El alcalde critica los mensajes opuestos del gobierno insular sobre el vertedero

Sebastián Martín, reclama la renovación de un convenio que estuvo vigente una década y caducó en 2018, por el que el municipio recibió un millón de euros al año en obra pública por albergar las instalaciones del vertedero insular. En caso contrario, anuncia que trabajará para cerrar el ahora denominado Complejo Ambiental.

El consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez, considera «desatinadas» las palabras del regidor, al que pide que trabaje y deje de bloquear el municipio. Le recuerda que su gobierno municipal no ha respondido la petición de licencia de obra que una empresa realizó en diciembre de 2019 para invertir 40 millones de euros en el Complejo Ambiental.

Para Sebastián Martín, las palabras de Rodríguez Medina «suponen un punto final con Arico. Ha perdido el control de la situación. Un político no puede ni debe hablarle de esa forma tan dañina a nadie y, mucho menos, a un alcalde que solo exige el cumplimiento de un derecho adquirido hace muchos años». A juicio del presidente de la Corporación municipal ariquera, «Rodríguez Medina no tiene autoridad ni crédito. Su gestión con Arico ha sido nefasta e inmadura y de ahí su frustración y sus formas».

El gobierno insular descarta la renovación del convenio que demanda Arico en base a un informe técnico. El mismo determina que la legislación prohibe el pago de dos subvenciones por el mismo concepto a un mismo beneficiario. «Si Rodríguez Medina no sabe cómo sacar adelante el convenio de compensación, que de un paso a un lado y lo deje en manos del presidente y si Martín tampoco sabe, que le pregunte a los gobiernos anteriores, que sí fueron capaces de hacerlo». Y apostilla: «En caso de que no quieran por cuestiones políticas, que sean valientes y lo digan, pero que no esperen nuestra sumisión por respuesta».

Sebastián Martín se muestra agradecido por «el apoyo de la oposición en el Cabildo, que son mayoría y pueden ayudarnos a ganar esta batalla. También de los alcaldes de nuestro entorno». Concluye con un mensaje que dirige al PSOE: «O nos dan el convenio o quedarán retratados en la historia de Arico como el partido político que primero, nos enterró en basura y, después, nos hurtó el derecho a una justa compensación».