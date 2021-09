«Lo que pido con Fonsalía es un trabajo serio y sosegado»

Desde el 25 de julio de 2019 gestiona el municipio (prometió el cargo el 8 de agosto de ese año) y defiende el trabajo para responder a las necesidades de sus vecinos en tiempo de pandemia y fuera de ella con la premisa de propiciar empleo, actividad económica y sostenibilidad.



Emplean más de dos millones del remanente en dos fases. ¿Eligen las obras por su urgencia?

Sí. Con el primero estamos trabajando en el saneamiento en El Pilón, el centro de depuración de aguas de Playa San Juan, impulsamos el estacionamiento; el plan de asfaltado de la medianía con actuaciones en Guía de Isora, Chío, Chiguergue, Tejina, Acojeja, Aripe y Chirche; el Centro Multifuncional en el Calvario de Guía y la adaptación de las salas velatorios a la legislación en Tejina, Chío, Alcalá, Playa San Juan y Guía casco; además del alumbrado en Méndez (Alcalá). Con el segundo vamos a adquirir dos barredoras, un vehículo para la Policía Local, las pistas de pádel, la renovación del mobiliario urbano, los ascensores del Centro Cultural de Guía y de Chiguergue, las obras en los colegios, la estación de bombeo de Playa de San Juan y el aumento de la ayuda de emergencia, así como la mejora de los parques infantiles.

En ese marco, también hay obras en colaboración con otras administraciones.

Con el Cabildo tenemos el aparcamiento de El Pilón y la segunda fase de la avenida El Emigrante. Después está la travesía de Alcalá.

Usted es de las políticas comprometidas con el desarrollo sostenible.

En el marco del Pacto de los Alcaldes estudiamos las líneas de trabajo a desarrollar en el municipio en las afecciones en materia de presión del tráfico y de movilidad. Ahora elaboramos el documento de las aciones a ejecutar. Es el caso de la auditoría energética, que nos lleva a invertir unos tres millones en renovar y modernizar el alumbrado público en un municipio afectado por la Ley del Cielo. Todos los proyectos lumínicos de aquí tienen que contar con la aprobación del Instituto de Astrofísico de Canarias (IAC). También trabajamos en la línea de implantar el quinto contenedor, en el caso del servicio de limpieza, y apoyamos la transición agrícola hacia los productos ecológicos, potenciando el producto kilómetro cero y fomentando su presencia en los mercadillos. Es una labor de equilibrio entre el desarrollo agrario y turístico con el respeto al paisaje.

Hablando de turismo, parece que Guía de Isora quiere ser destino turístico deportivo.

Somos un municipio accesible para pruebas deportivas combinadas, acuatlón y triatlón. Se han consolidado esas pruebas y otras de ciclismo, la subida a Guía, la Escuela de Vela, que nos ha dado muchas alegrías, clubes que ganan premios, un campeonato de surf, competiciones de tenis y golf... Ofrecemos muchísimas oportunidades deportivas que empiezan a captar la atención de deportistas y federaciones. Desde el Ayuntamiento potenciamos mucho la actividad deportiva.

De ahí que comience la Escuela Municipal de Ocio y Deporte.

Es uno de los proyectos cuyo crecimiento nos obligó a fraccionarlo entre Cultura y Deportes. Ofrece la oportunidad de realizar actividad durante casi todo el curso escolar en la notable red de centros municipales. Entretiene, forma y ayuda a mantener la salud.

Otro reto. MiradasDoc cumple su decimoquinta edición.

¡Quién lo diría! Es un proyecto que ha pasado por bastantes vicisitudes y que ahora está consolidado y en un gran momento. Trabajamos todo el año en ello. Creemos que Guía de Isora es un referente en el documental canario y cara a consolidar una formación estable dentro de lo que puede ser el propio festival.

¿En qué situación están los cuatro proyectos turísticos previstos?

Unos más avanzados que otros. Esperamos que el año próximo veamos obras de urbanización y, en algún caso, del propio hotel. El interés sigue siendo manifiesto y creo que entramos en un momento más estable que permitirá la puesta en servicio en dos o tres años.

Algo pasa con Guía de Isora porque sus dos hoteles solo cerraron durante la cuarentena.

