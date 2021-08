El Ayuntamiento de Arona ha creado su propio equipo para participar en una nueva edición de Carrera por la vida, una iniciativa que impulsa la Fundación Canaria del mismo nombre y que, con su realización, persigue recaudar fondos para continuar con la investigación y el apoyo a los pacientes oncológicos y a sus familias.

El municipio tiene previsto participar en la carrera de este año a través del patrocinio de su área de Turismo. Quienes estén interesados en realizar una donación a la Fundación, a través del equipo con el nombre del Ayuntamiento de Arona, podrán hacerlo en https://www.raceforthecure.eu/es/Teams/Team/Id/402.

La Fundación Canaria Carrera por la Vida-Walk for Life ha sido elegida, de nuevo, para dirigir en España la Race for the Cure, la carrera en pro de la lucha contra el cáncer de mama que organiza la red Think Pink Europe. La misma reúne a 32 países europeos a través de organizaciones y fundaciones que trabajan activamente para erradicar la enfermedad.

Con 16 años de trabajo, Carrera por la Vida desarrolla proyectos para concienciar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama y servir de instrumento para cubrir las necesidades y las demandas de las personas afectadas, aportándoles prendas terapéuticas, organizando actividades asistenciales y talleres formativos, financiando proyectos de investigación y colaborando económicamente con otras asociaciones.