El Ayuntamiento de San Miguel de Abona adjudica el acondicionamiento de trabajos para la mejora parcial del litoral del municipio, con una inversión de 439.770 euros. Una de las obras afecta a los accesos al mar y el paseo en la costa de Punta Romba-Golf del Sur, por un coste de 243.960 euros; la otra es la adecuación del acceso y el solárium de Charco de Archiles-Playa del Barranco, por 192.810 euros. Unas obras que comenzarán en breve y que serán asumidas íntegramente por el Consistorio sanmiguelero, a través de su remanente.

En Punta Romba, que es el tramo de paseo que discurre entre los hoteles Náutico y Vincci Tenerife Golf, se desarrollarán actuaciones tales como el incremento del mobiliario urbano y la sustitución del deteriorado; aumento y mejora de la accesibilidad y la colocación de nueva pavimentación, iluminación y barandillas en varios tramos.

El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González, explica que en la actualidad «el paseo marítimo es discontinuo y heterogéneo, no es accesible para personas con movilidad reducida y, dada su antigüedad, se encuentra muy deteriorado como consecuencia del ambiente salino, tanto el pavimento, como barandillas y mobiliario».

En cuanto a la zona de Charco de Archiles, los trabajos consistirán en la ejecución de una plaza amplia de acceso al mirador, un paseo, terrazas, solárium y duchas, sendas y accesos a la playa. Unas obras con las que, entre otras medidas, «se pretende hacer frente a la situación actual, teniendo en cuenta que el sendero no cumple ni en accesibilidad ni en ancho, no está adecuadamente iluminado, no posee programación de usos y los accesos al mar tampoco están resueltos, exceptuando un sendero que baja a la playa en el que se han suavizado las pendientes con una rampa escalonada de picón», explica.

Arturo González pone de relieve que estas actuaciones «aportarán un valor añadido a todo este entorno costero del municipio, para el disfrute de residentes y visitantes».