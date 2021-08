La playa del muelle de Garachico permanece cerrada desde la tarde del sábado como consecuencia de la presencia de una gran mancha verde. El anuncio lo hace el alcalde del municipio, José Heriberto González, quien espera que los análisis de las muestras recogidas determine hoy la causa definitiva de esta situación, que inicialmente se atribuye a la presencia de «restos de algas que proceden de aguas más alejadas y que las corrientes las han traído hasta aquí».

Los análisis del agua se realizaran a primera hora de hoy, aclara el regidor, quien explica que « no se puede afirmar nada hasta lo que digan los resultados». Señala a la existencia de algas «por el aspecto y porque en los últimos años han sucedido cosas parecidas a finales de agosto». Aunque no descarta que el color verde en esta zona de baño tenga otro origen, también aclara que «ahí no han existido vertidos de ningún tipo en los últimos seis años».

Los vertidos al mar en el entorno se registras a unos 2,5 kilómetros de la playa del muelle de Garachico, pero en las redes sociales su cierre causa controversia, para lo que el alcalde tiene respuesta: «En Canarias y en España se cierra alguna playa de vez en cuando por algún vertido de aguas fecales ocasional y no ocurre nada. Pero en Garachico tenemos que generar polémica con todo».

La playa del muelle viejo es la primera de Garachico totalmente accesible. El de 1 de octubre pasado fue inaugurada una gran rampa de madera. El Ayuntamiento garachiquense adelantó la inversión, de 40.000 euros, para garantizar la accesibilidad plena a una playa que en los meses de la temporada oficial de baño, entre junio y septiembre, cuenta con un servicio de socorristas que ofrece a personas con problemas de movilidad la oportunidad de darse un chapuzón en el mar. Esta rampa es la primera fase de un proyecto más amplio, que prevé garantizar la accesibilidad segura desde el aparcamiento del muelle viejo hasta la propia estructura.

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor revalidó este año la Bandera Azul para la playa del muelle de Garachico, municipio que también cuenta este año con el mismo distintivo para las piscinas naturales del Caletón. Con ello se distingue la excelencia en la calidad del agua de baño, sus recursos y el respeto a la normativa ambiental.