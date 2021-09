Sandra Rodríguez: «Lo que más sufrimos en el Puerto de la Cruz es la falta de capacidad de este gobierno»

La exalcaldesa nacionalista califica con un no presentado al gobierno municipal de PSOE y ACP en la ciudad turística, del que dice que «presume de transparencia y carece de ella»

¿Qué nota le pondría al Gobierno local de PSOE-ACP?

Diría que ni siquiera se ha presentado al examen. Este mandato era el de darle un giro a la gestión. Hasta ahora el Puerto de la Cruz no había podido avanzar en planificación ni en inversión ni en mirar más allá del presente por su mala situación económica. Todo se centraba en resolver los problemas gravísimos que padecíamos. Ahora el Ayuntamiento está saneado, hay recursos para afrontar cualquier problema que surja y estos dos años de gobierno han sido totalmente perdidos. Y me preocupa especialmente esa falta de planificación, como política y como portuense, porque yo quiero que mi ciudad avance y mire al futuro con alegría... y no sólo porque hay una fiesta, sino porque se resuelven los problemas importantes de la ciudad y se resuelve lo que tanto tiempo hemos esperado. Y sin depender de otras administraciones, como sucedió con la piscina, el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que se ha salvado por los pelos de quienes la consideraban una obra faraónica, como el presidente del Cabildo de Tenerife, que la quería recortar con el apoyo del alcalde, Marco González. El movimiento ciudadano y político, por parte de la oposición, permitió que, al menos en este caso, se cumpliera la hoja de ruta establecida.

¿Y cómo cree que ha impactado la pandemia en la gestión del gobierno municipal?

Menos que la realidad de que Marcos González (PSOE) está solo y no tiene equipo, salvo honrosas excepciones como la concejala de Patrimonio y Concesiones Administrativas, que es transparente en su gestión y pone empeño. De resto, el alcalde ha marcado un rumbo claro y entre sus prioridades no está resolver los problemas de los portuenses ni de la ciudad. Y su gobierno sigue esa directriz. Hay pandemia, pero han encontrado un ayuntamiento saneado para planificar inversiones, atención social, bienestar comunitario, eventos y actividades. Sin embargo, su prioridad ha sido la organización de eventos que, en muchos casos, son falsa cultura. Eso es un error. Ellos han continuado proyectos culturales que venían de mandatos anteriores. No hay nada nuevo. La pandemia está, pero lo que más sufrimos en el Puerto de la Cruz es la falta de capacidad de este gobierno. Tienen once concejales y pudieron aprovechar los meses más duros de la pandemia para planificar. No han hecho previsiones en urbanismo y tampoco se han sacado los concursos de limpieza o de mantenimiento de instalaciones municipales. El alcalde tiene un grave problema con el concejal de Urbanismo, ahora Ciudad Sostenible, David Hernández (ACP), que no actúa con la celeridad debida. Ahora ni siquiera son capaces de sacar adelante los asfaltados. Están ejecutando obras de 2019. ¿En qué priorizará la Unidad de Contratación? ¿En Mueca, Periplo, Navidad y Reyes o el encargo de informes técnicos para determinar si corresponde o no decretar la emergencia social?

¿Puerto de la Cruz debe declararse en emergencia social?

Nosotros lo pedimos desde agosto de 2020 y se nos dijo que no. Ahora, un año después, en el último pleno nos aprobaron la propuesta de analizar y estudiar esta declaración para poder atender mejor a los que peor lo están pasando. La crisis sanitaria se atenúa, pero la económica sigue ahí y la gente lo está pasando mal. Es duro y triste que ahora, un año después, reconozcan que esa declaración es necesaria.

¿Da por perdido el proyecto del Parque San Francisco?

Con este gobierno sí. Con ellos lo doy más que por perdido. Lo que intentaron con la piscina lo han hecho con el muelle de Puerto de la Cruz y con la obra del túnel de Martiánez, donde nos han tapado la boca con 300 metros de asfalto, cuando el problema es más grave y se estaba trabajando en el mandato anterior con Ofelia Manjón. Desde el principio del mandato, con el Parque San Francisco han empezado a buscar excusas y justificaciones para no sacarlo adelante. He leído el informe de esa obra, que simplemente recoge lo que se podría esperar en cuanto a riesgos en una actuación de esta envergadura. No dicen nada que ya no sospecháramos o que los técnicos no hayan puesto sobre la mesa antes. Y lo que tampoco dice es que no se pueda hacer. En ningún momento lo considera inviable, simplemente plantea una serie de medidas de protección para la iglesia y su entorno. Con los medios técnicos existentes, se podría hacer. En el mandato pasado había un compromiso claro de buscar los fondos necesarios para asumir el incremento del coste del proyecto. Lo que no dice ahora el alcalde es por qué ya no tenemos ese dinero.

¿Ve un trasfondo político en el replanteamiento de esos proyectos que venían del mandato de CC y PSOE en el Cabildo?

De ser así, creo que el alcalde debería dar un paso a un lado y dejar que otros lleven las riendas del municipio, sin poner en riesgo su desarrollo y su evolución. Respecto al Parque San Francisco, Marco González estuvo sentado en todas las mesas previas de ese proyecto y de la Estrategia Cultural que lo incluía como una infraestructura clave en esa ubicación. Nunca se planteó ninguna otra alternativa. Ahora se desdice de todo lo que trabajó y opinó.

¿Les han planteado alguna ubicación alternativa?

No, de momento no. Pero hablar ahora de una nueva ubicación supone una estocada a este proyecto y una paralización que irá para largo. Tardaremos mucho en ver ese ansiado auditorio.

Ya no se habla de la nueva ciudad deportiva...

Me sorprende mucho porque esa es una asignatura pendiente y este gobierno dispone de recursos y podría haber gestionado con otras administraciones para sacarlo adelante. Nosotros, en el mandato pasado, les dejamos 29 millones de euros en las arcas municipales. Que se dice pronto. Ya me hubiera gustado a mí poder gobernar al menos con la mitad de esos recursos. Llegamos a tener 56 millones en negativo y ellos, con 29 millones en positivo, no han trabajado en la planificación de los grandes proyectos. Es muy triste porque la ciudad está perdiendo la oportunidad de avanzar.

¿Qué ocurre con la playa de Martiánez?

Pues que dejaron caducar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Preguntas y obtienes la callada por respuesta. Es una pena. Y a eso se suma el muelle.

¿Habrá puerto en la ciudad?

No habrá puerto con estos gobiernos en el Ayuntamiento, en el Cabildo, en la Comunidad Autónoma y en el Estado. Con ellos no saldrá, aunque tenga menos impacto ambiental que el de Fonsalía, en Guía de Isora, que es la apuesta del presidente insular.

¿Se debió autorizar la paralización del hotel Taoro?

No, no entiendo que se haya permitido. Debían haber impulsado esa obra para generar empleo en un momento crítico. Podría estar abierto ya. Ahora espero que se cumpla ese contrato. Y no tenemos más información porque este gobierno presume de transparencia y carece de ella.