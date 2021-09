La diputada autonómica y secretaria de Organización de Coalición Canaria de Tenerife, Rosa Dávila, y el portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Tacoronte, Álvaro Dávila, denuncian la paralización de la obra de ampliación del Centro de Salud del municipio, «unos trabajos que tendrían que estar finalizados desde hace ya más de tres meses».

Rosa Dávila anuncia que llevará este asunto al Parlamento de Canarias y que preguntará al Gobierno de Ángel Víctor Torres (PSOE) por los motivos de este retraso en una obra «tan importante para los vecinos y vecinas de Tacoronte». La secretaria de organización de los nacionalistas tinerfeños recordó que estos trabajos «fueron impulsados por el anterior Gobierno regional de CC, pero ahora, con el PSOE, todo se ha paralizado, y lo peor es que no sabemos el motivo».

La ampliación del Centro de Salud de Tacoronte se adjudicó por 2,6 millones, con un plazo de ejecución de casi dos años. «Las obras tendrían que estar finalizadas a mitad de junio de este año, sin embargo, los trabajos están paralizados y no sabemos el motivo. No sabemos si la empresa ha quebrado, si ha pedido una ampliación de los plazos o si ha hecho un modificado. No tenemos información de lo que se ha hecho y lo que falta», denuncia el portavoz municipal de CC-PNC.

Suspensión temporal

El alcalde de Tacoronte, José Daniel Díaz (NC), señala que el pasado jueves 27 de agosto se puso en contacto con el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, para que le aclarara por qué los trabajadores se habían marchado de la obra: «Él mismo me ha trasladado que acaban de firmar una suspensión temporal porque, para continuar con la obra, se necesita redactar un proyecto modificado que lo tiene hacer la dirección facultativa y, si la contrata lo acepta, se retomará la obra. Es una cuestión administrativa, por lo que afirman, ya que la obra está bien dotada en el presupuesto. En principio me han dado la seguridad de que la obra continuará».