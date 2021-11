Podemos, «satisfecho» por no emitirse el programa de Arriaga

La polémica por el programa televisivo protagonizado como entrevistador por el vicepresidente del Cabildo, Enrique Arriaga (Ciudadanos), no cesa, a pesar de que el pasado sábado no se emitió, como estaba anunciado, el primer capítulo de Mentes Divergentes en la Televisión Canaria. La posición de los grupos políticos en el Cabildo va desde la «satisfacción» de Sí Podemos Canarias, al «reconocimiento del error» que entiende el Partido Popular (PP) que se ha producido o la solicitud de información que plantea Coalición Canaria (CC). No se pronuncian ni desde el grupo de gobierno ni desde el PSOE.