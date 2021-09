La Cámara espera que AENA demuestre que Tenerife Sur sí es una prioridad

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que preside Santiago Sesé, cree que «es el momento de demostrar que el Aeropuerto Tenerife Sur es una prioridad para AENA incluyendo en el DORA II (2022-2026) la cantidad necesaria para encargar un buen proyecto que contemple la propuesta de su rehabilitación integral». Asimismo, el Documento de Regulación Aeroportuaria ha de reflejar «una anualidad» del coste de la obra, con la previsión de incorporar en el DORA III «el resto de la inversión necesaria».

En una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo, la Cámara de Comercio analizó la gravedad del asunto. La entidad establece que el aeropuerto del Sur tiene una «particular relevancia» en el conjunto de la red nacional. «Se trata de una infraestructura estratégica para Tenerife y el Estado y tener un aeropuerto de segunda supone una importante pérdida de competitividad con la correspondiente merma en la economía. Lo que para AENA es ganar tiempo, para Canarias es un lastre en el desarrollo económico», manifiesta el presidente cameral. «Este tema nos genera gran preocupación desde hace tiempo», expone en un comunicado.

Santiago Sesé recuerda que más de 11 millones de pasajeros utilizaban al año las instalaciones antes del año 2020, turistas internacionales la mayoría cuya última imagen de la Isla era «una terminal obsoleta e impropia de un destino de esta magnitud». A su juicio, «poner solución a esta carencia, que se prolonga desde hace demasiado tiempo, resulta urgente para no perder competitividad , cuando es más necesario que nunca poner el acento en la calidad, que también pasa por unas infraestructuras apropiadas.».

Lógico malestar

La entidad cameral no entiende que AENA no incluya la nueva terminal de Tenerife Sur en su planificación «con las condiciones de funcionalidad y excelencia que esta necesita». Comparte el «lógico malestar» porque tal hecho «revela, una vez más, una falta de sensibilidad con la que no es posible afrontar las demandas y necesidades que tiene la Isla y que se hace difícil de imaginar en el trato del Estado con otros territorios».

La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que representa y defiende los intereses de las empresas de la provincia, pide a AENA que incluya en el DORA II «la partida económica que necesita el aeropuerto» del Sur. La reconsideración de su plan de inversiones para el próximo quinquenio la sustenta la Cámara en las cifras de la entidad pública empresarial.

Al respecto, apunta que «según datos de AENA, el Aeropuerto Tenerife Sur es uno de los más rentables de España», un argumento que, a juicio de la entidad cameral, «debería bastar para que el ente aeroportuario nacional priorice la inversión» en el aeródromo de Granadilla de Abona. «Un aeropuerto del año 1978 que no ha optado a las inversiones que necesita, algo que sí ha sucedido en otros aeropuertos de la red nacional», aclara. «Al ser uno de los pocos aeropuertos que resultan rentables, apostar por una infraestructura que ya de por sí genera buenos resultados redundará en más beneficios, algo que en la situación actual es especialmente relevante y necesario», analiza el presidente.

No hay un compromiso real

Sesé Alonso resalta que «esta es una reclamación histórica» que cuenta con el «acuerdo y el respaldo» de los agentes sociales, económicos y políticos de la Isla. Justifica que el objetivo de tal demanda es disponer de un aeropuerto que esté a la altura de la calidad y la excelencia que se quiere ofrecer desde Tenerife. «AENA no está demostrando un compromiso real, ya que esta dejadez se traduce en una planificación y un compromiso insuficientes, parcheando continuamente las instalaciones en lugar de planificar una rehabilitación integral de esta infraestructura que, por otra parte, es también fundamental para el Estado», apostilla el presidente.

El mismo resalta el papel de Canarias situándola entre las regiones que más contribuyen a difundir la marca España «debido al papel desempeñado por los millones de turistas que acuden al Archipiélago». Algo que el Gobierno de España y AENA ponen en riesgo «con su falta de respuesta a una demanda tan simple como un aeropuerto moderno y a la altura de la Isla y de su principal sector económico».