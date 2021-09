Sebastián Martín Pérez: «Si nos niegan la compensación, trabajaremos para cerrar el vertedero»

Decidido a tomar medidas para que las administraciones supramunicipales atiendan lo que considera derechos de los vecinos del municipio, el alcalde ariquero se muestra firme en sus planteamientos. El regidor pone nombres a las negativas del PSOE a facilitar inversión y proyectos esenciales para el desarrollo de Arico y advierte de la necesidad de reconducir la situación o habrá consecuencias.



Inicia un nuevo curso político después de haber aprobado unos nuevos presupuestos y un plan de inversiones. ¿Cuándo se podrán ver los resultados concretos del mismo?

Tras los recortes por el Gobierno central en la crisis, los ayuntamientos llegaron a tener más dinero acumulado en sus arcas que disponible en el presupuesto para invertir. Arico no ha sido ajeno a esas nefastas políticas, llegando a una situación de colapso de la que empezamos a salir tras la moción de censura al PSOE, que se negaba a pagar las facturas, y de la que finalmente saldremos a finales de septiembre, fecha en la que se resolverán las alegaciones y, por tanto, el presupuesto recibirá el visto bueno definitivo del pleno.

¿Esas alegaciones han retrasado la puesta en marcha del presupuesto?

La mayoría de las alegaciones las ha presentado el Grupo Socialista, que se reunió en varias ocasiones con el concejal de Hacienda para proponer todo lo que estimaran oportuno. Sin embargo, después de haber pedido en el pleno que el presupuesto se dejara sobre la mesa, queriendo atrasarlo sin fecha, se abstuvieron ignorando el voto favorable previo de las asociaciones de vecinos. A partir de ahí, se han dedicado a intentar bloquear el Ayuntamiento con unas alegaciones poco trabajadas, que nos han obligado a esperar a finales de septiembre para aprobar las cuentas definitivamente. Lo importante es que el presupuesto y el plan de inversiones saldrán adelante, inyectando más de veinte millones de euros en inversión para transformar nuestro municipio de arriba a abajo con reasfaltados, nuevos parques infantiles, nuevas luminarias, mejoras en los polideportivos, nuevas zonas de ocio o de estacionamiento, las subvenciones a los colectivos o la finalización de la plaza de la Villa de Arico.

«En el caso de los hoteles de Punta de Abona hace falta rigor, seriedad y voluntad»

Hace casi un año, decía a este periódico que esperaba que «el 2021 fuera el año del acuerdo con el Cabildo para redactar un nuevo convenio por albergar el Complejo Ambiental». ¿Van ambas administraciones en esa dirección?

Hasta hace unos años, Arico tenía dos convenios con el Cabildo, uno por el cual ingresamos en torno a 700.000 euros al año y otro, que han dejado sin efecto, que nos retribuía un millón de euros anuales a ejecutar en obra pública. Sobre el primero, Olivia Delgado, siendo alcaldesa, negoció en secreto, yo era concejal de Medio Ambiente y no me informaron, la renovación del convenio para dejarlo prácticamente igual, cuando lo lógico hubiera sido pelear su aumento. De tal forma que, al llegar a la Alcaldía, el consejero insular Javier Rodríguez me trasladó que el tiempo de negociar ya había culminado y que si el Ayuntamiento no firmaba la renovación, nos dejarían de ingresar el dinero, lo cual nos hubiera abocado a un Plan Económico y Financiero.

¿Y el segundo convenio?

Respecto al Convenio de las Deseconomías del PIRS, nos han traicionado. Pedro Martín lleva faltando a la verdad todo este año. A mi, en lo personal, me da igual cómo de bien pueda tratarme, pero el problema viene cuando no entiende que represento a 9.000 personas que están hartas de que el mismo PSOE que les puso el vertedero ahora le niegue su justa compensación o que tengamos un vertedero, pero no un punto limpio. Eso obliga a desplazarse a Güímar o Arona desde donde estos residuos, una vez tratados, vuelven al PIRS. Los ariqueros, además, tenemos que pagar al Cabildo por tirar nuestros residuos más de 300.000 euros al año.

¿Ha recibido una negativa formal?

En 2020 marcamos de plazo hasta diciembre para ponernos a negociar. Después, nos pidieron paciencia hasta que saliera el presupuesto insular de 2021. A finales de enero, le pedí por carta que atendiera a nuestras reclamaciones, carta a la que nunca me respondió. Existe una moción en el Cabildo y otra en el Ayuntamiento que les obliga a negociar. Y, sin embargo, la noticia de la negativa nos ha llegado en una respuesta a la oposición del consejero Rodríguez Medina, afirmando que no será posible esa compensación. Así que yo le voy a responder a él y al presidente de la manera más tajante que sé: si ellos nos niegan la compensación por el PIRS, nosotros trabajaremos desde ya para cerrar ese vertedero, comprometiéndome a que ningún empleo quede sin restituirse. Cuento con el apoyo de la sociedad ariquera para ello. Así que quiero que les llegue el mensaje: si abusan de nosotros, nos enfrentaremos a ellos hasta poner fin a este atraco.

¿Esto lo circunscribe al Cabildo o al PSOE?

Esas son las relaciones que parte del Cabildo quiere tener con nosotros por una cuestión de resentimiento político. Al señor Arriaga, sin embargo, solo le puedo dirigir palabras de agradecimiento, ya que ha solucionado el problema de acceso al instituto, está reasfaltando la autopista a la altura de Arico y se ha comprometido a impulsar Tuwawa, proyecto que apoyo decididamente. Pero con el PSOE tengo la mano cansada de tanto ofrecerla. Fíjese, nos niegan la compensación del PIRS, la presa de El Río, los hoteles de La Punta y la paralización de los molinos de La Morra, teniendo sentencia favorable. Sobre el Plan General de Ordenación, el consejero regional José Antonio Valbuena está hablando de esperar «otros años más». Con todo ello, la responsable del Grupo Socialista en Arico, lejos de ayudarnos, solo nos grita en los plenos o nos increpa por Facebook desde Madrid, dando lecciones de amor por su pueblo cuando prefirió quedarse en el Senado antes que asistir a la misa por la Virgen de Abona el día grande de nuestro municipio.

¿La presa de El Río también se la han negado?

Lo hicieron el día después de que reivindicásemos su estudio. De hecho, Javier Parrilla, consejero de Agricultura del Cabildo, argumentó su negativa aludiendo a una supuesta consulta al Colegio de Ingenieros de Tenerife y, sin embargo, horas después, el decano lo desmintió públicamente. Los tres alcaldes de la futura mancomunidad, que formaremos San Miguel de Abona, Granadilla de Abona y Arico, hace meses que hemos pedido un informe al Consejo Insular de Aguas de Tenerife y seguimos a la espera.

¿Alberga alguna esperanza de que finalmente salgan adelante los hoteles, como le dicen aquí, o el proyecto Punta de Abona?

Si, pero tienen que ponerse de acuerdo ellos primero. No puede ser que el presidente del Cabildo apoye esos hoteles, la responsable del PSOE en Arico primero sí y luego, no, y, por último, otra vez el consejero José Antonio Valbuena establezca el no por sistema. Hace falta rigor, seriedad y voluntad, porque el mensaje que le estamos mandando a los inversores y a la sociedad canaria es que el desarrollo en Tenerife se paró tras las elecciones del 2019.