Enamorado de la montaña y el senderismo. Es el perfil de Chano Gil Ramos (Las Palmas de Gran Canaria, 1953), bancario jubilado y músico. Vocal de Medio Ambiente y Comunicación en la Federación Tinerfeña de Montañismo, ha coordinado la limpieza de voluntarios en el Parque Nacional del Teide.

¿Cómo surge la idea de hacer una limpieza en el entorno del Refugio de Altavista?

A través de una conversación entre Humberto Domínguez, presidente de la Federación Insular, Pedro Millán y yo. Valoramos la rápida respuesta del Parque Nacional, cuyo director nos ha dado todas las facilidades, así como del teleférico por su colaboración. El ofrecimiento desinteresado de los voluntarios es digno de resaltar. Desde el comienzo, en la madrugada, la gente se volcó en la recogida de residuos, impresionados por la gran cantidad de basura, especialmente en la zona del Refugio de Altavista. Nos preocupa el estado en que se encuentran muchos espacios naturales y más el Parque Nacional del Teide. Cada día se acercan a Las Cañadas miles de personas y ello trae consigo problemas añadidos que requieren consenso social para encontrar soluciones entre todos. Entre todos propiciar un gran debate y generar sinergias para encontrar alternativas por la sostenibilidad.

¿Qué hay que hacer para que estas imágenes no se repitan?

Es imprescindible crear frentes informativos y formativos para promover la educación ambiental integral. Los mismos ciudadanos que seguimos las recomendaciones de las tres erres, Reducir, Reutilizar y Reciclar en nuestra vida diaria, cuando nos acercamos a la naturaleza debemos seguir también unas pautas, medidas tan sencillas como no ensuciar, no generar ruidos, dejar solo la huella de nuestros pies al caminar, respetar la vida silvestre, etc. La naturaleza no es un parque de atracciones y nuestro futuro como especie exige un cambio radical en el comportamiento, valorar y planificar nuestras acciones para causar el menor impacto posible en aras de preservar la biodiversidad.

¿Una clave es la reapertura del Refugio de Altavista?

Sin duda. Los montañeros hemos reivindicado desde su cierre, que nunca entendimos, que se reabra; somos conscientes de que gran parte de los responsables institucionales están por la labor. A lo largo de más de cien años, el Refugio ha servido de auxilio a personas en problemas. Pero lo más importante es la gran cantidad de vidas salvadas, sin olvidar a sus guardas, siempre comprometidos en ayudar. No se trata de una instalación cualquiera, está entre los más antiguos y significativos refugios de la geografía española; pedimos que se reabra, con el protocolo Covid-19, lo antes posible. Con la alta demanda de la comunidad montañera canaria, de la peninsular y de la de otros países es incomprensible su inhabilitación.

¿Cómo ve la idea de sacar los coches del Teide?

El tráfico por el Parque Nacional ha sido una asignatura pendiente, especialmente cuando hay nevadas, ya que todo el mundo desea subir y no hay espacio. Legalmente no se puede impedir el paso de vehículos por la carretera pero es necesario un control sobre aquellos cuyos ocupantes vayan a visitar el parque. La idea barajada hace años es poner guaguas lanzaderas. Se habilitaría una zona de aparcamientos en ambos extremos y así se reduciría mucho el tráfico. Habría que estudiar fórmulas para que los montañeros y otros colectivos podamos acceder en coche y aparcar en determinados puntos. Ya hemos presentado alegaciones para tener en cuenta situaciones especiales como esta.

Funda en 1996 Montañeros de Nivaria. Analice el club.

Es una entidad sin ánimo de lucro y todas sus iniciativas tienen carácter voluntario. Posee un local en propiedad en el que se reúnen la directiva y los coordinadores, figuras claves, pues de ellos emanan todas las actividades, especialmente las de senderismo. El objetivo principal es disfrutar de la naturaleza, hacer deporte de forma sostenible, defender su conservación y convertirla en punto de encuentro. Dedicamos atención especial al medio ambiente y a la recuperación del patrimonio asociado a los senderos. Llevamos un sinfín de campañas de recogida de residuos y control de plantas invasoras. Realizamos tareas medioambientales en el Bosque de Agua García junto a otros colectivos. Además, damos charlas en centros escolares, así como prácticas en campo abierto.

Convenza a una persona sedentaria de hacer senderismo.

Los beneficios del senderismo son muy positivos para el equilibrio físico y emocional. La vida sedentaria genera, de forma directa o indirecta, desequilibrios en las personas, haciéndoles propensas a tener enfermedades. Aparte de que caminar en la naturaleza mejora el riego sanguíneo y es bueno para el equilibrio emocional.

Es un defensor de los caminos tradicionales de Tenerife.

Somos discípulos del padre del montañismo tinerfeño, Miguel Pérez Carballo, primer socio de honor de nuestra entidad. La labor de Miguel en defensa de los caminos tradicionales de la Isla, le ha llevado a realizar verdaderas enciclopedias. Defendemos con él la idea de que todos deberíamos poder salir de casa y conectar con la red de senderos. Un ejemplo está en nuestro rescate del Camino de Las Lecheras. Una tarea dura porque nos encontramos con inconvenientes como la usurpación de los caminos públicos.

Naturaleza, infraestructuras y humanos. ¿Difícil equilibrio?

Nuestra Isla se encuentra ya al borde del colapso poblacional. Hemos de llegar a la conclusión de que no son necesarias nuevas infraestructuras que provoquen daños sobre espacios naturales. Debemos promover el turismo sostenible frente al de sol y playa.

¿Hace falta más conciencia medioambiental?

Resulta imprescindible. Los años que han pasado desde que se eliminó la disciplina de la educación básica, pesan como una losa.

¿La situación más complicada que ha vivido en el monte?

Las he vivido cuando ha habido percances, pero se han podido resolver. Hemos estado perdidos y nos hemos encontrado al aplicar conocimientos de orientación y supervivencia; hemos ayudado a compañeros a superar momentos difíciles derivados del mal tiempo o pequeños accidentes. No podría resaltar ninguna en especial.

¿El espacio natural de la Isla más bonito para usted?

Respeto y quiero a todos los Espacios Naturales de la Isla por igual, pero si me dan a elegir, me quedo con la Reserva de la Biosfera de Anaga, testigo esencial de nuestro pasado y presente geológico y natural. Única e irrepetible.