Ni una empresa contratada al efecto ni la posibilidad de emplear a guardias rurales. La vigilancia en el Parque Nacional del Teide (19.000 hectáreas, 189,9 kilómetros cuadrados) se encomendará a agentes de Medio Ambiente profesionales, según el preacuerdo al que han llegado el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias. El apoyo a ese servicio fundamental lo realizaba Tragsa hasta el pasado 30 de noviembre de 2020. Otra encomienda clave, la de la información, la va a llevar a cabo la empresa pública Gesplan, tal y como acordó el Consejo de Gobierno Insular el julio. Fuentes de la Corporación explican sobre la labor informativa que «el objetivo de tomar esta decisión ha sido aumentar la calidad del servicio ofrecido al usuario, sobre todo extranjero».

El Parque Nacional del Teide va a contar con mas vigilancia de agentes profesionales gracias a este preacuerdo entre administraciones. Se pondrá en marcha, todavía sin ficha financiera ni plazo de ejecución, para resolver a corto plazo la carencia de efectivos después de que finalizara la concesión a la empresa Tragsa a finales del año pasado en cuanto a las funciones de apoyo a la vigilancia.

Cuando se aprobó el pliego para la limpieza, ese apoyo a la vigilancia, y demás servicios se planteó que este último lo llevaran a cabo a medio plazo guardias rurales. El apoyo mencionado no permitía identificar, retener o denunciar. Era, por lo tanto, muy limitado en cuanto a competencias.

Desde el Cabildo se ha intentado que el servicio lo presten guardias rurales que sí tienen esas competencias pero los informes internos no lo aconsejan. El modificado para renovar con Tragsa se frena también porque «sus tarifas eran muy elevadas e Intervención también resuelve negativamente». Entonces se intenta la encomienda Gesplan «a precios de mercado», pero en esta ocasiones es Recursos Humanos el departamento que informa en contra. Incluso, establece que «no es necesario un servicio de apoyo a la vigilancia en el Parque».

Desde el Parque Nacional apuntan que «resulta fundamental completar la plantilla del servicio de vigilancia». Valoran: «Hay nueve personas para llevarlo a cabo y harían falta unas cincuenta». Aclaran que «se cubren los mínimos con los vigilantes del Parque y con los efectivos del Seprona de la Guardia Civil». A eso se añade, «el operativo de vigilancia de incendios, siempre dispuesto para actuar ante cualquier emergencia».

En cuanto al servicio de información, recientemente adjudicado a Gesplan, «la idea es aumentar la calidad» según las fuentes. Justifican el mejor servicio «en la mayor formación del personal. Van a ser titulados medios y superiores, con B2 en inglés». Añaden: «En tiempos de normalidad, en la prepandemia, la mitad de los visitantes anuales (más de cuatro millones) eran extranjeros».

El último Consejo de Gobierno insular ha encargado a la empresa pública Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, SA) la ejecución del servicio de información en el Parque Nacional del Teide durante dos años, entre 2021 y 2023. Dos son las labores de la encomienda: el servicio de información en los lugares al aire libre de mayor concurrencia de visitantes y la misma tarea en itinerancia; es decir, tanto en horarios de tarde y noche como en los de refuerzo establecidos.

«Ahorro de dinero a costa del personal»

El Comité de Empresa de Tragsa valora: «Isabel García (consejera de Medio Natural) decide encomendar a Gesplan un servicio que ya prestaba Tragsa desde hacía 20 años para ahorrar dinero a costa del personal». Añaden: «Por eso no subrogan al equipo de Tragsa y dilatan durante meses la entrada de Gesplan para tratar de desvirtuar las demandas de CCOO y los trabajadores afectados». Explican estos: «Desde el Cabildo no respetan la ley al no subrogar al personal, precarizan el empleo y los salarios, fomentan la inestabilidad laboral y perjudican la gestión de nuestro Parque Nacional más emblemático y visitado». Una reflexión: «El Cabildo incumple sus acuerdos como el institucional de octubre de 2029 para mantener el empleo y el del 24 de marzo de 2021 para reponer el apoyo a la vigilancia». | J.D.M.