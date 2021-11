La Isla se muestra «con todos los sentidos» en Gastronómika 2021

El presidente insular, Pedro Martín, ha presentado la puesta en escena. Unas jornadas con tres comidas de Tenerife al mundo: desayunos, almuerzos y meriendas. Tematizados y con el cochino negro, especie única que ha acompañado el devenir de este pueblo durante siglos, con un n especial protagonismo. También «nuestros vinos», unidos en sus seis Denominaciones de Origen, la miel o los quesos.

Una ponencia de Erlantz Gorostiza, chef del MB Abama, con dos estrellas Michelin, sobre ese singular cochino negro, el I Concurso Nacional de postres con frutas tropicales de la Isla y una gran cata de Vinos de Tenerife serán los «platos fuertes» de la exposición tinerfeña en el congreso gastronómico más longevo del país. Después de 22 años de «conocer y oler», el del pasado 2020 fue un evento en pandemia con formato virtual. Ahora Donosti llama al «reencuentro» en su 23ª edición. No solo en el Kursaal sino «en toda la ciudad de San Sebastián».

E

Programa.

La ponencia de Gorostiza abre la carta al cliente. Además, la cata profesional, conducida por el sumiller Custodio Zamarra y el enólogo José Hidalgo, y el I Concurso Nacional de postres con frutas tropicales de Tenerife, con concursantes de hasta tres estrellas Michelin, forman parte del programa de la Isla en este evento que en 2019 contó con más de 13.000 visitantes.

E

Una oportunidad.

El presidente insular, Pedro Martín, asegura que se trata de «una oportunidad para que el sector servicios y el primario muestren, en equipo y como nunca antes, la gran diversidad del destino». Una manera, apunta Martín, de «darnos cuenta de lo mucho que tiene Tenerife». Expone que «cada vez la gastronomía pesa más en la decisión del turista para elegir su destino. Y contamos con un nivel que crece cada año». Insiste en que «el objetivo es que la gastronomía vaya ligada al imaginario del potencial visitante». Vislumbra «una carretera de doble vía», un feed back con el viajero. «Un espejo donde mirarse».

E

Impulso.

El consejero de Turismo de Tenerife, David Pérez, afirma: «Se trata de un impulso por visibilizar esfuerzos en el ámbito gastronómico». Se hará, además. con un cuidado menú elaborado por el equipo que encabeza Juan Carlos Clemente. Este, chef coordinador del equipo, afirma: «Cuando me llamaron me pareció muy interesante el hecho de querer basar la propuesta en lo propio. No ha habido que alterar nada. La autenticidad de nuestro territorio nos permite tener la diversidad suficiente como para sorprender». Clemente ha desgranado algunas de las actividades como desayunos, almuerzos o meriendas temáticas dedicadas a la costa, a los senderos, al Carnaval, a los quesos a las mieles o al mar con productos «poco conocidos» en la Península como cabrillas, viejas, lapas o burgados. Clemente ha insistido en mejorar el servicio en sala no desarrollado en Madrid Fusión. El Cabildo responde con uniformes o vajillas «a reutilizar en otros eventos similares».

E

Sector primario.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Parrilla, apunta: «Contamos con valores intangibles como las emociones que queremos transmitir con productos locales kilómetro cero, embajadores de la Isla». Y añade: «Pescados, carnes, quesos, vinos, mieles… Los tinerfeños los vinculamos a nuestros recuerdos. Sabores y olores que generan emociones». Como las que evoca la vendimia «un juego para muchos isleños que la han llevado a cabo y hoy disponen de vinos de excelente calidad, como los que habrá en nuestro túnel del vino en Gastronómika».

E

Apuesta inteligente.

El presidente de San Sebastián Gastronómika, Benjamín Lana, ha agradecido la confianza del destino en el evento, una «apuesta inteligente» por diversificar el producto turístico a través de la gastronomía que «atesora valores» como territorio, identidad o modernidad Un sector que valora: «A la gente le interesa más comer que el fútbol». Recuerda que Gastronómika vuelve al formato presencial y desvela como en sus inicios fue testigo de la revolución de los grandes cocineros mostraran su trabajo a los demás. Un conocimiento compartido que no visibiliza solo a los grandes chefs sino a todo el proceso de la cadena de producción. Apela a desterrar al concepto de «sociedad fracasada» sobre los entornos rurales. Valora ese reencuentro entre quienes «lo han pasado muy mal» por la pandemia y también «entre la cocina francesa y la española» tras algunas décadas de desencuentro.

Primer destino de Congresos

Tenerife es hasta el pasado domingo el primer destino elegido por Turespaña, a través de su estrategia Spain Convention Breau, para celebrar jornadas internacionales sobre congresos y eventos, tras la pandemia. Una quincena de profesionales de congresos y eventos alemanes, británicos y franceses, y otros tantos representantes del sector en el país, han mantenido reuniones de trabajo para conocer las ventajas como destino para el conocido como sector MICE (por sus siglas en inglés). El consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, ha destacado la importancia del encuentro, organizado por el departamento de Convention Bureau de la empresa pública. Ha trasladado a los presentes que «tenemos los alicientes para ser un destino ideal en el que desarrollar un evento, un congreso o un viaje de incentivo: infraestructura hotelera, palacios de congresos y una amplia oferta de actividades». | J.D.M.