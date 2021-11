Cincuenta aspirantes dan el último paso para cumplir su sueño de ser bomberos

La formación profesional que deben recibir obligatoriamente al final del proceso es el último obstáculo que separa del ansiado puesto de trabajo en el Consorcio de Extinción de Incendios de Tenerife a los diez opositores que han logrado plaza fija. Mientras, los cuarenta de la lista de reserva confeccionada engrosarán con toda probabilidad una plantilla que arrastra desde hace años un serio problema de carencia de efectivos. Cincuenta aspirantes que están a punto de ver cumplido su sueño. Tras el largo proceso de oposiciones de casi tres años se encuentran a un paso de lograr su objetivo: ser bombero.

Óscar, Rubén, Ubay, David, Enrique, Joel... Son los primeros en la lista de la ilusión, Ellos y otros cuatro compañeros abandonan su condición de opositores para poder considerarse bomberos profesionales del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. El Tribunal calificador ha acordado elevar la propuesta al Comité Ejecutivo del ente del Cabildo respecto al nombramiento como funcionarios en prácticas tras ocupar las diez plazas fijas que se ofertaban. Otros cuarenta compañeros de fatigas forman la lista de reserva que, prácticamente, también otorga el acceso a una plantilla reducida en efectivos como reconocen todas las partes consultadas. En ambos casos se hizo público el listado el pasado 29 de octubre al igual que se di a conocer el resultado del desempate entre dos personas que habían igualado en todo.

Casi interminable.

Los interesados están a la espera de culminar el proceso que iniciaron hace ya tres años desde el momento en que se anunció la convocatoria. Después de superar varios aplazamientos por la pandemia de la Covid-19, unas pruebas físicas durísimas (en diciembre se cumple un año) o ver dilatarse la decisión del Tribunal ante una reclamación por incumplimiento de las bases ahora esperan impacientes a que llegue el día. Más cuando en el otro lado hay unas enormes carencias de efectivos. Tanta como entre 70 un 80 para los servicios en la calle. Son como aquellos seis personajes de Pirandello en busca de un autor. En este caso cincuenta opositores con el Consorcio como objetivo.

Un Testimonio.

Alberto forma parte de la lista de reserva (no lo busquen porque es un nombre ficticio). Confirma que «claro que estamos ansiosos por entrar. Llevamos muchos años de lucha y hemos dejado atrás estudios o trabajo, además de restar muchas horas a las familias». Concluye: «Ya estamos un poco cansados” .

El eterno parque de Güímar.

La entrada de los cuarenta de la lista reserva está vinculada directamente a un parque de Güímar tan anunciado como inexistente. Ya hay edificio, proyecto y hasta sueldo asignado o material para una dotación de 20 bomberos. Pero la realidad es que, como dice Alberto, «no hay profesionales entre Santa Cruz y Las Chafiras pese a todos los anuncios». Al respecto valora: «No parece de recibo dar 140.000 euros a los voluntarios de Güímar, que seguro lo merecen con creces, cuando el parque profesional sigue en el limbo y va ya para cuatro años el anuncio de su construcción». Eso a pesar de que en el exterior «aparece un cartel publicitario por el reciente veinte aniversario del Consorcio».

En clave interna.

Desde dentro, en el seno de la plantilla de los bomberos de Tenerife, la afirmación es contundente: «Hace mucha falta que esta gente entre ya porque el déficit de personal es acuciante». Lo fundamentan: «Ha habido jubilaciones anticipadas y, aunque cifran la plantilla oficial en 202 trabajadores, la realidad es que de servicio en la calle solo somos algo más de 170». Argumenta esta fuente que «el déficit lo hemos calculado entre 70 y 80 bomberos» Añaden: «En el convenio negociado en 2007 se establecía para 2010 una ratio de 55 bomberos de guardia cada día. Pues bien, estamos en 2021 y somos 44 en esa guardia diaria». Una valoración final: “Hacemos horas extras sin parar , no se abre el parque de Güímar y esta gente nueva no termina de entrar», Y una reflexión para concluir: «Esta vez no es cuestión de dinero como en otras épocas porque hay más que nunca. Los ayuntamientos pagan religiosamente su cuota Consorcio».