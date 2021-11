Tenerife protagoniza la inauguración de Gastronómika 2021 en San Sebastián

Tenerife ha protagonizado la inauguración de San Sebastián Gastronómika 2021 con sus vinos, carnes y frutas tropicales. El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, destaca la importancia de «presentar aquí los productos del sector primario, esos que luego plasmamos en platos que los isleños sentimos como muy nuestros y podemos hacer llegar a los visitantes». Con un lleno total, los vinos de las seis Denominaciones de Origen (DO) que operan en la Isla han asombrado con una Gran Cata dirigida por Ana María Martín y José Hidalgo. Por su parte, el chef Martín Berasategui (12 estrellas Michelín) ha ofrecido un emocional mensaje para Tenerife: «No os podéis imaginar lo mucho que os quiero. Llevo hombro con hombro con vosotros los aplausos que me dan por todo el mundo».

El estand de 200 metros cuadrados ha acaparado durante la inauguración la atención de los profesionales, congresistas y miembros de la prensa que se han dado cita en el Palacio de Congresos y el Auditorio Kursaal, en Donostia, para asistir a uno de los mayores eventos gastronómicos en el ámbito internacional.

Los productos locales de la Isla han protagonizado varias actividades. Entre ellas destacan la ponencia sobre el cochino negro de Erlantz Gorostiza, chef del hotel MB Abama –con dos estrellas Michelin–, el I Concurso Nacional de Postres con Frutas Tropicales de Tenerife y la gran cata de vinos.

Javier Parrilla ha señalado que la participación en esta cita trata de «unir estos productos, como por ejemplo las queserías que tenemos en la Isla, con lo que puede suponer un beneficio genérico para el sector primario, el sostenimiento de un territorio y un paisaje, que también nos da de comer, a la vez, por el ámbito del turismo».

Mucho que ofrecer

La directora insular de Turismo, Laura Castro, ha insistido en que «Tenerife quiere demostrar que nuestro destino tiene mucho que ofrecer: gastronomía y buenos vinos para despertar emociones».

El consejero de Turismo de Tenerife, David Pérez, apunta: «La Isla se consolida como destino gastronómico de referencia con sus productos, sus denominaciones de origen y el magnífico equipo de profesionales que dejan alto el pabellón. Es importante en un congreso de este nivel, estar y dar la imagen que se da de un destino diverso y único, que quiere inspirar a los potenciales viajeros».

El chef Erlantz Gorostiza ha hecho un recorrido por la historia del cochino negro de Tenerife, con 2.500 años de antigüedad, para luego plasmar culinariamente sus excepcionales cualidades.

Martín Berasategui, el afamado cocinero vasco, hizo una alusión especial a la Isla al afirmar que había tenido «una suerte terrible porque una parte de esa gente que se chiflaba con mi cocina, luego se enamoró cuando me conocieron y me trajeron proyectos a los que no se podía decir que no; es Tenerife». «Os quiero», dijo para concluir.

Bajo el concepto de Los blancos volcánicos al abrigo del Teide, José Hidalgo y Ana María Martín mostraron a los asistentes a la cata, que llenaron por completo la Sala 10, una de las partes más fascinantes de la amplia vitivinicultura de Tenerife. Los vinos presentados fueron Pagos de Reverón; Atlante listán blanco + albillo; El Roquillo, listán blanco; Tágara, marmajuelo; Callius, verdello, y El Sitio, malvasía aromática. La cata tuvo una sorpresa final, pues en contraste se ofreció a los asistentes dos tintos: Magma de Cráter, negramoll, y Castellana Fincas Vegas.

José Bertolo (Casa Solla. 1 Mechelin), con su Pieles y gofio, se ha proclamado vencedor del I Concurso Nacional de Postres con Frutas Tropicales de Tenerife. Ha contado con un panel de finalistas del más alto nivel nacional. Al final, Parrilla y Laura Castro entregaron al ganador el cheque de 1.500 euros y una cesta con productos premium de Tenerife.