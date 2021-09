Los presidentes de los cabildos de La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife se han pronunciado en favor de la construcción del Puerto de Fonsalía, en Guía de Isora. Desde que el gomero Casimiro Curbelo devolvió a primer plano la situación de caos que sufren los viajeros al paso por Los Cristianos (Arona), el debate entre defensores y detractores del proyecto se recrudece. Pero todos apuntan a que se debe escuchar a las Islas Verdes. «Yo he estado hora y media desde el puerto hasta coger la autopista. No podemos estar en las condiciones en que estamos; no podemos soportar más una infraestructura que está absolutamente superada», decía el herreño Alpidio Armas en el Foro La conectividad y el turismo, que celebró EL DÍA en febrero de 2020. Una situación que perdura año y media después.

«Apoyamos la construcción de Fonsalía. Uno de los problemas que padecemos es el sobrecoste motivado, en muchos casos, por la falta de conectividad. Tenemos que aspirar a tener una isla de La Palma de primera, como son Tenerife y Gran Canaria». Palabras del presidente insular palmero, Mariano Hernández, quien se refiere al debate actual advirtiendo de que «es una situación de un puerto que está en Tenerife, pero que incide directamente sobre el resto de islas de la provincia».

De la importancia de esta infraestructura deja constancia Casimiro Curbelo de forma reiterada. En la penúltima aseguró que el Puerto de Fonsalía lo hará este o el próximo Gobierno de Canarias. Pero da un paso más al llamar a la movilización de los cabildos de las Islas Occidentales. «Todos los presidentes de los cabildos de la provincia apoyamos, movilizaremos y trabajaremos para que salga adelante el Puerto de Fonsalía», respondió su homólogo de La Palma.

Con el Puerto de Granadilla desechado como una solución alternativa –algo en lo que Pedro Martín, presidente del Cabildo tinerfeño, coincide por el incremento de tiempo y coste de la travesía y por la incompatibilidad de uso de dicho recinto–, Mariano Hernández defiende que «Fonsalía es el único espacio que permite este puerto y espero encontrar el apoyo del Gobierno de Canarias para hacerlo posible».

En esa línea, Pedro Martín sostuvo que el cambio del puerto de Los Cristianos a Fonsalía «mantiene la misma afección» y, en base a un análisis técnico que data de 2016, aseguró que «el punto, por excelencia, para comunicar con La Palma, La Gomera y El Hierro es Fonsalía». Su emplazamiento reduce en 35.000 millas al año el tráfico marítimo en el transporte de pasajeros y mercancías, que conlleva, asimismo, un ahorro en combustible, en contaminación y en el coste de la mercancía.