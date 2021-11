Es una realidad constatable que el habla canaria es diferente a la del resto de hispanohablantes. Partiendo de una base común, el español tiene multitud de variantes, muchas más que países o regiones que lo hablan. Sin ir muy lejos, en Canarias mismo disponemos de palabras distintas para designar una misma cosa dependiendo de en qué isla nos encontremos. Así, muchas veces cuando viajamos entre islas, necesitaríamos un diccionario especial para entendernos. Aquí te exponemos un diccionario básico chicharrero-canarión, para facilitar la comunicación entre tinerfeños y grancanarios.

Este diccionario básico contiene 15 conceptos que cuentan con dos palabras diferentes, una de uso común en Tenerife y la otra en Gran Canaria. Aquí van las 30 palabras.

Bubango - calabacín

Si pides bubangos en el mercado en Gran Canaria, el tendero te corregirá diciéndote: "querrá decir calabacines". Sin embargo, la Academia Canaria de la Lengua asegura que el bubango es otra cosa. Calabacita cilíndrica de corteza verde y carne blanca, parecida a la del calabacín, pero más apreciada que la de este. El bubango se distingue del calabacín por la forma y el tamaño.

Cotufas - roscas

Las cotufas son de Tenerife y las roscas de Gran Canaria. Hasta Canarias Radio utiliza esta doble designación sobre las palomitas de maíz como nombre de uno de sus programas. 'Roscas y cotufas'.

Chorizo de perro - chorizo de Teror

Hay quien sostiene que no es la misma cosa, pero es difícil encontrar las siete diferencias.

Bizcochón - Queque

Si hablamos de bollería, ya sea casera o industrial, en Tenerife pediremos bizcochón y queque en Gran Canaria. En la Península dirían bizcocho, pero como en Gran Canaria el bizcocho es otra cosa se prefirió tirar del anglicismo Cake.

Pan bizcochado - bizcocho

El pan bizcochado es más de Tenerife y el bizcocho de Gran Canaria. Eso que en la Península llamarían pan tostado.

Pan de lata - pan de molde

En las dos islas está claro que se trata de pan y de un pan con forma, ya sea de lata cuadrada o de molde cuadrado.

Higo pico - tuno

El fruto de las chumberas o tuneras es para los tinerfeños el higo pico y para los grancanarios el tuno.

Guachinche - bochinche

Todo el mundo sabe que en Tenerife se come fantásticamente y por poco dinero en los guachinches, acompañando la comida con vino de la bodega propia o agua. En Gran Canaria, los bochinches ofrecen también comida por poco dinero. De la calidad no hablamos. Lo que no se encuentra es el vino propio, aunque te ofrezcan vino de la casa.

Fisco - pisco

Un poquito se dice un fisco en Tenerife y es un pisco en Gran Canaria. Y con esta palabra cerramos el capítulo de la comida, aunque el fisco o el pisco no necesariamente van ligados a lo que nos entra por la boca.

Globo - sopladera

En este caso no entra por la boca, sino que resulta del aire que sale por ella. Según el diccionario básico de canarismos, la sopladera de Gran Canaria es una bolsa redonda, oval o fusiforme hecha de una materia flexible e impermeable, que se llena de aire y que sirve de juguete. Vamos, lo que viene a ser un globo en Tenerife y en el resto de España.

Suéter - pulóver

La influencia y préstamo de otra lengua viene en este caso del mismo lado, pero en Tenerife se quedaron con el suéter y en Gran Canaria prefirieron el pulóver para referirse a lo que en la Península llamarían jersey.

Tenis - playeras

Las zapatillas de deporte son tenis en Tenerife y playeras en Gran Canaria.

Gaveta - cajón

Si queremos guardar bien nuestro suéter o nuestros tenis, lo haremos en una gaveta en Tenerife y en un cajón en Gran Canaria.

Armario - ropero

Eso sí, la gaveta solo puede ser de nuestro armario en Tenerife, mientras que en Gran Canaria el cajón es del ropero.

Maletero - portabultos

Y llegamos al final de este viaje. Si guardas tu equipaje en el maletero del coche en Tenerife y te montas en el Armas o el Fred. Olsen para ir a Gran Canaria, lo sacarás del portabultos al llegar al destino.

