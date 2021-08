El consejero de Movilidad del Cabildo, Enrique Arriaga, considera que el Plan Insular de Movilidad Sostenible (PIMS) es «un documento muy ambicioso que pretende planificar, gestionar y ejecutar los proyectos que hagan referencia a la movilidad en la Isla los próximos 20 años». La empresa Tema Ingeniera SL será la encargada del primer trabajo en el proceso, la redacción del proyecto por un importe de 485.566 euros tras la adjudicación el pasado junio. El horizonte temporal del PIMS comprende la etapa 2020-2040. Un primer periodo más detallado hasta 2030, que incluye la participación, y un segundo, hasta 2040, que prevé la evolución de la demanda de transporte.

Arriaga recuerda que «no se trata solo de infraestructuras sino de cuatro grandes ámbitos de actuación integral». Ante la crítica, ayer mismo, del PP, señala: «Las obras que se ejecutan hoy debían haberse iniciado hace veinte años. La Vía Exterior o la Circunvalación de La laguna vienen desde 2006».

El Plan de Movilidad Sostenible contempla, entre otras cosas, las infraestructuras para el transporte público de guaguas, sobre vía férrea o cable con ámbito insular y en áreas metropolitanas; la intermodalidad insular y los aparcamientos ligados al transporte público: parquin en estaciones, en intercambiadores y aparcamientos de disuasión.

El también vicepresidente del Cabildo enumera esos cuatro ejes: «En primer lugar, el modelo de transporte de Tenerife con el análisis de la movilidad hoy y la proyección para dentro de veinte años; en segundo lugar, el desarrollo de las infraestructuras de transporte público; también la intermodalidad de los distintos sistemas de transporte y, por último, la reordenación medioambiental, eliminar coches de las vías, instaurar un sistema de energía limpia como el eléctrico o intentar integrar también al taxi en ese modelo energético».

Arriaga valora: «Tiene que ver con todo lo que supone la palabra movilidad y no solo con carreteras como parece plantear el PP. De forma integral. Por ejemplo si se construye una Autovía hay que pensar en la posibilidad de habilitar un carril BusVao». El consejero resume: «Se centran en la Vía Exterior que es una obra más a analizar dentro de este instrumento básico para definir el futuro modelo de ordenación y gestión de la movilidad insular al cual deben atenerse las actuaciones»

El consejo de Gobierno insular aprobó en marzo sacar a licitación la redacción del PIMS. El proyecto contaba con un presupuesto inicial de 607.053 euros y un plazo de ejecución de dos años. Cabe recordar que lo que se determine en este documento será vinculante para el Cabildo.

En el segundo periodo del plan, 2030-2040, está prevista la previsión de la evolución de la demanda de transporte en la Isla con el fin de cuantificar e identificar las reservas de suelo necesarias para la ubicación de infraestructuras de transporte. El contenido del plan integrará el conjunto de elementos que forman parte del sistema de movilidad: las infraestructuras, los equipamientos e instalaciones, los servicios y los modos de transporte público.

El diagnóstico inicial está vinculado al transporte colectivo. Valorará la accesibilidad y el déficit de cobertura de la red de transporte público, los problemas de niveles de servicio ligados a las infraestructuras, la funcionalidad y conectividad de los intercambiadores y puntos de transbordo, así como la complementariedad guagua-tranvía y con el vehículo privado o los itinerarios y la seguridad ciclista, entre otros.

El PP habla de «tomadura de pelo»

Manuel Fernández, consejero del PP, denuncia: «El Cabildo ha gastado medio millón de euros en el Plan de Movilidad para utilizarlo como la excusa de no impulsar proyectos tan importantes como la Vía Exterior de Santa Cruz». El PP insular asegura: «Desde el Cabildo se impulsan proyectos en función del color político de donde se desarrollan y no de las necesidades». Fernández califica como «engaño y tomadura de pelo» el PIMS, «que le ha costado a los tinerfeños cerca del medio millón de euros». Y recuerda: «El PP reivindicó su elaboración hace años, aunque los gobiernos de entonces no lo consideraron preciso». Ahora, «el gobierno insular se excusa en este Plan para no desarrollar proyectos vitales para la Isla como el cierre del anillo insular por el área metropolitana, que hemos propuesto varias veces ante las tremendas colas que padecen los conductores a la altura de Añaza; el gobierno se ha negado sistemáticamente a abordarlo hasta no tener el Plan de Movilidad». Fernández añade: «Por otro lado se desbloquean proyectos como el túnel de Mesa Mota sin importar que el Plan de Movilidad no esté vigente”. Anuncia que en septiembre, el PP “pedirá explicaciones sobre los proyectos de infraestructuras viarias anunciados y los motivos por los que no se ha esperado al Plan de Movilidad para elaborarlos”.