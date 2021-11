El juez imputa a 15 miembros de los gobiernos municipales de 2003 a 2011

El juez del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona imputa a 15 miembros de los grupos de gobierno aroneros durante los mandatos de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011. Lo hace en el marco del llamado caso Arona 2, iniciado en el año 2008 «por la concesión de múltiples licencias urbanísticas», tanto de obra mayor como de primera ocupación, «sin respetar los trámites establecidos, legal o reglamentariamente, adoptando decisiones contrarias a las que en derecho procederían». De hecho, contaban con informes desfavorables.

El auto del magistrado juez Francisco Borja Abeijón da paso al procedimiento abreviado en el que señala como investigados al exalcalde José Alberto González Reverón (CC), así como a quienes le acompañaron como integrantes de las Juntas de Gobierno Local en ambos mandatos: Manuel Barrios Rodríguez (CAN), Daniel Martín Navarro (CAN), José Luis González Rodríguez (CAN), Alfonso Barroso Armas (CC), Félix Sierra Melo (PP), Juan José Alayón Beltrán (CC), Antonio Luis Sosa Carballo (CC), María Candelaria Padrón González (CC), Jesús Ramón García Hernández (CC), Martina Melo Melo (CC), Miguel Ángel Méndez Fernández (CC), Francisco Enrique Toledo Hernández (CC), Manuel Reverón González (CC) y Antonio Miguel García Marichal (CC), el único con cargo orgánico en la actualidad (secretario general municipal de Coalición Canaria).

Además de no señalar la calificación del presunto delito por el son investigados, aunque menciona diversos ejemplos de prevaricación, el juez da traslado del auto al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas a fin de que «formulen acusación» y «soliciten la apertura de juicio oral».

El procedimiento seguido hasta ahora ha investigado más de 130 licencias de obra mayor (la mayoría) y de primera ocupación que forman parte de la denuncia presentada.

El origen

El caso Arona 2 llega a la vía judicial el 5 de diciembre de 2008, cuando presentó la denuncia Arcadio Rodríguez Valentín, quien lo hizo a título personal y en el nombre del colectivo que presidía, la Asociación Europea de Participación Ciudadana Tenerife Sur. En el auto se reflejan en torno a 130 licencias urbanísticas sobre las que el juez percibe indicios de irregularidad en su concesión, si bien se abstiene de emitir una calificación jurídica de los hechos.

Las más de 130 licencias investigadas en las diligencias previas que ahora se cierran fueron aprobadas entre el 15 de diciembre de 2006 y el 20 de mayo de 2011 en el transcurso de 66 sesiones de la Junta de Gobierno Local de Arona, si bien las mismas tuvieron lugar en mandatos diferentes aunque con el mismo alcalde, el nacionalista José Alberto González, inhabilitado en el marco del caso Arona.

El 27 de mayo de 2007 se celebraron elecciones municipales, obteniendo entonces Coalición Canaria la mayoría absoluta, tras el pacto con Partido Popular y Centro de Arona (CAN) del periodo 2003-2007. Entre el 15 de diciembre de este último año y ese día, la Junta de Gobierno Local se reunió en 19 ocasiones y el juez investigó 42 licencias de las que 31 se correspondían con obra mayor y todas ellas contaban con «informe del servicio de Urbanismo desfavorable».

El 5 de diciembre de 2008 fue cuando Arcadio Rodríguez, vecino y miembro de un colectivo, presentó la denuncia que dio origen a este sumario, cuando estaba en marcha el caso Arona.

Varias están sobreseídas

En el mismo auto, el juez determina el sobreseimiento provisional de otras 17 licencias de primera ocupación otorgadas por el mismo órgano durante el mismo periodo. Para ello, argumenta la existencia de «dudas jurídicas» motivadas por una sentencia del Tribunal Supremo tomada como referencia (en la mayoría de los casos), dudas de que exista incumplimiento (en alguno) y el uso correcto del procedimiento de urgencia para concederla.

Cabe recordar que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Arona dividió el conocido como caso Arona 2. Por una parte, se centró en la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) «en contra de lo dispuesto en los informes técnicos y/o jurídicos»; por la otra, en la aprobación de estas licencias contraviniendo los trámites legales o reglamentarios. 22 concejales y exconcejales declararán ante el juez por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación en el marco de las diligencias.