Exposaldo despierta la novelería de miles de tinerfeños en busca de un chollo

Todos los caminos llevan durante cuatro días, hasta el próximo domingo, al Recinto Ferial de Tenerife. Allí aguarda el renovado Exposaldo. Fue suspendido en 2020 por la crisis sanitaria y hay ganas de encontrarse de nuevo en este particular zoco isleño. Dos poderosas fuerzas convergen hacia las coordenadas geográficas del destino. Por un lado, la oferta de los comerciantes, que lo han pasado muy mal con la pandemia y ponen su stock a la vista y al bolsillo del potencial cliente; por otro, la demanda de los posibles compradores, mezclados con los siempre habituales curiosos que buscan un chollo antes de Navidad. Eran cientos los que se agolpaban ayer a la puerta de la instalación para esperar al pistoletazo de salida. Novelería en busca de un posible chollo y ganas de mirar. Resumen: lleno asegurado.

Lo decía Iñaki Domínguez, gerente del Recinto Ferial, antes de la inauguración, con conocimiento de causa: «Hay dos palabras mágicas que convocan a la gente: Una es saldo, como ocurre ahora, y la otra, PIT (Parque Infantil de Tenerife), por lo que significan los niños para sus papás».

Domínguez, igual que la consejera de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior del Cabildo, Carmen Luz Baso, y la directora insular de Desarrollo Socioeconómico, Ermitas Moreira, se movía con la jeribilla previa al acontecimiento antes de la apertura de las puertas. Fuera, esperaban más de 500 personas, algunas desde las siete de la mañana. La entrada se podía y se puede adquirir a un solo euro.

La oferta.

También había cierto nerviosismo en Arancha de Saja, gerente de Liefer, la juguetería educativa, pese a sus más de tres décadas de experiencia. La empresa presenta «productos con un mínimo de un 30% y un máximo del 80% de descuento». Espera «una buena respuesta» y garantiza el cumplimiento de las medidas de seguridad por la covid-19. El protocolo «es clave», asegura. De Saja apunta: «Los Reyes Magos vienen ya». Son 180 metros cuadrados de estand que al rato se llenan de dependientes en plena actividad. Más un almacén de otros 60 metros cuadrados. Arancha explica: «Lo que tenemos aquí lo encargamos ya en enero o febrero, debería haber estado en abril, pero llegó esta semana». Destaca unos volquetes, concreteras y otros juguetes relacionados con la construcción que vienen de Corea. «Si no hubiéramos sido previsores, ahora no sería posible renovarlos por los problemas de transporte». Justo enfrente, un palet lleno de mercancía accede al estand donde César Reyes, la mitad de Todoestocktenerife –la otra es su hermano Alexander–, se esfuerza en rematar. Viene de La Guancha «por primera vez» y lleno de ilusión «por vender mucho». Como su nombre indica, «tenemos de todo, desde pequeños electrodomésticos a imagen y sonido pasando por juguetes». Enfrente, Viky Ceballos vive el comercio desde niña. Ella y Alfonso Cabrera retocan la ropa en los 16 metros cuadrados destinados a Caca de la vaca, tienda de ropa con sede física en la toscalera calle Santiago. Para él «ya es un éxito que se celebre esta feria y si, encima, vendemos, pues maravilloso». Ella no deja ir al periodista sin recordarle un viejo refrán comercial que se hizo popular hace muchos años: «Todo barato, todo tirado, precios de risa, ja, ja, ja». Sigue la ruta. Sorprende ver un cartel de Pamperolanzarote. No vende alcohol. Es una tienda de ropa. Llega desde Arrecife y se muestra en dos puestos consecutivos, con 48 metros cuadrados en total. Cristian Soria, el encargado, lo explica: «Hamos venido otros años y este es el Recinto Ferial con mejores condiciones, por amplitud y servicios». Cree que «la gente tiene muchas ganas y esperamos un buen resultado final, para ellos y para nosotros». Muy cerca del final de la nave y del camino, el Grupo Rivera muestra sus vehículos de ocasión. Ante un tractor boomer el comentario de una chica a su compañero es «mira esto, para la finquita» . Laura López, directora de márquetin, explica: «Ha sido un año complicado. No hemos tenido muchas ferias donde mostrar nuestra oferta por la pandemia. Ahora queremos demostrar a todos que el mundo de la automoción, pese a todo, sigue vivo».

La demanda.

Chaxi, Kilian, Yary y David fueron de los primeros en acceder al Recinto Ferial. La familia encontró hueco porque David, el joven, había hecho cola desde las siete y media de la mañana. Después de pasar el estricto control a la entrada de lavado de manos y toma de temperatura, con la mascarilla puesta, por supuesto. La intención era «mirar, sobre todo, y si hay algo que esté bien de precio, pues ya veremos». América, con muletas –mucha gente con problemas de discapacidad no quiso faltar a la cita, sillas de ruedas incluidas– y su marido, Juan Pedro, un matrimonio de mediana edad, vienen en busca de un puesto concreto de artículos del hogar donde les fue muy bien en 2019, hace ya dos años. Quieren repetir. La razón de Ana (abuela), Lorena (hija) y Leo (nieto con casi un año) para acudir a Exposaldo es buscar ropita, zapatos y complementos para el propio Leo y su hermanito de ocho años. Tres generaciones unidas. Esther y Jazmín también son madre e hija. Juntas para hacer consultas y tomar decisiones después de «echar un vistazo por ahí». Las hermanas Adelaida y Candelaria, una residente en Los Realejos y la otra en La Orotava, vienen «a tiro hecho». La segunda explica que necesita «vestir» su vivienda. Llegan a buscar muebles, sillones, en concreto, y esperan tener éxito. Todos ellos han entrado ya pero la cola continúa fuera. Son las 11:30 y supera ya las escaleras de acceso al Recinto Ferial. Ariadna es en ese momento la última de la fila. No se desanima en absoluto por eso. Tiene claro que va acceder a Exposaldo y valora: «Voy a mirar, de entrada, pero siempre se encuentra algún detallito».

Lo institucional.

Falta la visión institucional, la tercera pata de esta suma de líneas convergentes. La ofrece la consejera insular de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, Carmen Luz Baso: «

Exposaldo permanecerá abierto en el Recinto Ferial de Tenerife hasta el próximo domingo 14, de 11:00 a 21:00 horas. Noveleros de la Isla, todo es posible por solo 1 euro. Pasen y vean este zoco extraordinario. Bajo techo, seguro y con garantías de servicio y calidad. Dan ganas de ir.

En 2019 esta feria , una de las más importantes de Canarias en el sector comercial, recibió a más de 40.000 personas, lo que demuestra el interés de la ciudadanía por este tipo de propuestas». Añade: «El año pasado no fue posible realizar este encuentro, por lo que ponemos toda la ilusión e interés en la edición de 2021». La califica de «propuesta de reencuentro con las compras de cara al periodo navideño, en un entorno controlado y seguro». Y Baso valora: «Exposaldo será una alternativa para las empresas participantes en cuanto a la renovación del stock e incluso distribuir productos que durante la pandemia se han quedado en los almacenes». Manifiesta que «esperamos que la feria colme las expectativas y sea un éxito; este año, además, doble como reanudación tras el parón de 2020».