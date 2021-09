Reabre el Arona Gran Hotel con espacios nuevos e instalaciones reformadas

El Arona Gran Hotel reabre sus puertas. El establecimiento, que tuvo que cerrar en marzo de 2020, retorna con novedades para todos sus clientes, que a su regreso podrán disfrutar de instalaciones reformadas y espacios completamente nuevos. La sociedad Spring Hotels Group explica que el tiempo no se ha perdido en este año y medio de cierre, ya que en ese periodo se ha aprovechado para mejorar algunas instalaciones del hotel.

Entre esas actuaciones están el cambio de suelos de las zonas comunes o la sustitución de barandas por cristaleras, para mejorar las vistas del mar. Asimismo, han creado nuevos espacios, como la ampliación de la terraza Up!, ubicada en la azotea del edificio, que suma una nueva piscina en forma de cubo que aporta la sensación de flotar, y nuevos conceptos, como La Champanería, que ofrece 25 referencias de espumosos de todo el mundo para los clientes más sofisticados.

Pero, sin duda, la mayor novedad es la nueva idea de No Recepción. Se elimina el tradicional mostrador situado a la entrada del hotel con la idea de estar más cerca del cliente a través de la digitalización y las relaciones personales. El usuario ya no tiene que ir a la recepción para todo, se le puede atender en el lugar que desee. Para eso dispondrá de la aplicación Hello Spring, a través de la que podrá hacer el registro de entrada, reservar actividades o contactar de forma individual con el personal del hotel, que se encargará de que el cliente no eche nada de menos durante su estancia.