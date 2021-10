CC acusa al PSOE de engañar para rechazar la compensación por el vertedero a Arico

Sin embargo, el informe elaborado por la jefatura del Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático el 26 de noviembre de 2020 «no indica en ningún sitio que no se pueda realizar la compensación, no establece impedimento legal para que Arico reciba la compensación por las deseconomías». El informe habla de la situación que se ha venido produciendo hasta el momento, «pero no establece ninguna prohibición», explica Pérez.

La conclusión a la que llega la consejera de CC es que «Javier Rodríguez Medina está justificando su decisión política en base a una mentira. El PSOE está engañando a los vecinos de Arico, a toda la Corporación local y al resto de ayuntamientos de la Isla, porque no es cierto que no se pueda hacer el convenio». Pérez aclara que la cantidad que abonan los municipios para que los residuos se traten en el vertedero de Arico es lo que lo recoge el Plan Territorial de Ordenación de Residuos de Tenerife (Pteor), pero «otra cosa el convenio para la compensación de las deseconomías. Ese permite realizar inversiones de todo tipo en el municipio, algo muy necesario para generar empleo. Son compatibles y lo que tiene que hacer el Cabildo es cumplir con el acuerdo del Pleno del año pasado y abandonar el sectarismo en el que se ha instalado el Gobierno insular».

Represalias por la censura

Blanca Pérez define como «trato vejatorio» el que recibe el gobierno municipal por parte del Cabildo. «Desde que se produjo la moción de censura a la socialista Olivia Delgado, Pedro Martín emprendió una campaña contra el municipio. Todo son dificultades para sacar adelante cualquier proyecto. Ocurrió con la presa de El Río, con la rotonda del instituto y ahora con el Complejo Ambiental de Tenerife», reflexiona CC.

La consejera nacionalista llama a la cordura al Gobierno insular y pide al presidente, Pedro Martín, que tenga «altura de miras» para abordar «un asunto estratégico para Tenerife como es el tratamiento de los residuos». Le advierte de que «seguimos trabajando para hacer justicia, que Arico reciba las inversiones adecuadas y que no se ponga en riesgo la gestión insular de los residuos basado en un acuerdo entre todos los ayuntamientos de la Isla».

El informe

El jefe del Servicio Administrativo de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático del Cabildo entregó el 26 de noviembre de 2020 el denominado Informe sobre el acuerdo plenario, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 31 de julio de 2020, sobre la moción del Grupo Nacionalista de Coalición Canaria-PNC sobre el Complejo Ambiental de Tenerife y el convenio de compensación para el Ayuntamiento de Arico.

El consejero del área, Javier Rodríguez, justificó la negativa a renovar dicho convenio basándose en el contenido de este documento. En las sesiones plenarias celebradas los días 25 de junio y 30 de septiembre pasados aseguró que en el mismo se establece que no se pueden otorgar dos subvenciones por el mismo concepto.

Tras realizar una cronología de la creación del vertedero, su evolución hacia Complejo Ambiental con el cambio en el tratamiento de los residuos que ello conlleva, de recordar que el 21 de agosto de 2001 entró en vigor el convenio anterior –vigente hasta 2018– y que desde el año 2010 «se viene compensando al municipio» en base al Pteor, el técnico autor del informe refleja que, «sin perjuicio de las consideraciones que puedan realizarse desde otra óptica, cabe afirmar que, actualmente, se está dando respuesta a la necesidad del Ayuntamiento de Arico de ser compensado por los posibles daños e incomodidades asociados a la existencia del Complejo Ambiental de Tenerife en su término municipal».

Y añade: «De hecho, podría decirse que desde el año 2010 hasta el año 2018, fecha en la que expiró el convenio de colaboración con el objeto de instrumentalizar el destino finalista de la compensación, han convivido dos convenios que venían a dar respuesta a una misma realidad, si bien el primero con una carácter más finalista en cuanto al destino de las aportaciones realizadas por el Cabildo de Tenerife».

El jefe del servicio no se pronuncia expresamente y se basa en el cambio de paradigma en la acción y la política en materia de residuos para justificar el contenido de su informe, en el que determina que «las razones esgrimidas en el año 2000 no podrían extrapolarse al momento actual, al menos, no con la misma intensidad», para justificar una compensación a Arico por ocupar dos millones de metros cuadrados de suelo (que aumentarán en breve) con el vertedero insular.