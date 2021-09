El expresidente tinerfeño Carlos Alonso (CC-PNC) hace balance de un mandato marcado por la crisis del coronavirus y advierte de tres grandes carencias que observa en el grupo de gobierno PSOE-Cs: «La falta de empatía para buscar acuerdos y consensos»; su empeño en «desmontar lo que estaba planificado en lugar de proponer», y la «inexistencia de un modelo de isla para el futuro».

¿Qué balance hace del mandato en el Cabildo de Tenerife?

A decir verdad, la crisis del Covid ha marcado todo y eso supone un impacto que afecta a los planes de gestión política. Hay que reconocerlo como algo que ha frenado la gestión, la actividad y el desarrollo. Más allá de eso, destacaría tres cuestiones. La primera, la falta de empatía del gobierno insular para buscar acuerdos y consensos. Un funcionario del Cabildo me decía el otro día que la situación actual era extraña porque la oposición se dedicaba a hacer propuestas de gobierno y el gobierno a hacer oposición a la oposición. El sentimiento que tenemos en estos dos años es que, a pesar de la situación tan complicada, el gobierno no ha mostrado interés en llegar a acuerdos. La segunda es que este Gobierno insular se empeña más en destruir que en construir. Lo han hecho con Tenerife 2030, Ansina, el Medi... Eso ha provocado que en estos dos años el nivel de acción y de ejecución del presupuesto haya sido muy limitado. El año pasado fue muy bajo y este año va aún peor. Y la tercera cuestión es que no estamos viendo que este Gobierno tenga un modelo de isla para el futuro. Y no han podido definirlo por discrepancias internas. No es lo mismo lo que piensa Podemos, que no está en el gobierno pero lo apoya; que lo que piensa Ciudadanos (Cs), que está en las antípodas, o el PSOE, que muchas veces no se sabe ni donde está. Por ejemplo, aún no han puesto encima de la mesa una estrategia para la transformación de la isla vinculada a los fondos europeos que llegarán. El objetivo de ese dinero es cambiar la economía, el territorio y la sociedad tanto en lo digital como en la lucha contra el cambio climático. Hay que responder a eso. ¿Cuál es su propuesta? En Tenerife aún no la tenemos.

Cs jugó un papel clave en el cambio de Gobierno insular, ¿Qué futuro le augura?

Creo que Cs ya no existe como formación política desde noviembre de 2019. Ellos cometieron muchos errores tras las elecciones generales de ese año y, en el caso de Tenerife, teniendo unos votantes básicamente de centro derecha, hipotecaron ese voto apoyando gobiernos de izquierdas. Eso produjo un abandono de apoyos y una caída aún mayor en Tenerife que en el resto del país. Las encuestas dejan claro a nivel estatal, regional e insular que Cs ya no existe como fuerza política. De alguna manera, Cs es actualmente un espectro, una imagen, una huella que hay ahí y que esperamos que gestionen lo mejor posible el tiempo que les quede.

¿Esperaba más del presidente insular Pedro Martín?

Yo tengo una buena opinión de Pedro y creo que también las circunstancias en las que está son más complicadas de lo que esperaba. Por la necesidad de armar un pacto complejo y también por la crisis actual. Pero, sinceramente, sí esperaba un Pedro Martín más estadista, más capaz de lograr acuerdos, de propiciar consensos y de definir proyectos.

¿Cree que el Cabildo de Tenerife ha perdido peso político?

Sí, eso desde luego. El Cabildo no está en el debate político sobre el futuro de la isla ni de Canarias. Antes estaba implicado en cuestiones como el desarrollo del Fdcan, que se planificó para cambiar las islas, o en las infraestructuras. Nosotros siempre hemos tendido el guante al presidente para que el Cabildo lidere la respuesta a Aena frente al Documento de Regulación Aeroportuaria que han presentado y sólo hay silencio. Hay silencio después de más de un mes. No ha dicho nada. Otro ejemplo es lo ocurrido con Fonsalía, ¿cómo es posible que el presidente se entere casi por la prensa de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de Fonsalía está caducada? El Cabildo ha perdido liderazgo social, político y económico. Otro ejemplo brutal ha sido la respuesta que el Cabildo ha dado a los mayores durante la pandemia. En una situación tan dura, su respuesta ha sido el cierre de un servicio como Ansina. Lo lógico era adaptarlo, pero lo han cerrado y los han dejado sin respuesta. Son ejemplos de falta de liderazgo y de capacidad de gestión.

¿El puerto de Fonsalía es compatible con la defensa del medio ambiente y la protección de los cetáceos?

