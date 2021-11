«¿Quiere un tranvía a Los Rodeos?»

«Levantar la suspensión y reactivar los contratos de los servicios para llevar a cabo el proceso de participación ciudadana e información pública correspondientes a la ampliación de la Línea 1». Es el acuerdo exacto tomado en el último Consejo de Administración de Metrotenerife con la reticencia, por distintos motivos, de los grupos de la oposición en el Cabildo. La partida prevista para llevarlo a cabo es de 60.000 euros. No lo dice explícitamente, pero se trata de una consulta ciudadana para avalar que el tranvía llegue desde la avenida de La Trinidad, en La Laguna, al Aeropuerto Tenerife Norte, en Los Rodeos.

Metropolitano de Tenerife ha aprobado, según las fuentes consultadas, llevar a cabo una doble consulta. Una en la que «participarían todos los ciudadanos de Tenerife, que deberán contestar sí o no a la ampliación del tranvía hasta Los Rodeos». La segunda quedaría circunscrita a los vecinos de La Laguna, quienes expresarían su opinión sobre el mejor trazado posible, entre los tres que el Cabildo ha puesto sobre la mesa. Se trata de una vieja aspiración. Un proyecto que costaría a las arcas públicas entre 58 y 68 millones de euros, según la opción que finalmente se escogiera entre las barajadas.

La primera discurriría por las calles El Juego, Seis de Diciembre y Juana Blanca; una segunda atravesaría las vías Pablo Iglesias, Antonio González Ramos y la avenida de La Candelaria, mientras la tercera iría paralela a la TF-5, por la calle Leocadio Machado. Si bien la primera era la que mejor valoraban los informes técnicos, también era la que despertaba un mayor rechazo ciudadano.

«Queremos saber si esta anunciada consulta popular será vinculante o no» Manuel Fernández - Partido Popular

«Más transparencia».

El Partido Popular ha exigido «claridad y transparencia» en esta consulta ciudadana. Manuel Fernández, portavoz insular adjunto, valora: «El consejo ha aprobado gastar 60.000 euros para un proceso participativo, sin aclarar si el resultado será vinculante o no». Apunta que «existen discrepancias de criterio sobre esto entre los partidos que sustentan al gobierno insular». Fernández señala: «Queremos saber cuál es el verdadero papel de la ciudadanía en este proceso». Además, pedirá «aclaraciones» sobre lo que ocurriría si se diera la circunstancia de que en la consulta insular ganara el sí al tranvía y en La Laguna, el no. Plantea: «¿El Cabildo ejecutaría el proyecto, teniendo en cuenta la postura que hizo pública el alcalde de La Laguna (Luis Yeray Gutiérrez) en su momento?». Aclara: «Durante la asamblea ciudadana en la que se dieron a conocer los tres posibles trazados afirmó que si los laguneros se oponían, el tranvía no se llevaría a cabo». Fernández exhorta al equipo de gobierno a «un ejercicio de escucha activa y a explicar bien las cosas». Añade: «Si, tal y como dice el consejero de Carreteras, la consulta no fuera vinculante, gastar 60.000 euros en un proceso participativo sería un paripé inaceptable. Papel mojado».

«Entre preguntar a la ciudadanía e inhibirse al tomar decisiones hay un largo trecho» Félix Fariña - Coalición Canaria

«Mal planteado».

El consejero de CC-PNC Félix Fariña señala que el proceso «está mal planteado, porque una cosa es consultar a la ciudadanía y otra inhibirse a la hora de tomar decisiones». Valora: «El alcalde de La Laguna ha dicho que está en contra; Arriaga, a favor, y Pedro Martín, no sabe o no contesta». O sea, añade, «hay indefinición sobre el proyecto». Considera que «lo primero es dejar claro si es importante para Tenerife y hay voluntad de llevarlo adelante. Si no lo van a hacer, ¿para qué consultar a la ciudadanía?». Fariña insiste en que antes de una consulta pública «deben reunirse con los grupos políticos y establecer la hoja de ruta del transporte guiado en Tenerife. Hablamos de dinero público». Además, el consejero señala que «es una decisión que afecta a toda la Isla. ¿A quiénes van a consultar? ¿Tendrán más valor las opiniones de una persona de La Laguna que otra de Güímar o Buenavista? ¿A los turistas? ¿A los taxistas? ¿Será vinculante?» Concluye: «Pedro Martín debe decir si quiere llevar el tranvía a Los Rodeos y no trasladar la decisión a la ciudadanía. Eso no es democracia, ni participación ciudadana, sino ponerse de perfil».

«En la participación ciudadana no se cumple el acuerdo firmado con el PSOE» Grupo insular - Sí Podemos Canarias

«Ni real ni efectivo».

Sí Podemos Canarias –con sentido colectivo del grupo en este asunto– critica que la consulta planteada «no es un proceso participativo real y efectivo que reúna a los diferentes sectores de la ciudadanía afectados por este proyecto para escuchar sus necesidades y propuestas». Para el grupo, «se trata de una mera encuesta a la población para que escoja entre varias opciones predeterminadas, lo que limita la capacidad de la gente a plantear posibles soluciones alternativas». Destacan el «mal enfoque, puesto que si va a consistir en preguntarle a la ciudadanía qué trazado prefiere de entre tres posibles, ya no hablamos de una participación ciudadana como tal». Recuerdan que «nuestro grupo paralizó que este proyecto pudiera salir sin un proceso participativo previo». Además, «hemos solicitado que la consulta no solo se haga en el Área Metropolitana presencialmente, sino que también se pueda participar desde el resto de la Isla de forma telemática». Por ello, subrayan, «vamos a seguir todo el procedimiento para asegurarnos de qué se hace y qué no». Anuncian que «este mes preguntaremos en Comisión Plenaria acerca de la vinculación del resultado». Y concluyen: «Lo realizado hasta ahora por el equipo de Gobierno en participación ciudadana es muy deficiente, ciñéndose a acciones de asociacionismo o voluntariado; no se involucra a la gente en la toma de decisiones relevantes y no se cumple el acuerdo programático que firmamos con el PSOE”.