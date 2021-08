Pedro Martín: «Santa Rita debe cambiar de gestión y estructura administrativa»

«Santa Rita debe cambiar de gestión y estructura administrativa». Lo asegura Pedro Martín, presidente del Cabildo, sobre el mayor centro geriátrico de Canarias y uno de los mayores de España, con capacidad para atender a más de 600 personas. Considera que deben introducirse importantes cambios en la dirección de este centro concertado después de que el Gobierno de Canarias detectara graves irregularidades.

Brotes de sarna, desnutrición, deshidratación y escasez y descontrol en las comidas. Estas son las deficiencias que citan los profesionales del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) en el Hogar Santa Rita (Puerto de la Cruz), tras hacerse cargo del geriátrico a finales del año pasado, para tratar de frenar un brote de Covid-19 que se cerró con más de 200 positivos y una veintena de fallecidos. Radio Club Tenerife desveló el informe, elaborado unos días después de que la Consejería de Sanidad ordenara, el 8 de diciembre de 2020, la intervención de esta residencia por el aumento de casos de Covid-19. La información se trasladó a la Consejería regional de Derechos Sociales , la Fiscalía abrió una investigación y la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, advirtió de que el Cabildo actuaría sin escudarse en la falta de competencias.

«Santa Rita tiene que cambiar. El Cabildo de Tenerife hace un seguimiento, pero solo a aquellas personas que tiene concertadas a través de la financiación total o parcial de su plaza, no a todos los allí alojados, porque, simplemente, no tenemos competencias en la fiscalización y el control para poder hacer inspecciones», explicó Pedro Martín, quien puntualizó: «Si lo hiciéramos nos lo podrían denegar con base en la legalidad precisamente porque no tenemos esas competencias».

El presidente del Cabildo aclaró que la Corporación insular «no forma parte de la dirección del centro ni tampoco del patronato». «Pero lo que ha quedado evidenciado después de los informes dados a conocer a la opinión pública, así como por el trabajo que del Servicio Canario de la Salud, es que este centro tiene que cambiar su gestión y habrá que analizar también si, en su caso, hay que pedir responsabilidades del tipo que sean», apostilló Martín. El mismo sentencia: «Lo que ha ocurrido en Santa Rita no puede caer en el olvido. Tanto el Gobierno de Canarias como el Cabildo tenemos que implicarnos y, en nuestro caso, ahí estaremos en la medida en que se nos pida colaboración».

Respuesta inquietante

La respuesta de los responsables del patronato privado que dirige el Hogar Santa Rita a los informes de Sanidad ha creado mucha inquietud en el Cabildo y el Gobierno canario. El director gerente del centro, Tomás Villar, ha llegado a afirmar que incidencias sanitarias como el brote de sarna registrado en la residencia son «algo innato en la vida humana», o que las informaciones respecto a los contundentes informes oficiales del Ejecutivo regional son «un bulo».

El secretario general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, Fran Bautista, ha pedido al Cabildo que asuma «inmediatamente» la gestión del Hogar Santa Rita «antes de que ocurra algo más grave aún». Tras conocerse los informes del Gobierno canario, que aluden a un brote de sarna y problemas de nutrición e hidratación entre algunos residentes a finales de 2020, este dirigente de UGT considera que «hay argumentos de sobra» para que la administración insular se haga con el control de este geriátrico «por el bien de los trabajadores, de los residentes y de sus familias».

UGT entiende que la única salida a la situación de Santa Rita es que el Cabildo «se ponga a trabajar en su intervención para dar seguridad a los trabajadores y, sobre todo, a los mayores, que se merecen vivir de la mejor manera». El sindicato ha presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo, que han terminado en la Fiscalía, por los brotes de sarna, «que no son de ahora, sino que se han repetido desde 2015, 2016 ó 2017», concluyó Bautista.