El Cabildo de Tenerife estudia alternativas legales para cumplir con Arico

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, aseguró ayer que en el gobierno insular «estamos estudiando alternativas legales para valorar la posibilidad de otorgar la subvención que pide el alcalde de Arico». El regidor, Sebastián Martín, reclama que se renueve el convenio que estuvo vigente una década y caducó en 2018, por el que el municipio recibió un millón de euros al año en obra pública por albergar las instalaciones del vertedero insular. En caso contrario, trabajará para cerrar el ahora denominado Complejo Ambiental.

La negativa del Cabildo a reditar este convenio cuenta con informe técnico contrario, porque equivaldría a aportar dos subvenciones por el mismo concepto, algo que no contempla la ley.

Pedro Martín, coincidiendo con lo manifestado por el alcalde, recordó que Arico recibe más de 700.000 euros al año para compensar la ocupación de más de dos millones de metros cuadrados, en los que se depositan 1.700 toneladas de basura al día. De hecho, Javier Rodríguez, consejero insular de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, firmó el 5 de agosto los 727.000 euros correspondientes.

Rodríguez Medina califica de «desatinadas» las palabras del alcalde de Arico, a quien le pide que «medite sus valoraciones porque repercuten en los 31 municipios, que son loo que aportan esa compensación». El consejero se muestra convencido de que Sebastián Martín «es capaz de hacer cualquier afirmación, por falsa o rigurosa que sea, para estar en los medios de comunicación».

Una licencia de 2019

Acusa al grupo de gobierno de limitar el desarrollo de Arico al no haber concedido aún la licencia de obras solicitada, desde diciembre de 2019, por una empresa que pretende invertir 40 millones de euros para realizar «un proyecto de valorización de plástico film». El mismo cuenta con los informes técnicos y administrativos del Cabildo. Javier Rodríguez asegura que «existe el riesgo de que los inversores se marchen obstinados y hartos de esperar por el Ayuntamiento de Arico. Estamos en una situación de colapso». Afirma que no han obtenido una respuesta ni a través de una moción.

«Si tenemos que buscar responsables, aquí solo cabe mirar al alcalde. Sebastián Martín tiene que dejar de jugar y de buscar titulares, dejarse de fuegos de artificios y ponerse a trabajar», apunta el consejero de Desarrollo Sostenible del Cabildo de Tenerife. Rodríguez recuerda a Martín que «el trabajo serio y riguroso da buenos resultados, pero la propaganda que tanto practica, poco beneficio genera. La ciudadanía necesita un alcalde serio, comprometido y que favorezca la inversión en su municipio».

Califica de «añeja» la percepción del Complejo Ambiental como un problema y defiende la política del gobierno insular, en consonancia con las directrices europeas. Establece que el desarrollo tecnológico permite transformar los residuos en recursos, riqueza y polo de atracción. «La visión del alcalde es pesimista y victimista».

Contradicción

El consejero incidió en que la aportación de la compensación por más de 700.000 euros «está garantizada», pero la renovación del convenio que reclama Sebastián Martín «no se desechó por capricho. Existe un impedimento legal y el alcalde de Arico no nos ha trasladado ningún escenario alternativo. Únicamente se encomendó a una moción que planteó CC en el Cabildo. Parece que está más interesado en continuar las políticas que marca Coalición Canaria que en tener una impronta, discurso y opinión propia. No nos ha trasladado absolutamente nada. No ha hecho nada más allá de tener ocurrencias de lo más variadas».