Palacio de Isora y Abama han sido valientes y han arriesgado. Cierto que al principio no estuvieron con mucha ocupación, pero tuvieron un verano mucho mejor y las expectativas son buenas.

¿Son conscientes de la relevancia de su modelo de litoral?

Cuando apostamos por la regeneración del litoral era porque daba más accesibilidad a la ciudadanía. Hemos visto que lo hecho genera mucho interés y este año notamos mucha presión. Esto nos lleva a seguir desarrollando la zona tal cual lo planteamos, creo que de forma ejemplar, y buscando alternativas a cuestiones como las caravanas. Siempre desde el cumplimiento de la ley y la ordenanza municipal, cosa que no hace todo el mundo.

Hay que seguir preguntando para cuándo la residencia de mayores.

Es lo más deseado. Trabajamos codo a codo con el Cabildo para que se licite la mejora de la electricidad antes de que concluya el año, para acometer el equipamiento y la gestión. Esperamos verla abierta el año que viene. Es un proyecto que planteamos desde el inicio de los gobiernos socialistas y fue este Ayuntamiento el que comenzó con la inversión.

La falta de camas sociosanitarias es uno de los grandes déficits de la comarca...

Espero que el hospital se convierta en hospital, algo en lo que trabajan el Cabildo y el Gobierno canario. Ahí se planteaba el centro sociosanitario, que es necesario y puede ser la respuesta. Este déficit aquí es histórico. Nos ha costado horrores que las administraciones sean sensibles y hemos tenido que tirar por apuestas municipales, sin tener competencias. Ahora veo sensibilidad en el Cabildo para equilibrar la Isla.

¿Cuál es la radiografía que deja la pandemia en Guía de Isora?

La demanda de ayudas y el paro siguen siendo importantes, pero todo va mejorando ligeramente con la reincorporación de la gente al sector servicios y turístico. Seguimos trabajando en todos los proyectos de empleo que podemos, en todas las oportunidades que surjan y con todas las líneas de ayudas que existen. Lo hacemos con el Gobierno canario y con el Cabildo e incorporamos mucha más cantidad de dinero municipal para rescatar al mayor número de desempleados posible a través de los proyectos, cuya duración ampliamos hasta un año para propiciar que perciban alguna prestación. Ahora queremos desarrollar un proyecto municipal en base a la nueva línea establecida por el Gobierno regional.

Esto es Guía de Isora y aquí está Fonsalía. ¿El proyecto del puerto se aleja?

Estamos en otros tiempos y, teniendo en cuenta que esto no es para mañana, debemos abandonar los extremos del sí o el no y darnos la oportunidad de un debate sosegado. Es la oportunidad de hacer las valoraciones pertinentes, de trabajar conjuntamente Ministerio, Gobierno canario y Cabildo, con las aportaciones que pueda hacer el municipio, para evaluar todas las posibilidades de que se desarrolle en Guía de Isora. La realización de infraestructuras necesarias para Tenerife y Canarias no tienen por qué ser incompatible con la protección del medio ambiente. Guía de Isora ha demostrado que las suyas son respetuosas con el entorno y de calidad. No queremos proyectos que no contemplen todas las medidas de protección del medio. Lo que pido con Fonsalía es un trabajo serio y sosegado en el que los del sí y los del no planteen alternativas posibles y viables, estudiando la protección del medio y las necesidades de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. La rueda de prnesa del Cabildo y el Gobierno canario ya adelentan un trabajo serio.

Esta semana un isorano, Héctor Gómez, se convirtió en portavoz del PSOE en el Congreso. ¿Quién lo diría?

No me extraña, en absoluto. He trabajado mucho con él. Es una persona muy trabajadora, muy seria y leal. Ha ido creciendo de forma espectacular y es un orgullo para todos los isoranos tener una representación tan importante en el partido y en el Gobierno nacional. Sé que defenderá los intereses de Canarias. Nosotros también tenemos la suerte de que contamos con Pedro (Martín) en la Presidencia del Cabildo. Todo hace que Guía de Isora está en puestos de relevancia que pueden ayudar a su desarrollo y, sobre todo, a Tenerife y a Canarias.