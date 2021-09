CC critica la pasividad del Gobierno canario sobre la nueva terminal de Tenerife Sur

Coalición Canaria (CC) reivindica su papel en la demanda de la nueva terminal del Aeropuerto Tenerife Sur y su preocupación por «la parálisis, ineficacia y pasividad del Gobierno de Canarias en los últimos dos años». Los transcurridos desde que en 2018 Cabildo, AENA y Ejecutivo central acordaran incluir en el Documento de Regulación Aeroportuaria 2022-2026 las partidas necesarias para redactar el proyecto y construirla. Por eso, los nacionalistas demandan del Gobierno regional que cumpla el Estatuto de Autonomía y requiera del nacional la convocatoria urgente del Comité de Coordinación Aeroportuaria. «Es fundamental que en el DORA II estén los recursos necesarios no solo para la redacción del proyecto, sino para las primeras anualidades de la inversión, al menos, en Tenerife Sur», defiende Rosa Dávila, diputada de CC en la Cámara autonómica.

«La nueva terminal es esencial para la Isla» y su no inclusión en el citado documento «supondría un grave perjuicio y abandono a una infraestructura estratégica, que no está en las condiciones exigibles hoy en día y que no puede dar respuesta a las demandas de los pasajeros que, diariamente, hacen uso de ella». Dávila reprocha a los gobiernos insular y regional que no actuaran hasta la reunión del Pleno del Cabildo el lunes pasado, a petición de Coalición.

Carlos Alonso, portavoz de los nacionalistas en esa sesión plenaria, incide en que la nueva terminal no es solo una infraestructura, sino «una señal de certidumbre respecto al destino Tenerife y Canarias y sobre el futuro de la Isla». Sin embargo, el Gobierno autonómico «sigue callado» frente al acuerdo casi unánime del Cabildo reivindicando la inclusión de esta obra en el Documento de Regulación Aeroportuaria, que aprobará el Consejo de Ministros en su reunión del martes próximo. En esa línea, Alonso sostiene que es al Gobierno que preside Pedro Sánchez al que debe «convencer» el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, toda vez que AENA «ya hizo su trabajo», siguiendo la línea de «no escuchar ni entender Tenerife».

La que fuera directora general de Transportes del Gobierno de Canarias durante 12 años asegura que, «históricamente, hemos tenido que arrancarle a AENA las inversiones en la Isla». «Gracias a luchas intensas desde tiempos de Adán Martín, se consiguió la nueva terminal de Los Rodeos o el aumento del horario de operatividad aérea», pero siempre con sobreesfuerzo y compromiso intensos, apostilla el expresidente insular.

Rosa Dávila reitera que el Ejecutivo tiene competencias en planificación y programación en el seno del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Canarias, así como la Comisión de Coordinación de Tenerife Sur, «y es el momento de trabajar de manera conjunta e institucional y política para que esta infraestructura sea una realidad a la mayor brevedad posible».

La diputada explica que la nueva terminal de Tenerife Sur «no ocupa más suelo» ya que se trata de reconstruir la actual, a la que «amplía y dignifica». Dávila y Alonso recuerdan que el aeropuerto de Granadilla es el único de la red en el que no se ha invertido para ello.