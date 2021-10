Rebaja fiscal para que las empresas y los autónomos puedan salir de la crisis

Los autónomos y pymes de La Laguna se ahorrarán un millón de euros con las tres medidas fiscales aprobadas ayer por el Pleno: la reducción del 50% de la cuota de la tasa por la recogida de basura para autónomos y pymes, en actividades no sujetas a tributación en el Impuesto sobre Actividades Económicas (los que facturan menos de un millón de euros), y la suspensión de otras dos tasas municipales. Se trata de la que se venía cobrando por la instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y atracciones de recreo en terrenos de uso público, así como industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico, y la específica por la ocupación del dominio público con mesas y sillas, quioscos y autobares.

Las acciones fueron presentada por la mañana en rueda de prensa por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, y su compañero socialista Alejandro Marrero, el concejal de Hacienda y Asuntos Económicos. Su aprobación se produjo en un plenillo que tuvo lugar a partir de las 13:30 horas. El acuerdo en torno a las dos tasas que se suspenden fue unánime, mientras que la reducción en la de basuras contó con la abstención de Coalición Canaria (CC). El portavoz de Ciudadanos (Cs), Juan Antonio Molina, vio en la propuesta una voluntad de ayudar a las empresas, y consideró positiva la decisión que se iba a tomar. No en vano, felicitó a Marrero y al grupo de gobierno.

En similares término se expresó el líder del Partido Popular (PP), Manuel Gómez, que dijo defender «todo lo que sea impulsar el comercio». Sin embargo, Candelaria Díaz, de CC y exedil de Hacienda, indicó que los nacionalistas se abstendrían, pero no porque no apoyasen la iniciativa, «sino porque la situación no ha mejorado ni va a mejorar en un período breve de tiempo». A juicio de Díaz, las medidas se podrían ampliar y que beneficiasen a empresas que se quedarán fuera. «Este grupo de gobierno, al contrario de lo que ocurrió en mandatos anteriores, ha tomado decisiones de gran envergadura», manifestó el concejal Alejandro Marrero, que criticó el aumento tributario en etapas previas.

Reactivación económica

El objetivo es la reactivación económica en el municipio lagunero ante el impacto negativo que ha provocado la crisis sanitaria de la covid-19. El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, anunció que unas 5.000 pymes y autónomos se beneficiarán de estas medidas, que se traducirán en ese ahorro de en torno a un millón de euros para el conjunto del tejido empresarial. La idea, manifestó Marrero durante la rueda de prensa, es que se compense la pérdida de ingresos del Consistorio con las aportaciones de otras instituciones supramunicipales.

«No son promesas. Son medidas que tienen unos efectos reales e inmediatos». De esta manera, el alcalde dio a conocer la entrada en vigor de estas ventajas fiscales a partir del 1 de enero de 2022, que «responden al claro objetivo de este grupo de gobierno de aliviar la carga impositiva de nuestros autónomos y del tejido empresarial del municipio». Luis Yeray Gutiérrez indicó que, desde el comienzo de este mandato, «nos hemos regido por el principio de poner todas las herramientas a nuestro alcance para dinamizar la economía, generando empleo y oportunidades de negocio». Este compromiso «ha sido redoblado con motivo de la covid-19 y se mantiene en la actualidad, para que el sector empresarial de La Laguna pueda encarar la salida de esta crisis derivada de la pandemia con mayor optimismo y mayores posibilidades de crecimiento».