Creo que es algo que se debe analizar y la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental lleva a que, necesariamente, eso se ponga encima de la mesa. CC está revisando su posición respecto a Fonsalía. En las próximas semanas vamos a tener un debate interno, que ya empezó hace unos meses en el Congreso Insular, donde la ponencia programática vino a decir que más allá del desarrollo planificado de Fonsalía hay que dar soluciones a corto plazo, que sean viables rápidamente y que ofrezcan soluciones para los próximos 15 ó 20 años. Eso probablemente no será Fonsalía, sino la mejora de Los Cristianos, la alternativa del puerto de Granadilla... Hay que tener en cuenta el hecho ambiental, la situación de la DIA y la variable tiempo. Si seguimos empeñados en Fonsalía, hasta dentro de 20 años probablemente no estará ejecutado, ¿y qué vamos a hacer mientras tanto? Hay que buscar alternativas más rápidas, que den soluciones a corto plazo para los próximos 20 años.

¿El puerto de Granadilla ha sido un fracaso?

El puerto de Granadilla es necesario y lo es aunque sus usos se hayan replanteado. Iba a ser un puerto para exportar puzolana (áridos); luego se apostó por el tráfico de contenedores; también se pensó en bunkering (repostaje) y reparación naval... Granadilla tiene elementos muy interesantes, como un hinterland (zona de influencia) que no tiene Santa Cruz, ya que allí hay un polígono industrial público de más de dos millones de metros cuadrados. Está construido y es un activo que tiene la isla para el presente y el futuro. Que Granadilla no tenga un uso pleno no quiere decir que no sea un activo, incluso para colaborar en la conectividad entre islas.

¿Qué solución plantearía para el puerto de Los Cristianos?

Hay que poner sobre la mesa una solución a corto plazo. Creo que eso pasa por usar los tres puertos que tenemos en la zona: Los Cristianos, Granadilla y Santa Cruz. Hay que hacer números, determinar puntos de origen y destino, compatibilidades de uso, inversiones necesarias... Sigo pensando que Los Cristianos tiene potencial porque más allá de la cierta congestión en los diques y en la lámina de agua, su principal problema son los accesos. Ahí hay muchas cosas que hacer. En el mandato pasado ya planificamos en coordinación con el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y Puertos del Estado una serie de actuaciones definidas en un plan director para mejorar la conexión de la autopista TF-1 con el puerto. Ahí se marcaron unas líneas maestras que se deberían aprovechar también para propiciar la rehabilitación turística y económica de Los Cristianos. Esa zona se está muriendo como polo de actividad económica y muchas personas nos trasladan su temor a que Los Cristianos termine siendo un TenBel II.

Ya no se habla del muelle de Puerto de la Cruz...

Sí, parece que se ha olvidado y que ahora sólo se habla de Fonsalía. Había un proyecto redactado, con una asistencia técnica contratada; se estaban completando los estudios ambientales para avanzar en la DIA... pero en los últimos dos años no se ha hecho nada por el muelle de Puerto de la Cruz. Y ese puerto planteaba una conexión con La Palma. No lo he puesto como alternativa encima de la mesa porque puede parecer que de nuevo damos una patada hacia adelante, pero lo defiendo muchísimo porque es el que nos permite equilibrar la isla. Tenerife tiene una dinámica económica muy potente en el Sur, ahora gripada por el Covid, pero respecto al Norte hay que buscar proyectos de impulso de su principal fábrica económica que es el Puerto de la Cruz. Había recursos en el Medi y no se ha hecho nada. Y lo curioso es que hoy nadie en el Norte sale a reclamar nada.

¿Le sorprende que Nueva Canarias se oponga a Fonsalía?

Va en la línea de su programa ideológico y no me sorprende. Demuestra cómo están empezando a sonar las crujías dentro del pacto de gobierno regional. Podemos y NC no lo quieren, y en el PSOE, unos sí y otros no.

¿Qué le parece esa división de opiniones dentro del PSOE?

Tendrán que explicarlo ellos. Lo que es cierto es que Pedro Martín se está quedando solo en la defensa de Fonsalía, que es un proyecto que, además, tiene el problema de vincularse con su municipio de origen y de alguna manera le quita neutralidad. Respecto a su electorado, sorprende que un presidente socialista que hace dos años declaró la emergencia climática esté defendiendo a capa y espada ese proyecto. Su posición no parece sólida ante sus votantes.

"El presidente Pedro Martín se está quedando solo en la defensa del puerto de Fonsalía" Carlos Alonso - Portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife

Respecto al Gobierno regional, ¿el pacto de las flores las merece?

