la vía, desde la gasolinera El Mirador y hasta la salida del cruce de La Rambla, de manera que las maniobras de antrada y salida puedan desarrollarse de una forma más segura.

Dávila opina que «la solución debería incorporarse al proyecto del Anillo Insular, pero en el caso de que no sea ahora posible ahora, deben actuar para eliminar este cuello de botella. Así que animamos al presidente insular, Pedro Martín (PSOE), a que ponga sobre la mesa los tres millones de euros necesarios para resolver este problema».

El tercer teniente de alcalde de San Juan de la Rambla y concejal de Obras, Jonay Méndez, añadió que, en la línea de lo propuesto por el alcalde ramblero, Ezequiel Domínguez (PSOE), en AIS-CC están dispuestos a «hacer frente común con el resto de las administraciones locales de la comarca para que este despropósito se solucione».