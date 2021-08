La cima del Teide se llena de basura

Sendero de Lomo Tieso a la cima del Teide. Parque Nacional de Las Cañadas en pleno verano. Es mediados de agosto y los habituales de los pateos en este entorno único comprueban un panorama dantesco: residuos en grandes cantidades, papeles, toallas, mascarillas, etcétera. Resaltan «la triste fotografía que encontramos durante todo el trayecto hasta La Rambleta». Un «espectáculo poco agradable: ver el Refugio (de Altavista) cerrado, con sus bancos destrozados y el entorno convertido en un vertedero». Lo asegura Pedro Millán, director de la Fundación Santa Cruz Sostenible y responsable de Desarrollo Rural de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme). Pero, sobre todo, un experto montañero, conocedor de los paisajes que transita y tan enamorado como defensor de su Isla.

Millán valora: «Para mí, que llevo más de tres décadas recorriendo este camino supone una profunda pena comprobar que cada año que pasa está peor, y mayor es la cantidad de residuos que te encuentras al andar».

Visitantes desconsiderados

El experto incide en que «este no es un problema del que se pueda culpar a la administración alegremente». Por el contrario, valora Millán «la culpa es de los visitantes desconsiderados y sin un mínimo de educación que se acercan a esta montaña tan valiosa sin la menor preparación ni cultura».

El montañero aclara: «Cuando hemos subido este verano mis compañeros y yo nos hemos encontrado a mucha gente que no debía estar allí, por falta de preparación, de equipamiento o de educación». Insiste: «Ante la falta de guardas, pienso que somos nosotros, los ciudadanos con más conocimiento, los que debemos advertir o reprender las actitudes erróneas a los que no saben o no parecen querer saber porque hay de todo».

Pedro Millán reflexiona en su Facebook: «Hasta un cierto punto, porque tampoco se trata de pelearte con nadie, pero no se puede quedar uno callado cuando ves que otras personas actúan mal».

Una reflexión para concluir: «Este tipo de acciones debería hacer pensar a todos en el camino hacia una sociedad más madura y concienciada. Me queda la duda de por qué cuando camino por los Alpes suizos o franceses no veo estos impactos en el medioambiente y aquí parece que es lo normal. En fin, algo habrá que hacer».

Millán quiere salvar de este cuadro negativo «el entorno de La Rambleta, que de manera casi literal, se convierte en un islote». Lo es gracias a la buena labor en cuanto a la limpieza de los trabajadores de Teleférico del Teide que antes hacían su labor en el ahora cerrado Refugio de Altavista. La Federación Insular de Montañismo de Tenerife no ha tardado ni 24 horas en responder al llamamiento de Pedro Millán. Su presidente, Humberto Domínguez Martel, ha hecho llegar una carta en este sentido a Manuel Durbán Villalonga, Director del Parque Nacional del Teide. En la misiva, los montañeros tinerfeños exponen: «Sabemos que como director es consciente de nuestra preocupación por la cantidad de residuos que algunos usuarios vierten en sus recorridos a lo largo del Parque Nacional del Teide». Valora el escrito que «la carencia de Educación Ambiental y de respeto al Medio Natural por parte de algunos caminantes hace necesario que se lleve a cabo no solo una formación de base sino, además, campañas de concienciación cara a pasar sin dejar huella en el uso de la Naturaleza». Tras esta exposición de motivos, la Federación solicita ««su autorización para realizar el próximo sábado 21 (hoy) una actividad de limpieza de los senderos Mirador de la Fortaleza y Montaña Blanca- La Rambleta y sus aledaños, con especial intensidad en los alrededores del Refugio de Altavista».

La jornada de limpieza arranca con un encuentro en el inicio del sendero de Montaña Blanca, a las 7:00 horas de la mañana para dejar algún coche, en el aparcamiento con desplazamiento posterior a la base del teleférico para subir en el primer viaje. Desde ahí, inicio de un descenso a lo largo de los citados senderos para recoger basuras y restos depositándolos en los contenedores correspondientes al final del recorrido. Serán un máximo de 20 federados, cuyo responsable de grupo será Sebastián Gil Ramos, vocal de Medio Ambiente de la Federación.

Causar «impacto»

Los montañeros pretenden realizar una acción «que cause impacto en la sociedad tinerfeña y canaria». Anuncian que se harán cargo de todos los preparativos y la organización. Garantizan el cumplimiento todas las normas sanitarias vigentes.

La Oficina del Parque Nacional ha contestado ya afirmativamente a la actividad y «a transitar a pie por la Zona de Uso Restringido de los alrededores de La Rambleta y de los senderos nº 11 y nº 7 de la Red de Senderos del Parque Nacional». Hoy toca zafarrancho de limpieza en el Teide.