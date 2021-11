La Feria de la Ciencia nunca defrauda

La ciencia es una fuente inagotable de conocimiento. La ciencia nunca defrauda a las mentes curiosas, que necesitarían varias vidas para descubrir los secretos que se esconden detrás de un volcán, una enfermedad tropical, un satélite, un anemómetro, un reloj solar, una impresora 3D o unas simples gafas. Por eso más de 3.000 personas, la mayoría familias con niños y niñas en edad escolar, se acercaron ayer a disfrutar de la XVIII Feria de la Ciencia de La Orotava, que regresó a la calle tras la edición virtual, obligada por el Covid-19, del pasado año 2020.

El público hacía cola desde las diez de la mañana, media hora antes de la apertura oficial de las puertas de esta muestra de divulgación científica que tiene el honor de ser la más antigua de Canarias y la segunda más veterana de toda España. Unas colas que no desaparecieron hasta las dos de la tarde, mientras la curiosidad se iba saciando en turnos de 200 personas, debido a las limitaciones de aforo que aún impone la pandemia del coronavirus.

Pese a tratarse de una edición más reducida de lo habitual, los asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir y aprender mucho en muy poco tiempo. En un breve paseo, menores y mayores pudieron conocer el funcionamiento de un anemómetro, que mide la velocidad y la dirección del viento; cómo se forman las dunas y qué papel juega en ese proceso una planta como el balancón; cómo Erastótenes fue capaz de medir el diámetro de la tierra en el año 300 antes de Cristo, o cómo un simple péndulo es capaz de mostrar la fuerza de la gravedad o la rotación de la tierra, tal y como logró Foucault en 1851 en París. Todos estos conocimientos se repartieron, completamente gratis, en los puestos del Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente de la ULPGC, y del Museo de la Ciencia y el Cosmos. Las dos primeras paradas de la feria.

Desde las 10:30 y hasta las 18:00 horas, el Aula de Cultura y Pensamiento Computacional acercó la ingeniería y la robótica a personas de todas las edades y conocimientos, y el grupo de estudiantes Teidesat mostró los secretos de las comunicaciones ópticas, del lanzamiento de cohetes (con agua a presión) y de su proyecto de nanosatélite, que esperan ver en órbita en un plazo de entre tres y cuatro años. La Sociedad Isaac Newton de Profesores de Matemáticas demostró que esta ciencia puede ser muy divertida y útil, y el Instituto de Enfermedades Tropicales permitió conocer y observar, sin riesgo para la salud, parásitos como nematodos intestinales, tenias, pulgas, piojos, chinches o ladillas.

El colegio salesiano San Isidro expuso las infinitas posibilidades de la impresión 3D, capaz de crear un Batman a tamaño natural o de ofrecer herramientas claves para la enseñanza. El proyecto de evaluación del impacto de microplásticos y contaminantes emergentes en las costas de la Macaronesia dio a todos la oportunidad de conocer y clasificar los microplásticos. Y el Aula Cultural Cassiopeia de la ULL hizo posible que los interesados descubrieran en qué consisten un soleroscopio o un espectroscopio casero, o por qué el ángulo de un reloj solar depende de la latitud del lugar donde se ubique.

La Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia desentrañó los secretos de los filtros polarizados; del funcionamiento del ojo humano, o del origen de las gafas. En el escenario central, Lokociencia ofreció dos sesiones de Experimentos de Ciencia Terrorífica; el matemático de la ULL Ignacio García demostró «por qué hay diez tipos de personas», y el vulcanólogo Nemesio Pérez respondió a las preguntas del público sobre la erupción de La Palma.

Pérez explicó, por ejemplo, que es posible que se abra una nueva boca eruptiva en Cumbre Vieja, porque ya ocurrió en la erupción del volcán San Juan en 1949, pero que la probabilidad de que eso vuelva a ocurrir ahora es «muy baja». Subrayó que los vulcanólogos no se manejan «con certezas, sino con probabilidades», y que el riesgo volcánico se ha incrementado en Canarias, «pero no por la actividad volcánica en sí, sino por el aumento de la densidad de población y de la ocupación del territorio, que facilita que las erupciones afecten a núcleos urbanos». Recordó que la probabilidad de que se produzca una erupción en Tenerife en los próximos 50 años ronda el 40% y demostró, al emocionarse, que los científicos no son inmunes al sufrimiento causado por las coladas.