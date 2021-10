Coalición advierte de que la solución para el ruinoso edificio Iders «va para largo»

La portavoz de CC-PNC en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la exalcaldesa Sandra Rodríguez, advierte de que la solución para los múltiples problemas asociados al edificio Iders, en plena avenida Familia Betancourt y Molina, «lamentablemente va para largo». Y critica al actual alcalde, Marco González (PSOE), por «comenzar el mandato, allá por junio de 2019, vendiendo que este problema él lo iba a resolver en tres meses. Han pasado ya dos años y cuatro meses y la situación no sólo no mejora, sino que cada día va a peor».

«Cuando hemos solicitado información en comisiones y plenos sobre estas soluciones que piensa aplicar el PSOE, nuestra sorpresa es que nada va más allá de lo que se dejó esbozado en el mandato pasado. Todo está pendiente del Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz y de la negociación con los propietarios, para poder incluir al Iders en el segundo Plan de Modernización y Mejora (PMM II). Por lo tanto, esto va para largo», insiste Sandra Rodríguez.

La edil nacionalista recuerda que «debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus, el problema social y de convivencia en el edificio Iders se acrecentó. Entonces pedimos una intervención y hace ya casi un año nos dijeron que estaban pendientes del informe de Salud Pública. Ese informe, que se solicitó tarde, no llegó hasta julio de 2021 y decía lo que ya todos sabíamos: que ese inmueble no cumple las condiciones de salubridad e higiene. Estamos en octubre y todavía no han hecho nada. Es triste».

Rodríguez sí reconoce la labor del área de Derecho Social: «Me consta que están actuando en la medida de sus posibilidades, gracias también a convenios con Cáritas. En eso actúan, pero en la limpieza no avanzan y hay que ejecutarla digan lo que digan los informes y cueste lo que cueste».

La portavoz de CC-PNC señala que el problema de salubridad del Iders «se ha agravado también porque la falta de un contrato de mantenimiento de los contenedores soterrados ha obligado a clausurarlos. Ahora hay aún más basura por fuera en la zona y más malos olores». A juicio de Sandra Rodríguez, «el alcalde vuelve a fallar a los ciudadanos porque tenía un compromiso claro. Prometió que limpiarían, le hemos ofrecido nuestro apoyo para ejecutar esa limpieza, pero aún no tenemos constancia ni siquiera de que hayan requerido a los propietarios».

EL DÍA intentó ayer, sin éxito, conocer los planes del Gobierno local (PSOE-ACP) respecto a la anunciada limpieza y desinfección del edificio Iders, que se anunció que se desarrollaría en el mes de julio y tres meses después, sigue pendiente.