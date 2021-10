Costas inicia otro expediente para tumbar las viviendas de Bajo la Cuesta

El Servicio Provincial de Costas en Santa Cruz de Tenerife está remitiendo a los vecinos que residen en Bajo la Cuesta una carta en la que les hace saber el inicio de un expediente cuyo objetivo es demoler las viviendas que forman este poblado de Candelaria. Es el segundo intento del ahora Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En la anterior ocasión, el procedimiento caducó.

El documento que firma el jefe del Servicio Provincial de Costas, Jorge Miguel Ortega, informa a los afectados que se trata de un expediente «para la recuperación de oficio del dominio público ocupado por usted». En el mismo concede un plazo de ocho días para «personarse, formular escrito de alegaciones y presentar las pruebas que estimen convenientes para su defensa». Advierte la Dirección General de la Costa y el Mar que de no hacerlo, o en el caso de que se desestimen las aportaciones de los vecinos, «se adoptarán las medidas necesarias para la recuperación posesoria del dominio público ocupado mediante ejecución subsidiaria».

Una parte del caserío permanece deshabitado desde el 27 de octubre de 2016, cuando abandonaron las casas por peligro de desprendimiento. 20 volvieron a estar en uso en 2018. SUMARIO:

Bajo la Cuesta es un asentamiento situado al pie del acantilado entre los kilómetros 12 y 13 de la Autopista del Sur, del que ocupa unos 600 metros lineas junto al mar y al lado de la central eléctrica de Las Caletillas. En 2008, la Dirección General de Costas comunicó a los vecinos el inicio de los trámites para la recuperación posesoria y la desaparición del barrio. En julio del año 2016, el Tribunal Supremo (TS) ratificó una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que determinó la práctica equivalencia entre los deslindes establecidos para este enclave en el año 2006 y antes de 1969. Por ello, las 49 viviendas que conforman este poblado pasaron a estar dentro de dominio público, de modo que adquirieron la categoría de fuera de ordenación.

Una treintena de vecinos fueron los que presentaron el recurso ante el Supremo con el argumento de que, aunque las condiciones geomorfológicas de Bajo la Cuesta no habían sufrido variación, sí lo hizo el concepto legal de lo que es zona marítimo-terrestre respecto al mes de enero de 1969. Por ello, los vecinos defendieron, infructuosamente, que el terreno no podía tener la condición de público según una «añeja» ley, que data de 1880, que fue la que se aplicó en el deslinde de finales de los años sesenta del siglo XX.

CRONOLOGÍA DE DOS PROBLEMAS 2006: Nuevo deslinde Costas modificó el límite marítimo y terrestre que estaba vigente desde antes de 1969. El cambio fue insignificante para el Tribunal Supremo. 2008: Primer expediente El comienzo de la lucha por la supervivencia del barrio se produjo con la recepción de las primeras notificaciones, en las que se advierte de que son ilegales, presuntamente. 2016: Caduca el expediente Los habitantes de Bajo la Cuesta prolongaron la lucha ante los tribunales, si bien el Supremo ratificó que el pueblo se encontraba fuera de ordenación. Desalojo del barrio El 27 de octubre de 2016 los vecinos salen de sus casas por la orden de desalojo ante un supuesto riesgo de desprendimiento, según los técnicos. 2018:Retorno parcial Los habitantes de una veintena de las viviendas pudieron retornar a sus hogares. El resto permanece fuera, a la espera de que se resuelva el problema de la obra de estabilización de una parte del talud.

Pero ni la sentencia que emitió el Tribunal Supremo hace más de un quinquenio impidió que ese mismo año caducara el expediente puesto en marcha el año 2008. De ahí que Costas opte ahora por mantener el conflicto con los habitantes de Bajo la Cuesta e incoa el Expediente de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre indebidamente ocupado por una construcción en la zona de Bajo la Cuesta Las Tablas, del término municipal de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife. Denominación oficial para cada una de las 49 viviendas del pueblo.

Los que viven en el barrio

De momento, solo una veintena de ellas están en uso, ya que el resto del núcleo permanece desalojado desde que el día 27 de octubre de 2016 abandonaron sus hogares, ante el peligro de derrumbe del talud detectado e informado por los técnicos municipales. El retorno se materializó el 28 de mayo de 2018, una vez que Endesa, empresa propietaria de la parte del talud situado sobre estas casas (la primera mitad del barrio), completó la obra de estabilización y protección de esa franja del acantilado. Ese conjunto de habitantes es el que empieza a recibir las notificaciones que remite el Servicio Provincial de Costas de Tenerife. A quienes no se ha autorizado el retorno a sus casas, porque no se ha actuado en esa zona del talud, no les ha llegado las comunicaciones de Costas, aún.

Bajo la Cuesta se encuentra entre los vértices V-233 y V-241 del plano oficial. Por tanto, dentro del dominio público marítimo terrestre en virtud del deslinde de 1969. Así se reflejó en el expediente caducado y denominado Deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos tres mil sesenta y dos metros de longitud, comprendidos entre la playa El Chovito y Barranco Hondo, en el término municipal de Candelaria (Isla de Tenerife).