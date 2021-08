Élite Taxi Tenerife, la asociación mayoritaria en el sector en la capital tinerfeña (logró un 71% de apoyo en la recientes elecciones), considera que “el Cabido desoye al taxi”. En un escrito firmado por la junta directiva que preside Miguel Ojeda se especifica que “lo decimos muy a nuestro pesar porque creímos en la palabra de la consejera Carmen Luz Baso”.

Así lo explican: “El pasado marzo nos aseguró que el abono de la segunda convocatoria de subvención para pymes y autónomos (en la primera, quedó fuera el sector), solicitada desde agosto de 2020, estaría abonada en breve a todos los profesionales”. Sentencian: “A día de hoy no se ha cumplido con la palabra dada”. Y añaden: “El Cabildo ha anunciado públicamente una nueva convocatoria, cuyo borrador con las bases, la señora Baso prometió enviar a nuestra asociación en una reunión presencial el 15 de marzo. Tampoco ha cumplido”.

“Hemos intentado hacerle llegar nuestro malestar a través de correo electrónico, valoran, y nos han respondido con otro que evidencia que no se lo han hecho llegar”. Desde Élite Taxi se preguntan: “Si han pasado once meses y no han abonado una subvención en una situación de crisis tan grave como la actual,¿en realidad tienen intención de abonar esta nueva o se dilatará porque lo que les importa es el anuncio y la foto?. Recalcan: “Mientras, el sector del taxi sigue prestando su servicio a la ciudadanía en penosas circunstancias”. Y concluyen: “Llevarse el premio a la administración que peor trata al sector es difícil pero el Cabildo lo ha conseguido”.