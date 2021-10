Arico y el Cabildo de Tenerife aplazan la negociación sobre el vertedero

Con la ausencia del presidente del Cabildo, Pedro Martín, los gobiernos insular y municipal acordaron ayer posponer la negociación sobre la renovación del convenio de compensación a Arico por el Complejo Ambiental. El encuentro, fugaz y tenso, se desarrolló en las instalaciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, del Pabellón Insular Santiago Martín. No hubo avances en la petición que formula el Ayuntamiento ariquero de reactivar la aportación que la Corporación insular hizo al municipio desde 2001 hasta 2018 para compensar los efectos negativos que tiene en el municipio el uso de dos millones de metros cuadrados para el vertedero.

En consonancia con lo expuesto en el pleno celebrado el 30 de septiembre, el consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, planteó al gobierno municipal que presente un documento técnico que avale su petición. «El argumento que se nos transmitió el Cabildo es que Arico no puede recibir dos subvenciones por un mismo concepto, pero no es así», señaló el alcalde tras la reunión. Sebastián Martín explicó que «si hablásemos de una subvención estaríamos afirmando que el Cabildo nos da una ayuda en forma de cuantía económica, pero este convenio dice que esa aportación no es una ayuda, sino una indemnización al municipio y a sus vecinos por tener el Complejo Ambiental y por la problemática que ello acarrea».

Martín transmite su intención de solucionar «este conflicto», deja clara la disposición del gobierno local a «poner de nuestra parte» para ello porque «no nos importan las siglas políticas, sino los ariqueros, y mucho».

Juan José Armas, el primer teniente de alcalde, incide en la actitud negociadora, «pero firmes en la demanda de la compensación. Nuestros vecinos tienen derecho a ser indemnizados por soportar el impacto que les supone el PIRS». Consciente de que el Complejo Ambiental «es un asunto muy delicado», asegura que «se tratará cada uno de los puntos del acuerdo con total rigurosidad».

El segundo teniente de alcalde, Andrés Martínez, aclara que «no debemos seguir en una situación de bloqueo». El concejal destaca que «tenemos una responsabilidad con Arico y con la Isla» y resalta que este «no es solo un conflicto del municipio, sino que afecta al resto de Tenerife».

El concejal de Bienestar Social, Pedro Andrés González, reivindica que «Arico se merece un trato justo, somos un municipio con escasos recursos y esa compensación es utilizada para muchas mejoras. Sin ella, nos asfixiamos».

El alcalde espera que la semana próxima tenga lugar una reunión con la presencia del presidente del Cabildo, ayer ausente por motivos de agenda. En ese encuentro se tratarán los aspectos técnicos y legales del convenio de las deseconomías del Complejo Ambiental y anuncia que acudirán con el propósito de llegar a un acuerdo en el menor tiempo posible.