¿Flores? Pues creo que ellos tenían la oportunidad de demostrar que podían hacer las cosas de una manera distinta y no lo están logrando. Tienen un punto débil, un agujero negro brutal, que es la Consejería de Políticas Sociales. Sus registros son mucho peores que antes. No están haciendo las cosas mejor, ni siquiera diferentes. La impresión que uno tiene es que este acuerdo tiene fecha de caducidad, no en este mandato, pero sí en el futuro. La oportunidad de gobernar a la izquierda ya no existe en Canarias y CC va a tener una posición más central y eso será bueno para esta tierra. Algunos pensaban que CC iba a desaparecer, pero estamos aquí. Nosotros y nuestros votantes. Seguimos con 120.000 votantes en Tenerife y somos la fuerza mayoritaria. Tendremos la oportunidad de ganar las elecciones y de seguir siendo esa fuerza política necesaria, que quiere contar con todos, que no rechaza el acuerdo con el PSOE ni con el PP porque tiene una posición transversal.

¿Percibe que desde el Estado o desde el Gobierno regional se estén poniendo obstáculos al desarrollo de Tenerife?

Desde Aena sí, pero eso es algo continuo. Yo tuve muchos enfrentamientos con Aena: no quisieron ampliar el horario de Tenerife Norte, no quisieron ampliar la terminal de Tenerife Sur, hay problemas de mantenimiento y de limpieza... Aena no juega a favor de Tenerife, ni ahora ni antes. Por eso creo que es bueno, y se lo hemos pedido al presidente insular, que lidere un movimiento político y social para cambiarle el paso a Aena. Eso solo se logrará con toda la isla junta. A Aena hay que empujarla y cambiarle el paso respecto a Tenerife. Por eso me extraña tanto el silencio del presidente este mes. Hemos pedido un pleno extraordinario y hemos planteado una propuesta abierta, siempre que incluya que la terminal del Sur comience a ejecutarse en el próximo periodo de programación, con las condiciones funcionales y de calidad que exige el Cabildo. Ha dejado pasar el tiempo y no convoca ese pleno. ¿Eso es liderar? No termino de entender su posición.

¿Cuáles son las infraestructuras prioritarias para Tenerife en estos momentos?

Para mí era muy importante completar los trabajos en la autopista del Norte entre Guamasa, La Laguna y la rotonda del Padre Anchieta. Eso va muy lento. Llevan dos años para licitar la pasarela y el soterramiento de la carretera de La Esperanza. Y sigue pendiente de tramitar el proyecto del tercer carril hasta Guamasa y la modificación de varios enlaces, que ya debían estar en ejecución. Tampoco han avanzado en el carril Bus VAO de la TF-5. Es importante el cierre del anillo insular y también la ampliación de la TF-1. Hay un tramo en ejecución, pero ya debió licitarse proyecto y obra del tercer carril entre Granadilla y Las Américas. También es muy importante la terminal del aeropuerto del Sur y el impulso de un proyecto de transporte guiado, el tren-tranvía, entre Granadilla, San Isidro y la zona turística del Sur, que se podría vincular al proyecto de mejora de los acceso a Los Cristianos. El desarrollo de soluciones para las aguas residuales y una nueva desaladora en el Norte. En el ámbito turístico se requieren un conjunto de actuaciones para mejorar el destino, con acciones como las playas de Martiánez y Los Tarajales, y otras muchas pequeñas intervenciones previstas en el Medi.

"En los últimos dos años no se ha hecho nada por el muelle de Puerto de la Cruz" Carlos Alonso - Portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife

¿Cómo valora la gestión turística insular?

Hay cambios en el sector a los que deberíamos anticiparnos y se han limitado a hacer un cambio en la imagen promocional. Han hecho una cosa bien, que es la digitalización de la promoción, con la segmentación de mercados. Sin embargo, en conectividad hay que ser más activos para acelerar la recuperación de conexiones. En el caso de la península soy muy crítico, y no solo con el Cabildo, porque aquí en Canarias no nos estamos enterando de que vamos a estar en manos de un monopolio. Eso afectará a turistas y residentes. Al final, el 90% de nuestras rutas dependerán del Grupo IAG, y eso supondrá un empeoramiento de la calidad, del número de asientos y del precio. Y eso no se resuelve con una línea aérea que tiene un avión. Respeto mucho esa iniciativa, me parece que es buena, pero lo que quieren hacer los empresarios no es lo que el Cabildo ha vendido. Ellos quieren tener un modelo de avión más camas, como el que desarrolló Barceló o Iberostar. Se trata de paquetes que combinan plazas aéreas con camas vacantes para llenar hoteles. Y eso no es lo que se vendió. Aún no sabemos lo que el Cabildo quiere hacer porque no han movido ni un solo papel.

