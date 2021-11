Arriaga: «El trazado del tranvía por La Laguna lo decidirán los vecinos del casco»

«El trazado de la ampliación de la Línea 1 del tranvía hasta Los Rodeos por La Laguna lo decidirán los vecinos del casco». Así de contundente se muestra Enrique Arriaga, presidente de Metropolitano de Tenerife, respecto a la polémica originada por la anunciada consulta popular para tomar una decisión. Asegura no entender «a qué se debe, salvo a la mera intoxicación por razones políticas porque ya en marzo de 2020 el Consejo de Administración decidió llevar a cabo este proceso con el apoyo de todos los grupos del Cabildo. Los mismos que ahora lo cuestionan». En su condición de coordinador, Arriaga da la visión de Ciudadanos: «De los tres trazados que se barajan rechazamos el que pasa por las calles El Juego y 6 de Diciembre». El motivo lo aclara: «La excesiva afectación al comercio y a los vecinos».

El consejero insular de Movilidad califica «prioritaria» la prolongación al Aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna del tren ligero al tratarse de «una infraestructura estratégica de la Isla». Además, considera que «debió haberse afrontado esta obra hace diez años cuando se paró». Pone un ejemplo: «Decenas de miles de vehículos saldrán de las vías al eliminar el te llevo a Los Rodeos de familiares o amigos».

Deja claro el líder de la formación naranja que «este proyecto nada tiene que ver con los planes de movilidad de la Isla, aunque lo quieran vincular. Otras iniciativas ya están incluso en marcha y son muy necesarias para Tenerife».

Arriaga asegura no entender «por qué se cuestiona ahora la cuantía –60.000 euros– y la metodología del proceso de participación ciudadana que hemos recuperado en el último Consejo de Administración de Metrotenerife si fue aprobado por unanimidad en marzo de 2020». Reitera que «es el mismo que fue frenado entonces por la pandemia».

Esos 60.000 euros se distribuye en dos lotes. Por un lado, 25.000 irán destinados a la elaboración de las encuestas y el resto, el grueso de la financiación, se dedicará al proceso de información pública, a la construcción de una oficina en La Trinidad y a otra itinerante por las paradas del tranvía. Dos adjudicaciones del mismo proceso, que ya están definidas, y, asegura el vicepresidente del Cabildo, «por una cuantía menor al precio de la licitación».

Dentro del proceso de encuestas habrá también dos vías. Lo explica: «Por un lado, el trazado por el centro de La Laguna en el que decidirán los vecinos del casco porque les corresponde»; por otro, si es necesario ampliar a Los Rodeos y aquí, subraya, «participará toda la ciudadanía».

Respecto a la condición de vinculante de la consulta, el consejero apostilla: «Se ha dicho desde el principio pero hay quien quiere jugar. CC en contra o el PP sin posicionarse». Aclara: «El estudio y la consulta son herramientas importantes para la toma de decisiones de forma consensuada entre La Laguna y Santa Cruz, o sea el Área Metropolitana, y el Cabildo».

En cuanto al posible trazado de la ampliación, el líder naranja insiste: «Ciudadanos rechaza el paso por 6 de Diciembre». Su apuesta es «la calle Pablo Iglesias, más amplia y con menos problemas para el comercio y los vecinos». Valora: «No desaparece la parada de La Trinidad, un nodo de comunicación importante, aunque haya que adelantarla un poco, a la altura de la esquina del centro de salud». Destaca «la parada en la antigua estación de guaguas de San Benito». A partir de ahí, las tres opciones llevan hasta Los Rodeos.

Arriaga analiza lo afirmado estos días sobre la ampliación por el presidente del Cabildo, Pedro Martín, y el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. Subraya: «El presidente y el alcalde han dicho lo que hemos consensuado siempre. Coincidimos en el planteamiento sin contradicción, pese a lo que algunos pretendan».

Valora el vicepresidente del Cabildo que «el alcalde ha puesto por delante la decisión de los laguneros y me parece lógico». Advierte, sin embargo, de que «los laguneros no son dos o tres que gritan mucho sino bastante más gente con algo que decir en este asunto». Arriaga critica a quienes «dicen que se va a arruinar el comercio como en la Rambla de Pulido de Santa Cruz pero nuestra opción no le afecta al sector. Puede que algo sí al del taxi, pero creo que hay un público para cada medio de transporte y el taxi tiene su clientela específica». Pone en valor las cualidades del tranvía: «La puntualidad, el coste –por un euro se puede ir de Santa Cruz a Los Rodeos– o los trayectos cortos».

Reflexiona el coordinador de Ciudadanos: «Hay quien ya dice que no se va a tener en cuenta la consulta ciudadadana. Pido un poco de seriedad porque lo mínimo es esperar a que se lleve a cabo». Concluye: «Este caso es diferente al de La Gallega, en el Suroeste de Santa Cruz. Allí se quería llegar a un barrio que se opuso y se paralizó la ampliación de la Línea 2. En este caso se trata de comunicar con una infraestructura estratégica como el aeropuerto y Tenerife no se puede quedar atrás».