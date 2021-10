Franquis anuncia cuatro informes con alternativas al puerto de Fonsalía

En comparecencia a petición propia para hablar de los acuerdos alcanzados con el Cabildo de Tenerife para elaborar un estudio de alternativas para mejorar la conexión marítima con las islas verdes, Sebastián Franquis ha recordado que el proyecto del puerto de Fonsalía se aprobó en 2008 con un presupuesto de 200 millones de euros y su declaración de impacto ambiental ha caducado.

Ante los problemas de colapso que presenta el puerto de Los Cristianos, en Tenerife, se han encargado cuatro informes, que el consejero ha pedido que, si es posible, estén terminados en marzo de 2022, y ha añadido que la intención es que la decisión se adopte en la actual legislatura.

Las alternativas son la ampliación del puerto de Los Cristianos, el puerto de Granadilla, y el de Santa Cruz de Tenerife, éste último en base a que más del 70 por ciento de la mercancía y los usuarios de la ruta tienen como destino el área metropolitana.

Uno de los informes será acerca de los costes y lo realizará la Airef, mientras que el segundo, de evaluación previa de impacto ambiental ha sido encargado al Instituto Oceanográfico y de Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El tercer informe, de evaluación de alternativas de mejora de la movilidad lo llevará a cabo el grupo de Investigación de Desarrollo Económico de la Universidad de La Laguna, y el cuarto lo realizará la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda acerca de lo que cuesta ampliar tanto el puerto de los Cristianos como las infraestructuras viarias de la zona, algo clave para el análisis que hará la Airef.

El diputado de Agrupación Socialista Gomera (ASG) Jesús Ramos ha recordado que la posición de su partido está de acuerdo con que se hagan los cuatro estudios, y ha propuesto que en ellos se incluya el factor social y dar facilidades para el traslado de los ciudadanos a Tenerife para cuestiones sanitarias.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha recordado que para su formación el puerto de Fonsalía no es un proyecto necesario, y ha considerado que las nuevas acciones para mejorar la movilidad marítima en la provincia de Santa Cruz de Tenerife es ayudar a terminar con los "atentados" en las obras públicas.

Manuel Marrero ha señalado que una de las cuestiones que favorece el colapso del puerto de Los Cristianos es que las compañías navieras comparten horarios, y otra que es preciso mejorar los accesos, y se ha mostrado convencido de que Fonsalía no se justifica ni social ni económica ni medioambientalmente.

La diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández ha abogado por escuchar a la ciudadanía, y ha dado un no "rotundo" al puerto de Fonsalía, entre otros motivos porque es una "aberración" medioambiental,

Manuel Domínguez, del grupo Popular, ha comentado que hasta el 8 de junio de este año "sólo" Podemos se mantenía en posición contraria al puerto de Fonsalía, y preguntó porqué el gobierno no dijo ese día, que se retiró una proposición no de ley al respecto, que había caducado la declaración de impacto ambiental, así como si antes no había ballenas en la zona.

El diputado del grupo Popular ha comentado que el Colegio de Ingenieros de Caminos y Puertos dice sobre la conexión de Tenerife con las islas verdes que es inviable el puerto de Granadilla, y que el de Fonsalía es una oportunidad que haya caducado el informe de impacto ambiental para analizar un proyecto adaptado a la realidad.

Agregó que, en cuanto al puerto de Los Cristianos, el colegio de ingenieros dice que es una posible solución a los problemas de conectividad si se amplían tanto la parte terrestre como la lámina de agua, pero en el segundo caso debe tenerse en cuenta que se invadiría una Zona de Especial Conservación.

El diputado del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI) Narvay Quintero ha recordado que la comparecencia es para hablar de la conectividad con las islas verdes, no si se está de acuerdo o en contra del puerto de Fonsalía, y ha pedido al consejero que tenga en cuenta a los cabildos de La Palma, La Gomera y El Hierro.

Preguntó Narvay Quintero cuántos años se tardará en decidir, por lo que quiso saber qué soluciones hay a corto plazo, y ha estimado que la mejor solución puede ser ampliar el muelle de Los Cristianos y las vías de acceso al mismo, para también apuntar la posibilidad de conectar entre sí las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro.

El diputado del grupo Socialista Jorge González ha recordado que el colapso del puerto de Los Cristianos es de hace más de 20 años y los anteriores gobiernos no tomaron decisiones al respecto, y ha afirmado que serán los técnicos quienes decidirán cuál es la mejor solución.