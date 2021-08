El Cabildo ha publicado el anuncio, a través de la empresa pública Artenerife, que gestiona el sector, del proceso de selección de los artesanos de la Isla para participar en las cuatro ferias que organiza de aquí a final de este año. La intención es diseñar una especie de plan para salvar la actividad. Esta se encuentra inmersa en una grave crisis por efecto, sobre todo, de la pandemia del coronavirus. Los artesanos consideran la medida «insuficiente» y valoran que «el Cabildo en este año y medio lo que ha hecho son «promesas y poco más». Una ayuda directa de 1.000 euros al inicio de este año y un portal en internet para ofrecer diez productos cada uno. O sea, prácticamente nada». La reflexión es de Marta Ramos, artesana de la joyería, y una de las portavoces de los aproximadamente 600 profesionales censados en la Isla de Tenerife.

Las ferias contarán, como es preceptivo con todas las medidas sanitarias anticovid y un aforo reducido. El programa, susceptible de cambios según los vaivenes de los datos de contagios, lo forman las ferias con la categoría de insulares de El Sauzal y La Laguna, así como la vigésimocuarta de Artesanía en Reyes, de Santa Cruz, y el decimotercer Mercado Navideño, también en Aguere.

La novena Feria Insular de Artesanía se celebra en El Sauzal del 17 al 19 de septiembre. El lugar elegido es la plaza del Príncipe en el casco. Allí está previsto levantar 31 carpas de 9 metros (3x3), de uso individual. El máximo, 31 artesanos. Las fechas de la décima Feria Insular de Artesanía de La Laguna están sin determinar. El escenario será la calle San Agustín, y tendrán puesto reservado 24 artesanos.

La tradicional Feria de Artesanía en Reyes, en Santa Cruz, se celebrará como es habitual del 2 al 5 de enero de 2022 en la plaza del Príncipe. Allí se instalarán 40 stands para otros tantos profesionales tinerfeños. Las mismas fechas quedan reservadas en este calendario para un mercado navideño similar, en este caso el decimotercero a celebrar en La Laguna con la presencia también de 24 artesanos.

Los requisitos para poder participar en estos eventos son estar en posesión del carnet de artesano en vigor y «disponer de producción propia, destinada a la venta, suficiente para atender la demanda prevista durante el transcurso de la o las s ferias, cuyo valor total alcance un mínimo de 1.500 euros en cada una de las solicitadas».

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días naturales a partir de la publicación del anuncio (el pasado martes). La forma de entrega es únicamente presencial, otro motivo de queja de los artesanos al no poderse llevar a cabo vía online. Hay que hacerla efectiva en las cuatro sedes (puntos de venta) de la Empresa Insular de Artesanía SA habilitadas para recibir la documentación. Son las siguientes, en todas ellas de 10:00 a 15:00 horas: Kiosco Las Américas, en Adeje; Alameda del Duque de Santa Elena de Santa Cruz; Casa de la Aduana del Puerto de la Cruz, y Museo Iberoamericano de Artesanía, en La Orotava.

Hay luego otros diez días para subsanar errores. Cuando concluya este proceso, un Comité de Selección valorará las solicitudes y determinará quienes acceden a las plazas. Lo harán a través de una baremación por puntos que depende de distintos aspectos. Entre otros, el alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IEA), la antigüedad del carnet, tener registrada una marca comercial o haber participado en la 36º edición de la Feria de Artesanía de Canarias celebrada en 2020.

Tras la primera selección, los excluidos tienen otros cinco días naturales para alegar. La decisión del Comité se hará pública en la web de la empresa insular de Artesanía. En El Sauzal se primará a los artesanos de la localidad. En La Laguna a los seleccionados para el Mercado navideño que hubo de suspenderse el año pasado. Por último, en Santa Cruz tendrán prioridad los oficios tradicionales.

Es la palabra que mejor define el posicionamiento del sector ante esta propuesta. Marta Ramos, una de las portavoces, aclara: «Venimos de año y medio de suspensión total por la pandemia». Añade; «El Cabildo nos propone pasar las no celebradas en 2020 a 2021. Tiene lugar la insular en el Puerto de la Cruz y hasta ahí todo muy bien. La de Santa Cruz de Reyes se celebra en junio y cuando le toca a la de La Laguna, ya en julio, se aplaza por el paso al Nivel 4».

Ramos explica: «Nos hemos enterado ahora de que esta última se suspende definitivamente y en este nuevo calendario ya no aparece la Feria Insular que se celebra el sur. Nos han quitado una en esta situación desesperada». Añade: «Y la de Pinolere, prevista para la primera semana de septiembre, se aplaza a octubre. De momento». Indica que «lo que queremos es que haya ferias y poder trabajar. Nos indigna que se abran restaurantes y locales de ocio nocturno, los centros comerciales estén a tope o el transporte siempre lleno. ¿Y qué pasa con nosotros?».

Resume muy crítica: «El Cabildo se ha limitado a dar una ayuda directa de 1.000 euros a principios de año y abrir un portal con una página web, Digitalizarte, en la que podemos ofertar diez productos cada uno».

Además, «a los artesanos de La Laguna se nos perjudica doblemente con la suspensión de la Feria porque tenemos menos puntos para el baremo. Económicamente, al no trabajamos, y, además, por este handicap». Valora: «Nos prometieron ayudas que no están ni convocadas». O «mediar con Correos para facilitar ventas por internet».

Marta Ramos resume: «Ni ferias ni ayudas y muchos ya no tenemos ni el cese de actividad». Y concluye: «Esta convocatoria la vemos insuficiente, con algunas ferias sin fecha ni lugar definidos aún y con menos aforo que otros años. Sale el martes, entrego la solicitud hoy (ayer), presencial porque no dejan vía internet, y luego me llaman para decirme que el anexo está mal redactado y hay que volver a rellenar y entregar».

«Solo hemos recibido promesas»

«Del Cabildo solo hemos recibido promesas en el aire». Es la valoración de otra artesana y también portavoz del sector. En este caso Julia Castro, «ganchillera», o sea que hace ganchillo, afirma con orgullo. Aclara que «no han cumplido nada de lo prometido». Explica: «Empezaron el año con los 1.000 euros de ayuda finalista y directa por la pandemia. Con la condición de estar cuatro meses de alta en el seguro autónomo. La cantidad no dio ni para pagar esos cuatro meses». Del calendario que han publicado «no me fío del todo porque no quiere decir que no suspendan las ferias el día antes». Recuerda que «nos prometieron un lugar fijo de ventas y no han hecho nada». También «la Casa del Artesano como punto de referencia clave. La hay en Sevilla, pero también en Haría o Yaiza en Lanzarote. También sería un reclamo turístico, un lugar donde se ve trabajar al artesano, para respetar nuestra cultura e idiosincrasia. Tampoco se ha hecho nada». Reconoce que «en las varias reuniones que hemos tenido, incluidas aquellas con el presidente, el trato ha sido correcto y a todo dicen que sí. Pero luego no lo hacen. Subraya: «Todo queda en incumplimientos y esas promesas en el aire» Concluye: «Medidas anticovid y control de aforo. Cumplimos eso cuando ha habido ferias este año. Lo del control de aforo no tanto; ya nos gustaría que fuera necesario por la gente que acude. Donde tienen que hacerlo es en un centro comercial cualquier sábado. Comercio, restauración, ocio... Todos los sectores se reactivan menos el nuestro».