El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, condiciona el futuro del Puerto de Fonsalía a que los funcionarios del Ejecutivo regional determinen sobre la caducidad de la declaración de impacto ambiental. «En estos momentos, los servicios técnicos y jurídicos están analizando si está o no vigente y desde cuándo, si no lo estuviera. Tenemos que esperar a saber si vale o no. Si los técnicos culminan que no lo está, habría que tomar una decisión», aseguró Torres sobre un plan que ha vuelto a la actualidad al proponerse como alternativa para resolver el colapso del Puerto de Los Cristianos.

Torres aclara que el criterio definitivo del PSOE saldrá del Congreso Regional que celebrará en Tenerife del 19 al 21 de noviembre. En ese foro debatirán una ponencia sobre las grandes infraestructuras, que incluye al Puerto de Fonsalía. «Debatiremos y, ante las circunstancia actuales, tomaremos una decisión» acerca de este proyecto importante, singular y económicamente de alto coste, según lo definió en declaraciones a Radio Club Tenerife y COPE.

En el caso de que los técnicos y juristas firmen que la declaración de impacto ambiental está vencida, el presidente sostiene que «habría que valorar todos los ponderables», porque la normativa vigente en la materia «es mucho más exigente», Europa también lo es y porque los recursos económicos «son los que son» para afrontar una inversión que supera los 200 millones. Aclaró que determinar o no la caducidad no es solo una cuestión de fechas, sino que se precisa valorar la existencia de condicionantes técnicos y de interpretación.

Este pronunciamiento llega un día después de que Román Rodríguez, el vicepresidente del mismo Gobierno y presidente de Nueva Canarias –uno de los cuatro partidos que conforman el Ejecutivo regional–, expresara el rechazo de su formación política a la construcción del puerto isorano. Para ello argumenta que la legislación vigente en materia ambiental lo imposibilita. Román Rodríguez apostó por el Puerto de Granadilla como alternativa para el tráfico interinsular de pasajeros y mercancías, así como por el desbloqueo de Los Cristianos mediante una vía soterrada hacia la autopista. Ello, a pesar de que NC votó a favor la proposición no de ley (promovida por el PP) por la que el Parlamento regional instó al Gobierno autonómico a impulsar Fonsalía. Esto ocurrió hace solo 85 días, el 9 de junio.

El presidente de Canarias respeta tanto los cambios de criterio producidos desde el inicio formal del expediente del puerto isorano –aunque Torres lo sitúa bajo la Presidencia de Adán Martín, en 2004, se produjo en 2001, con la aprobación del Plan de Puertos de Instalaciones Portuarias de Canarias y siendo presidente regional Román Rodríguez– como aquellos que se mantienen inalterables.