¿Cómo ha vivido personalmente la crisis del Covid?

La he vivido con temor porque nunca sabes cómo puede afectar. Afortunadamente no he tenido ningún percance, tengo a toda la familia vacunada y eso me hace sentir orgulloso del país que tengo, del sistema sanitario público y del comportamiento ciudadano. Pero, sinceramente, creo que no es lícito vender que esto ya ha pasado. El Covid sigue aquí, tendrá variantes, necesitaremos más vacunación y tengo una cierta preocupación por lo que puede ocurrir en la escuela. En cualquier caso, la situación va a continuar, no con la gravedad del pasado, pero es algo que está aquí y tendremos que mantener restricciones con menor impacto sobre la economía.

¿Es partidario de obligar a vacunar a trabajadores de determinados servicios esenciales?

Yo creo que sí. El debate sobre libertad y derechos fundamentales queda oscurecido por el hecho de que tu libertad afecta a la libertad y la salud de otras personas. Y si eres un factor de propagación de una enfermedad que contagia a los más vulnerables, el debate se matiza. Obviamente, habrá que modificar el marco normativo.

¿Respalda la propuesta de guaguas-lanzadera en el Teide?

Sí, eso viene de un estudio que nosotros realizamos previamente. Ahí nos van a tener al lado. El Teide debe ser política de Estado para la isla.

"Tengo la conciencia muy tranquila respecto a las operaciones del NAP y de Geneto" Carlos Alonso - Portavoz de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife

¿Por qué no han salido adelante los proyectos de nuevas residencias geriátricas? ¿falta de previsión o de gestión?

Los proyectos están prácticamente todos redactados. Algunos como el de Guía de Isora se terminaron en noviembre de 2019 y siguen sin ponerse en marcha. Es una falta absoluta de gestión por parte de Marián Franquet. Es su responsabilidad. No puede echarle la culpa a nadie. Tiene proyectos y dinero, pero aún no ha licitado ni una sola actuación en dos años. Plazas nuevas, cero.

¿Comparte con Pedro Martín la necesidad de un cambio de modelo en el Hogar Santa Rita?

Ya ha ido evolucionando en los últimos años. No tiene nada que ver con lo que era hace seis años. En los dos últimos años se debió hacer una intervención más directa por parte del Cabildo, tal y como se hizo en las etapas de Aurelio Abreu y de Juana María Reyes en el IASS. Creo que detrás de las palabras de Martín y Franquet se deja entrever que no les gusta cómo es el Hogar Santa Rita y que su apuesta es por un modelo público en el que no hay espacio para alternativas. Yo no opino así. En Tenerife el modelo es público-privado y la iglesia, y otros actores, juegan un papel importante. Es un modelo de convivencia y hay que ayudar para que funcione.

¿Le preocupan las denuncias presentadas en Fiscalía contra usted por el NAP y los terrenos de la ciudad deportiva?

Mentiría si dijera que no me importa, porque todas las cuestiones que se someten al escrutinio de la justicia causan preocupación. Sin embargo, yo tengo la conciencia muy tranquila respecto a las operaciones del NAP y de Geneto. En el caso del NAP, el Iter, con la adquisición de esas acciones y el desarrollo del proyecto en estos nueve años, ha tenido un beneficio operativo de cerca de 30 millones de euros. Está justificada y, además, por parte del denunciante se ha ocultado información relevante para poder construir un relato a medida. En el caso de Geneto también se ha aportado a la Fiscalía la documentación que justifica la operación y que pone luz en todos los puntos débiles que había visto la intervención. Espero que todo esto se tenga en cuenta.

¿Ratifica que será su último mandato en el Cabildo?

Creo que mi etapa política en el Cabildo ha concluido. Terminaré el mandato porque creo que la situación social y política lo requiere, pero en 2023 el partido deberá decidir quien lidera este equipo.

¿En 2023 abandonará la política en todos los ámbitos?

Esa es mi voluntad y he trazado el camino en lo personal y en lo profesional para eso. Sin embargo, no puedo decir que me marcho definitivamente de la política en 2023 porque hay cosas que no controlamos. Es mi deseo y el de mi familia, pero soy consciente de que a veces uno quiere algo y la vida te lleva por otro camino.