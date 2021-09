El PP demanda la renovación del convenio por asumir el vertedero insular

Andrés Martínez traslada el malestar del Partido Popular (PP) en el municipio por la actuación del Gobierno del Cabildo contraria a los intereses de los ariqueros. El portavoz local de los populares critica la negativa a renovar el Convenio de colaboración para las deseconomías generadas al Ayuntamiento de la Villa de Arico por el mantenimiento en su término municipal del Complejo Ambiental de Tenerife, vigente desde 2001 hasta 2018, cuya continuidad cuenta con la aprobación de los plenos municipal e insular. El mismo incluía la aportación de un millón de euros al año en forma de obras para equipamiento e infraestructura pública.

Además de advertir de que «pelearemos por mantener las compensaciones que venimos recibiendo por albergar el PIRS, pues es lo mínimo que se merece nuestro municipio por recibir la basura de toda la Isla», el también concejal de Medio Ambiente se mostró «molesto» por la desconsideración que percibe en la actitud del gobierno insular. «Pese a reunirnos para negociar y perfilar el documento del nuevo convenio con el consejero de Desarrollo Sostenible, Javier Rodríguez Medina, en ningún momento contactó con este gobierno municipal para darnos explicaciones o trasladarnos la decisión a la que llegaron», explica Martínez.

En ese sentido, el concejal alude a que el Ayuntamiento de Arico conoció la negativa del Cabildo a reeditar este convenio por la respuesta que el consejero insular del área ofreció ante el Pleno a una pregunta que formuló Valentín González, consejero del Grupo Popular. Esto lo define el edil de Medio Ambiente como una falta de lealtad institucional propia entre administraciones. «No toleraremos más faltas de respeto a los vecinos, al municipio y al gobierno local», apostilló el segundo teniente de alcalde.

En este sentido, Andrés Martínez recuerda que «fue el PSOE el partido que implantó el vertedero en Arico, es el PSOE el que quiere dejarnos sin compensaciones y, lo peor, sin dar la cara y sin sentarse con el grupo de gobierno para intentar buscar algún tipo de consenso o solución». El edil popular se pregunta qué ha pasado y qué ha cambiado para que no se pueda reeditar un convenio que fue posible hasta 2018. «Si alguien ha sufrido con la gestión de residuos es Arico y nadie nos va a dar lecciones sobre la planta insular. Estaremos en pie de guerra reivindicando unas mejoras que Arico bien se merece», insiste.

Martínez Morales adelanta que «seguiremos luchando para que el municipio reciba una compensación justa». Reivindica que, como mínimo, sea por el importe que recibió hasta 2018. «Daremos la batalla con nuestros consejeros en el Cabildo, porque tenemos claro que quien realmente no crea y no luche por estas compensaciones es porque no quiere ni le duele Arico», concluyó.

«Si alguien ha sufrido con la gestión de residuos es Arico y nadie nos va a dar lecciones sobre la planta insular. Estaremos en pie de guerra reivindicando unas mejoras que Arico bien se merece» Andrés Martínez - Portavoz del PP en Arico

El Gobierno insular justificó el rechazo a renovar el convenio aprobado previamente por el Pleno del Cabildo argumentando que el informe técnico preceptivo no era favorable al mismo.